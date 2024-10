Tricherie, fêtes nues et plus

La diva de la domesticité Martha Stewart « ment de manière flagrante » lorsqu’elle affirme que son ex-mari, l’éditeur new-yorkais de longue date Andrew Stewart, ignorait qu’elle l’avait trompé au cours de leur mariage turbulent de 30 ans, a déclaré une source en exclusivité au Post.

« Andy était certainement au courant de toutes les aventures et pseudo-aventures de Martha ainsi que de ses nombreux flirts dès le premier jour », m’a dit un proche confident d’Andy. «Il connaissait tous les hommes qui entraient et sortaient de sa vie, réels ou fantasmés. Mais il n’y avait pas d’amant secret, comme le soutient Martha. Andy savait tout ce que faisait Martha, il était au courant de tous les gars.

Selon l’initié, « Andy est juste très énervé » que Martha l’utilise ainsi que leur mariage raté – qui a pris fin il y a plus de trois décennies – pour promouvoir « Marthe», le documentaire Netflix très médiatisé sur sa vie qui commence à être diffusé mercredi.

En faisant la promotion du documentaire, Stewart a révélé qu’elle avait trompé son ex-mari et qu’elle avait gardé le secret. Mais des sources ont déclaré au Post qu’Andrew Stewart en était bien conscient. FilImage

Lors de la promotion du film, Martha, 83 ans, a admis avoir trompé Andy pendant leur mariage. Elle se vante qu’il a été « très facile » de garder secrète sa prétendue liaison pendant environ trois décennies, conseillant aux téléspectateurs : « Vous devez être circonspect », c’est-à-dire être prudent et ne pas vouloir prendre de risques.

En tant qu’auteur de « Just Desserts », le best-seller du New York Times sur Martha, j’ai révélé qu’elle prenait en fait des risques lorsqu’il s’agissait d’indiscrétions en dehors de son mariage.

Entre autres incidents, des sources m’ont raconté comment Martha s’était enfuie une fois pour une nuit avec un bel inconnu qu’elle et Andy avaient rencontré lors de leur lune de miel en Angleterre, laissant son époux choqué et forcé de dormir seul. Plus tard, elle aurait organisé des soirées échangistes au bord de la piscine – flirtant et se rapprochant d’invités masculins – à Turkey Hill, dans le domaine de Westport, dans le Connecticut, rendu populaire dans son magazine, Martha Stewart Living, et dans ses émissions de télévision.

Stewart a fait l’objet d’un best-seller du New York Times de Jerry Oppenheimer en 1997, intitulé « Just Desserts ». Collection Ron Galella via Getty Images

« Les hommes qui poursuivaient Martha, ou ses implications, réelles ou imaginaires, n’ont jamais été un secret pour Andy, ni pour les amis proches du couple à l’époque », a affirmé la source. « Martha fera tout pour le facteur publicité et pour rester aux yeux du public à mesure qu’elle vieillit, se vantant même littéralement publiquement d’avoir trompé son mari. Tout cela est très bizarre. Seule une femme avec peu ou pas de moralité, sans aucun respect pour le caractère sacré du mariage, se vanterait ainsi juste pour faire du buzz dans un film sur elle et attirer l’attention des médias. »

Mariés en 1961, les Stewart ont eu une fille, Alexis, cinq ans plus tard. Mais le mariage s’est effondré à mesure que la renommée et l’indépendance de Martha grandissaient. Les Stewart se sont séparés en 1987 et leur divorce acrimonieux a été finalisé en 1990.

Entre autres incidents, des sources ont indiqué que Martha (vue ici en 1976) s’était un jour enfuie pour une nuit avec un bel inconnu qu’elle et Andy avaient rencontré lors de leur lune de miel en Angleterre. Getty Images

Stewart a démarré son entreprise de style de vie à Westport, dans le Connecticut, la maison qu’elle partageait avec son ex-mari Andrew. Getty Images

Andy, maintenant âgé de 80 ans, a ensuite épousé l’assistant de Martha, Robin Fairclough, mais cette union s’est également soldée par un divorce. Il est maintenant marié pour la troisième fois, tandis que Martha est restée célibataire.

Martha l’aurait dénigré devant les autres, le traitant d’« ennuyeux, dégoûtant, farfelu », et le traitait davantage comme un serviteur vilipendé que comme son mari que beaucoup considéraient comme le cerveau derrière les premiers succès de publication de Martha, selon des sources.

Au cours d’une de ces bagarres verbales, comme détaillé dans mon livre, Martha a affirmé qu’elle avait couché avec un autre homme lors d’un voyage d’affaires à Los Angeles. Andy a été choqué, mais Martha a rejeté le prétendu rendez-vous galant comme « une chose ponctuelle… sans importance… sans intérêt… simplement une expérience ».

Martha aurait dénigré Andrew devant les autres, le qualifiant de « ennuyeux, dégoûtant, farfelu », ont affirmé des sources. Getty Images

Stewart a filmé des épisodes télévisés dans sa cuisine du Connecticut – où elle aurait également organisé des fêtes coquines au bord de la piscine. Getty Images

Mais d’autres personnes dans l’orbite des Stewart à l’époque, comme l’écrivain Jonathan Fast, troisième mari de la romancière Erica Jong, savaient que Martha jouait – parfois dans le bain à remous à l’extérieur de la chambre de Fast.

« Les gens gambadaient nus », se souvient un ami de Martha à propos de ces rassemblements. Le même genre d’activité perverse s’est produit au domicile des Stewart.

À une occasion à Turkey Hill, Fast se souvient : « Martha a passé toute la soirée à flirter avec un banquier marié très beau et très prospère. Le flirt était extrêmement flagrant et agressif. Je me sentais exclu parce que Martha ne flirtait pas avec moi. Elle était très jolie, mais elle semblait toujours très froide, manipulatrice et acharnée.

Les Stewart se sont mariés de 1961 à 1990. Netflix

Des sources ont parlé de Stewart flirtant « de manière agressive » avec un banquier marié alors qu’elle était mariée à Andrew. Netflix

Erica, a-t-il ajouté, « pensait que Martha était une garce ».

Alors que Martha s’est récemment vantée d’avoir gardé une liaison secrète avec Andy « pendant 30 ans », Erica Jong, qui avait été une camarade de classe de Martha au Barnard College, pensait le contraire.

« J’ai toujours entendu dire qu’elle était impliquée avec les gens, qu’elle avait beaucoup de liaisons », a affirmé Jong.

La romancière de « Fear of Flying » Erica Jong (vue ici avec son ancien mari Jonathan Fast), qui a fréquenté l’université avec Martha, a déclaré avoir entendu dire que Martha avait « beaucoup de liaisons ». Collection Ron Galella via Getty Images

Le Post a contacté le représentant de Martha pour obtenir ses commentaires.

Au cours de son ascension vers le sommet, Martha est devenue agent de change pendant un certain temps et a utilisé ses ruses féminines et ses « grandes jambes », comme le rappelle un associé, pour générer des affaires. Celui qui s’est retourné pour elle était un agent de change et collègue marié, Brian Dennehy, qui est devenu plus tard un acteur populaire.

Les deux sont devenus proches et ont eu ce que Dennehy a appelé une « forte attirance mutuelle » ; il m’a aussi dit qu’il ne pouvait pas la quitter des yeux. « À cette époque, elle était mince, magnifique et extrêmement sexy », a déclaré Dennehy.

Martha avait travaillé avec le futur acteur Brian Dennehy, qui l’appelait «la fille de mes rêves». Elle l’a ensuite poursuivi, après son divorce, mais il a noté qu’elle « intimidait » les hommes. Getty Images

Alors que Dennehy a affirmé qu’ils n’avaient jamais eu de liaison, il a reconnu : « Je fantasmerais sur le fait d’être impliqué avec elle. »

Andy aurait soupçonné que le patron de sa femme, Andy Monness, de la société Monness, Williams & Sidel, avait également un « faible » pour Martha. Monness a nié toute sorte de liaison, acceptant de s’extasier sur elle : « Martha était la fille de mes rêves. Elle avait la magie.

À un moment donné, fatigué de ses taquineries et de son flirt, Andy aurait dû affronter l’un des poursuivants les plus acharnés de Martha, le millionnaire Andrew J. Stein, qui s’était autrefois présenté sans succès à la mairie de New York. Stein m’a dit qu’il lui avait envoyé des fleurs et qu’il l’avait emmenée prendre un verre au Raffles, un club privé romantique de l’hôtel Sherry-Netherland.

Dennehy, décédé en 2020, a déclaré que lui et Stewart – vu ici lors d’une fête le 16 octobre – avaient une « forte attirance mutuelle ». Getty Images pour NYCWFF

L’année dernière, Martha était l’un des modèles de couverture du numéro de Sports Illustrated Swimsuit. Ruven Afanador/Sports illustrés

Stein a qualifié cela de « flirt ludique » et Martha a été flattée par cette attention. Il pensait qu’elle avait « un superbe look et que sa réponse à mon égard était assez amicale ».

Mais Andy, furieux, l’avait finalement eu. Quand Stein est allé trop loin en appelant Martha, il m’a ditAndy a finalement téléphoné avec un avertissement : « Gardez ce f-k loin de ma femme ! »

Et Stein l’a fait.

Le millionnaire Andrew J. Stein, qui s’était présenté sans succès à la mairie de New York, a poursuivi Martha alors qu’elle était encore mariée, poussant son mari à affronter Stein. FilImage

Plus tard, alors qu’elle était divorcée à la recherche de M. Right, Martha a poursuivi son ancien ami courtier en valeurs mobilières, Dennehy, alors acteur à succès, espérant apparemment une relation.

«Je sentais qu’elle avait ce fantasme de sortir avec lui et de montrer à Andy qu’elle était toujours viable», m’a dit Kathy Tatlock, une vieille amie de Stewart. « Elle a dit qu’elle avait toujours pensé que Dennehy était un gars très attirant. »

Par hasard, Martha l’a croisé à New York. Il l’a trouvée encore plus « vive » que jamais et l’a emmenée à une première et à une after-party.

Martha portait un poncho tricoté par un codétenu lorsqu’elle a été libérée d’une prison fédérale de Lewisburg, en Virginie occidentale, en 2005, après avoir purgé une peine pour des accusations liées à un délit d’initié. Getty Images

« L’avoir à votre bras n’est pas une si mauvaise chose », se souvient Dennehy.

Mais cela n’a jamais été autre chose.

Pourquoi?

Comme me l’a dit Dennehy : « Martha fait partie de ces femmes qui intimident les hommes à mort. »