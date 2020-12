«Trahison du colorant le plus noir», cria le général George Washington en 1780 en réponse à la tentative de trahison de Benedict Arnold de céder West Point aux Britanniques. Aujourd’hui, 240 ans plus tard, USA TODAY a rapporté que 55 cadets de l’Académie militaire américaine de West Point «ont été trouvés à violation du code d’honneur »après avoir triché à un examen final de calcul virtuel.

Le code d’honneur moderne de West Point est assez simple: un cadet ne ment pas, ne triche pas, ne vole ni ne tolère ceux qui le font. C’est ça.

West Point aspire aux «normes les plus élevées» et «à vivre au-dessus du niveau de vie commun». Mais le code lui-même, selon le Comité d’honneur des cadets de 1984, est «la norme de comportement minimale requise».

C’est là que réside le problème le plus profond de ce dernier scandale: peu de gens comprennent plus ce que signifie l’honneur. West Point doit modifier son code d’honneur pour mieux refléter son fondement éthique et son avenir.

L’honneur comme caractère et patriotisme

Le langage de l’honneur est souvent évoqué dans la politique moderne, comme le sénateur Mitt Romney affirmant l’année dernière que «l’honneur américain a déjà été terni» par les politiques de l’administration de la Maison Blanche et la chronique du New York Times de Thomas Friedman faisant référence au «Code du déshonneur de Trump». » Mais il est souvent mal compris ou mal utilisé. Une compréhension plus complète de l’idéal est plus importante que jamais, en particulier pour les militaires.

Alors qu’une profonde croyance en l’honneur existe toujours dans l’armée, elle a disparu de la société en général, réservée apparemment aux juges et aux scouts. L’Académie militaire américaine a été fondée sous le président Thomas Jefferson en 1802, à une époque où chaque individu était guidé par l’honneur. Mais le système d’honneur de West Point est tout à fait moderne. Peut-être que lorsque l’honneur a commencé à s’estomper, le code a été officialisé en 1922 sous Douglas MacArthur (avec les mots actuels créés en 1947).

Réinterprété à partir de racines anciennes, Washington, Jefferson et le reste des fondateurs ont compris que l’honneur était supérieur à la gloire martiale ou à la réputation personnelle. Pour eux, il avait évolué vers un idéal éthique qui place le bien de la nation sur l’individu. Un gage de «notre vie, notre fortune et notre honneur sacré» avait été le lien commun qui a attiré 13 colonies en une seule nation unie et indépendante.

«Demandez-vous comment vous agiriez si tout le monde vous regardait et agissez en conséquence», écrivit Jefferson en l’honneur de 1785. Sous ce modèle, l’examen de l’armée aurait pu être donné en classe, en ligne ou sur la lune (même si c’est peut-être juste pour la future Space Force Academy) et cela n’aurait pas dû avoir d’importance.

Le premier surintendant de West Point, le colonel Jonathan Williams, s’est concentré sur la présentation du «caractère honorable des cadets». En 1816, le surintendant Alden Partridge a dit aux cadets qu’en matière d’honneur, «l’approbation de votre conscience» était plus importante.

Aujourd’hui, cependant, l’honneur n’est plus intrinsèquement compris comme il l’était autrefois. West Point a besoin d’un code d’honneur qui résonnera avec les nouveaux cadets et sera applicable au-delà d’un environnement académique.

Le scandale de tricherie de West Point en 1976 a abouti à de nouveaux objectifs éthiques et à des recommandations sur la réglementation. Divers rapports et individus tout au long du 20e siècle ont reconnu la nécessité d’une norme de comportement éthique. Aujourd’hui, West Point classe les cadets en développement pour les «aspects moraux et éthiques de chaque situation» comme la plus haute qualité de leadership.

L’honneur et l’éthique sont activement enseignés à West Point, et il y a même le Simon Center for the Professional Military Ethic. Pourtant, le code lui-même n’a pas changé. Est-ce cassé?

Des défis éthiques insondables

«Le système d’honneur à West Point est solide et fonctionne comme prévu», a déclaré cette semaine le surintendant de West Point, le lieutenant-général Darryl Williams.

Il a raison – cela fonctionne toujours. Le code d’honneur est fort et strict, comme il se doit. Mais cela pourrait faire bien plus. Plutôt que de se concentrer uniquement sur le mensonge, la tricherie et le vol et ce que les cadets ne devraient pas faire, le code devrait être élargi. Il doit agir comme une boussole éthique, en guidant les cadets à agir de manière honorable et en s’adaptant à chaque scénario.

Ce changement permettra à West Point de se rapprocher de ce à quoi l’armée a toujours aspiré: les normes les plus élevées. L’armée maintient la confiance de la nation, comme elle l’a fait depuis l’époque de Washington, et elle doit faire face à des défis éthiques insondables pour le citoyen moyen. La consolidation de sa pensée éthique maintenant les servira mieux, la nation et le monde.

En 1780, Washington a utilisé la trahison d’Arnold pour revitaliser la croyance de son armée en l’honneur en tant qu’idéal éthique. «Un grand honneur est dû à l’armée américaine que ce soit le premier cas de trahison du genre», a déclaré publiquement le commandant en chef.

West Point peut faire de même avec ce dernier scandale. Un retour à la vision éthique de l’honneur des fondateurs, celle que Jefferson détenait en 1802, aidera à guider les futurs officiers et à garantir le code d’honneur de West Point pendant encore 218 ans.

Craig Bruce Smith est un historien et l’auteur de «American Honor: The Creation of the Nation’s Ideals during the Revolutionary Era». Il recherche un nouveau livre, « Les plus hauts standards: les codes d’honneur militaires américains de la révolution américaine à aujourd’hui. » Pour plus d’informations, visitez www.craigbrucesmith.com ou suivez-le sur Twitter @craigbrucesmith. Toutes les opinions sont celles de l’auteur et ne représentent pas celles du gouvernement fédéral, de l’armée américaine ou du ministère de la Défense.