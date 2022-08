Tribunal: la Pennsylvanie ne peut pas garder d’armes à feu dans une affaire d’embuscade avec un soldat

La Pennsylvanie ne peut pas conserver une cache d’armes saisies chez les parents d’un homme qui a tué un soldat de l’État et en est devenu définitivement handicapé il y a huit ans, a déclaré mardi une cour d’appel fédérale.

Les parents d’Eric Frein ont intenté une action en justice après que les autorités ont refusé de restituer 25 carabines, 10 pistolets et deux fusils de chasse qui ont été pris à leur domicile en septembre 2014, quelques jours après que Frein a tendu une embuscade aux soldats devant une caserne de la police d’État dans les montagnes Pocono.

Eugene Michael Frein et Deborah Frein n’ont pas été inculpés du crime de leur fils – pour lequel il a été reconnu coupable et condamné à mort – et aucune de leurs armes n’a été utilisée dans son agression mortelle de fin de soirée.

Le procureur de district du comté de Pike, qui a été désigné comme défendeur dans la poursuite des parents, avait fait valoir que les autorités avaient le droit de détenir les armes saisies, affirmant qu’elles pourraient être nécessaires comme preuve lors des appels d’État et fédéraux d’Eric Frein.

La Cour d’appel du 3e circuit des États-Unis, basée à Philadelphie, n’était pas d’accord, déclarant dans sa décision mardi que les autorités de l’État n’avaient jamais utilisé les armes de Michael et Deborah comme preuve lors du procès de leur fils et avaient violé les droits constitutionnels des parents en conservant les armes indéfiniment.

L’État a saisi la propriété des Frein sans compensation en violation du cinquième amendement et a entravé leur capacité à conserver des armes à feu en violation du deuxième amendement, a déclaré le tribunal.

« La police a naturellement saisi les armes des parents en 2014 alors qu’un tueur était toujours en liberté. Mais il a depuis longtemps été capturé et condamné, et sa condamnation a été confirmée », a écrit le panel dans sa décision. “Le mandat judiciaire n’autorise pas à garder les armes au-delà de ce point.”

La police d’État a refusé de commenter la décision. Des messages ont été envoyés au procureur de district et à l’avocat des Freins pour obtenir des commentaires.

Les procureurs ont déclaré qu’Eric Frein espérait déclencher un soulèvement contre le gouvernement lorsqu’il a ouvert le feu avec un fusil sur la caserne de Blooming Grove. Cpl. Bryon Dickson II, un vétéran de la Marine et marié, père de deux enfants, a été tué dans l’embuscade de fin de soirée, et le Cavalier Alex Douglass a subi des blessures dévastatrices.

Frein a été capturé après une chasse à l’homme de 48 jours. Il a été reconnu coupable et condamné à mort, bien que la Pennsylvanie ait un moratoire sur les exécutions.

Michael Rubinkam, Associated Press