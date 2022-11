Tribunal : un flic qui a tiré sur Castille s’est vu refuser à tort une licence d’enseignement

MINNEAPOLIS (AP) – La Cour d’appel du Minnesota a statué lundi qu’un conseil d’État devait reconsidérer son rejet d’une licence d’enseignement de remplacement pour l’ancien policier qui a tiré et tué Philando Castile en 2016.

Jeronimo Yanez a postulé pour être enseignant suppléant en 2020, mais sa candidature a été rejetée pour « caractère ou conduite immorale ». La cour d’appel a statué que cette raison était inconstitutionnellement vague et que le Minnesota Professional Educator Licensing and Standards Board doit reconsidérer – en se concentrant étroitement sur la question de savoir si la conduite de Yanez le rend inapte à enseigner.

La cour d’appel a déclaré qu’après réexamen, le conseil doit identifier les facteurs qu’il utilise pour déterminer si la conduite de Yanez “a violé les normes morales de la profession enseignante”. Le conseil doit également éviter de qualifier d’immorales les pratiques policières – comme une raison prétexte pour un contrôle routier.

“La décision du conseil doit se concentrer exclusivement sur la conduite de Yanez et son aptitude à être enseignant, et non son aptitude à être policier”, a déclaré la cour d’appel.

Les messages laissés à l’avocat de Yanez et à la commission des licences n’ont pas été immédiatement renvoyés lundi.

Yanez, un ancien officier de police de St. Anthony, a tiré sur Castile lors d’un contrôle routier après que Castile, qui était noir, a déclaré qu’il avait une arme à feu. Les autorités ont découvert plus tard que Castile, un employé de la cafétéria de l’école primaire de 32 ans, avait un permis pour l’arme à feu.

L’affaire a fait l’objet d’une large attention après que la petite amie de Castile, qui était dans la voiture avec sa jeune fille, a commencé à diffuser en direct les conséquences de la fusillade sur Facebook.

Yanez a été accusé d’homicide involontaire mais a été acquitté par un jury. La fusillade et l’acquittement ultérieur de Yanez ont provoqué un tollé public massif et des manifestations dans le Minnesota et au-delà.

Yanez a quitté le département de police après son procès. En février 2020, il a demandé une licence d’enseignement suppléant, selon l’arrêt de la cour d’appel. Au moment de sa demande, il enseignait l’espagnol à temps partiel dans une école paroissiale. Le directeur de l’école a soutenu sa demande de licence.

Au cours du processus de candidature, le comité de discipline du conseil a enquêté sur le cas de Yanez et a recommandé que sa candidature soit rejetée.

Il a fait appel devant un juge de droit administratif, qui a également recommandé que sa demande soit rejetée après une audience au cours de laquelle le surintendant des écoles publiques de St. Paul, Joseph Gothard, a déclaré que les actions de Yanez étaient blessantes et offensantes pour la communauté. Un expert qui a témoigné pour Yanez a déclaré que l’arrêt de la circulation était légal et qu’il a convenu que l’utilisation mortelle de la force était raisonnable.

Le juge de droit administratif a conclu que Yanez avait préjugé Castille comme suspect de vol en raison de son «nez large» – déclenchant un arrêt de la circulation prétexte qui indiquait «des préjugés raciaux, des micro-agressions et des préjugés négatifs qui nuisent aux étudiants, en particulier aux étudiants de couleur.

Le juge de droit administratif a également conclu que Yanez n’avait pas établi que son recours à la force meurtrière était raisonnable et nécessaire. Le conseil a finalement rejeté la candidature de Yanez.

Yanez a fait valoir en appel que le refus de sa candidature en raison de “caractère ou conduite immoral” était anticonstitutionnellement vague. La cour d’appel a accepté, affirmant que d’autres juridictions ont conclu que l’immoralité signifie différentes choses pour différentes personnes et que la conduite en question doit être directement liée à la capacité d’un enseignant à enseigner.

La cour d’appel a déclaré que la phrase est nébuleuse et “vulnérable au caprice de l’opinion publique en constante évolution et au potentiel d’application arbitraire et biaisée”, mais qu’elle pourrait survivre à un examen constitutionnel si elle était réduite à “se rapporter à la morale professionnelle dans la profession d’enseignant”. .”

La mère de Castile, Valerie Castile, a déclaré lundi qu’elle ne savait pas que Yanez tentait d’obtenir une licence d’enseignement suppléant et qu’elle ne pensait pas qu’il appartenait à la classe.

Elle a dit que les enfants – en particulier les étudiants de couleur – pourraient avoir du mal à se concentrer sur ce que Yanez enseigne et pourraient s’inquiéter d’être en danger. Elle a dit que les parents devraient également être informés s’il se trouvait dans une salle de classe.

“La communauté sait ce qu’il a fait et je ne pense pas que les enfants seraient à l’aise même avec lui”, a-t-elle déclaré. « Nous devons penser au niveau de confort de nos enfants. … Nous devons penser à ces enfants et au traumatisme qu’ils ont subi à cause de ce qu’il a fait.

Amy Forliti, Associated Press