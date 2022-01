Tricher Tristan Thompson a l’air stoïque alors qu’il refait surface à Philadelphie après que Khloe Kardashian l’ait SLAMMÉ pour « trahison »

TRISTAN Thompson est réapparu stoïque et sérieux à Philadelphie après avoir accueilli son troisième enfant et « trahi » l’ex Khloe Kardashian.

Le joueur de la NBA a confirmé qu’il avait engendré un enfant avec l’entraîneur personnel Maralee Nichols plus tôt ce mois-ci, laissant la star de Keeping Up With the Kardashians « dévastée ».

Grille arrière

Tristan a été vu arriver à Philadelphie[/caption] Grille arrière

Il avait l’air solennel alors qu’il marchait dans la rue[/caption] E !

Khloe a critiqué son ex pour sa « trahison »[/caption]

Tristan, 30 ans, a été aperçu en train d’arriver à Philadelphie cette semaine, l’air grave alors qu’il portait un sac de voyage et un sac à dos gris.

Le basketteur portait un sweat à capuche noir, une veste camouflage, un jogging noir, des chaussettes blanches et des baskets Nike alors qu’il marchait dans la rue.

Le père de trois enfants a complété son look avec un bonnet noir, et un peu de gris pouvait être vu dans sa barbe pleine.

L’apparition de Tristan a suivi son ex Khloe, 37 ans, jetant de l’ombre après sa « trahison » majeure.

COMMENTAIRE DE KHLOE

Jeudi, la star de télé-réalité a expliqué comment elle se sentait depuis le scandale du bébé de son ex dans un post sensuel sur Instagram.

La fondatrice de Good American a partagé une série de clichés d’elle au volant d’une voiture portant un ensemble sexy moulant.





Khloe a enfilé un haut SKIMS marron moulant à manches longues avec des leggings assortis et une paire de cuissardes Gucci.

Elle portait ses mèches blondes claires en vagues et un visage plein de maquillage alors qu’elle regardait la caméra.

Le E! star a pris plusieurs poses en cambrant le dos et, sur une photo, tenait une paire de lunettes de soleil tandis que sur les autres, elle agrippait le volant.

L’alun de KUWTK a également posé pour quelques clichés debout à l’extérieur du véhicule pour capturer l’image époustouflante au soleil.

Khloe a légendé le message: « La trahison vient rarement de vos ennemis. »

CONFESSION CHOQUANTE

La star de la télévision n’a pas précisé la signification du message, mais elle a eu quelques semaines d’émotion après les récents aveux de son ex.

Après un mois de spéculation, Tristan a révélé les résultats de paternité de son troisième enfant et a présenté des excuses publiques à Khloe.

L’athlète a écrit sur les réseaux sociaux: « Aujourd’hui, les résultats des tests de paternité ont révélé que j’avais engendré un enfant avec Maralee Nichols.

« J’assume l’entière responsabilité de mes actes. Maintenant que la paternité est établie, j’avais hâte d’élever notre fils à l’amiable.

« Je m’excuse sincèrement auprès de tous ceux que j’ai blessés ou déçus tout au long de cette épreuve, tant en public qu’en privé. »

Il a ensuite tourné son attention directement vers son ex et a dit: « Khloe. tu ne mérites pas ça. Tu ne mérites pas le chagrin et l’humiliation que je t’ai causé.

« Tu ne mérites pas la façon dont je t’ai traité au fil des ans. Mes actions ne correspondent certainement pas à la façon dont je vous vois.

« J’ai le plus grand respect et amour pour vous, quoi que vous puissiez penser. »

Il a conclu: « Encore une fois, je suis incroyablement désolé. »

PÉRIODE DIFFICILE

Khloe aurait été durement touchée après l’admission de Tristan, car les deux partagent leur fille True, âgée de trois ans.

Une source a déclaré à PEOPLE: « Khloe a vraiment du mal. Cette fois où il a été infidèle a été beaucoup plus difficile que les fois précédentes. Elle veut vraiment que la relation fonctionne et elle a été dévastée.

L’initié a ajouté que Khloe « s’appuie fortement » sur sa mère, Kris Jenner.

Ils ont dit: « Kris veut que Khloe et Tristan soient au bon endroit, alors elle encourage Khloe à garder les lignes de communication ouvertes.

« [Khloe] voulait la vie de conte de fées avec lui et elle est tellement bouleversée. Les gens autour d’elle ne l’ont jamais vue aussi déprimée et sont tellement reconnaissants qu’elle ait sa mère là-bas qui l’a à peine quittée.

Instagram

Khloe a partagé des photos sexy après le scandale de Tristan[/caption] La Méga Agence

Il a accueilli un troisième enfant avec une maîtresse le mois dernier[/caption]