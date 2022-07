Tribunal: un homme de 70 ans inculpé dans le triple meurtre d’une église en Alabama

BIRMINGHAM, Ala. (AP) – Un grand jury de l’Alabama a inculpé un homme de 70 ans de meurtre qualifié dans la fusillade mortelle de trois personnes lors d’un dîner-partage à l’église en juin, selon des archives judiciaires rendues publiques vendredi.

Le grand jury du comté de Jefferson a inculpé Robert Findlay Smith cette semaine dans le cadre de la fusillade du 16 juin contre Walter « Bart » Rainey, 84 ans, d’Irondale ; Sarah Yeager, 75 ans, de Pelham; et Jane Pounds, 84 ans, de Hoover, a rapporté al.com.

La police a répondu le 16 juin à un rapport faisant état d’un tireur actif à l’église épiscopale St. Stephen à Vestavia Hills, une banlieue riche de Birmingham. Environ 25 personnes, dont Smith, s’étaient réunies en fin d’après-midi pour un dîner «Boomers Potluck». Il avait déjà assisté à certains services de culte et à au moins un des dîners-partage précédents là-bas, ont indiqué les autorités.

Les procureurs du comté de Jefferson ont présenté jeudi l’affaire au grand jury, qui a rendu des actes d’accusation contre Smith.

“Smith a été inculpé de meurtre qualifié pour avoir tué deux personnes ou plus”, a déclaré vendredi le procureur de district Danny Carr à al.com. « Il est encore très tôt dans la poursuite de cette affaire. Nous travaillerons en étroite collaboration avec les familles de ceux qui ont perdu la vie ce jour terrible… alors que nous progressons vers la responsabilisation de Smith.

Smith est représenté par les avocats Emory Anthony et Moses Stone. Anthony n’a pas immédiatement retourné un appel téléphonique demandant un commentaire. La liste téléphonique de Stone est restée sans réponse. Smith reste sans caution dans la prison du comté de Jefferson. Une date d’essai n’a pas encore été définie.

Smith était assis seul au dîner lorsqu’un membre de longue date de l’église l’a approché et l’a invité à s’asseoir avec d’autres à une table, a déclaré le révérend Doug Carpenter, qui a fondé l’église en 1973 et a pris sa retraite en 2005. Smith a refusé l’offre, mais ensuite a sorti une arme de poing et a tiré sur trois personnes, selon les autorités et les rapports.

Un membre de l’église s’est précipité sur le tireur, l’a frappé avec une chaise et l’a retenu jusqu’à l’arrivée des policiers, selon la police.

Rainey a été déclaré mort sur les lieux. Yeager et Pounds ont été emmenés à l’hôpital où ils sont décédés plus tard.

Les autorités ont déclaré qu’elles n’avaient pas encore identifié de mobile dans les meurtres.

The Associated Press