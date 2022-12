Tribunal suédois : l’homme recherché par la Turquie ne peut pas être extradé

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le plus haut tribunal suédois a rejeté lundi une demande d’extradition d’un homme recherché par la Turquie, affirmant que le crime que la personne aurait commis n’est «pas criminalisé» dans le pays scandinave.

Dans un communiqué, la Cour suprême a déclaré qu’il y avait “des obstacles à l’extradition car il s’agit de crimes dits politiques, c’est-à-dire de crimes dirigés contre l’État et de nature politique”. Le tribunal n’a pas nommé le suspect conformément à la politique suédoise.

Cependant, l’agence de presse suédoise TT a déclaré qu’il s’agissait de Bulent Kenes et que la Turquie prétend qu’il était co-responsable de la tentative de coup d’État en Turquie en 2016.

Kenes, 55 ans, qui a obtenu l’asile en Suède, était le rédacteur en chef du journal de langue anglaise Today’s Zaman, qui appartenait au réseau lié au religieux musulman américain Fethullah Gulen. Il a été fermé dans le cadre d’une répression gouvernementale contre le groupe. La Turquie blâme Gulen pour le coup d’État manqué de 2016 et considère son réseau comme une organisation terroriste.

La Turquie, membre de l’OTAN, a retardé les offres de la Suède et de la Finlande de rejoindre l’alliance militaire, pressant les deux pays nordiques de réprimer les groupes qu’ils considèrent comme des organisations terroristes et d’extrader les suspects recherchés en Turquie.

Lorsque la Suède et la Finlande ont abandonné leurs politiques de longue date de non-alignement militaire et ont demandé leur adhésion à l’OTAN en mai, à la suite de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le président turc Recep Tayyip Erdogan a rapidement déclaré que son pays ne les accepterait pas et a accusé les deux pays nordiques de fermer les yeux sur terrorisme. Toute décision sur l’élargissement de l’OTAN requiert l’approbation de tous les membres de l’alliance.

Le mois dernier, Erdogan avait pointé du doigt Kenes lors d’une conférence de presse conjointe avec le Premier ministre suédois à Ankara.

“Il y a un membre de l’organisation terroriste (Gulen) en Suède, dont je vais donner le nom : Bulent Kenes”, a déclaré Erdogan. “Par exemple, l’expulsion de ce terroriste vers la Turquie est d’une grande importance pour nous, et nous voulons bien sûr que la Suède agisse avec plus de sensibilité (sur la question).”

La Cour suprême de Stockholm a déclaré qu’il existe « un risque de persécution fondée sur les opinions politiques de la personne ».

“Il est clair que dans ce cas, il existe plusieurs obstacles à l’extradition”, a déclaré le juge de la Cour suprême Petter Asp dans le communiqué. “L’extradition ne peut donc pas avoir lieu”.

Plus tôt ce mois-ci, la Suède a expulsé un homme anonyme qui s’était enfui après avoir été reconnu coupable par un tribunal turc d’appartenance à une organisation armée en 2015. L’agence publique turque Anadolu a identifié l’homme comme étant Mahmut Tat, qui avait été condamné à plus de six ans de prison. prison.

Suzan Fraser à Ankara a contribué à ce rapport.

Jan M : Olsen, Associated Press