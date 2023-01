Tribunal mexicain : l’armée n’a pas à informer la police des arrestations

Les forces armées ont souvent été accusées de violer les droits de l’homme. Mais les forces de police sous-payées et désuètes du Mexique ne peuvent pas gérer seules les cartels de la drogue bien armés du pays.

Certaines forces de police civiles se plaignent que les forces armées et la Garde nationale largement militarisée ne sont pas formées aux procédures d’arrestation appropriées et à la rédaction de rapports de criminalité standardisés.

Une critique plus large est que les forces armées et la Garde nationale font peu d’enquêtes et ne peuvent donc pas constituer des dossiers solides, sauf lorsqu’elles attrapent des suspects en train de commettre un crime.