Tribunal du Kansas: la légitime défense ne s’applique pas lorsqu’un spectateur est blessé

TOPEKA, Kan. (AP) – Une loi du Kansas autorisant la force meurtrière contre un agresseur ne protège pas les gens contre les poursuites si un passant est blessé, a déclaré vendredi la plus haute cour de l’État.

La Cour suprême du Kansas a statué dans le cas d’un policier de Wichita dont les tirs sur un chien qui chargeait ont blessé une fillette de 9 ans. Les juges ont ordonné un procès devant le tribunal de district du comté de Sedgwick pour l’ancien officier Dexter Betts pour une accusation de batterie aggravée imprudente.

La fusillade de décembre 2017 s’est produite après que Betts et d’autres officiers ont répondu à un appel concernant la violence domestique et une menace de suicide dans une maison de Wichita. Une fois à l’intérieur, le chien a chargé Betts et il a tiré deux fois. Ses tirs ont manqué et ont touché le sol, et des fragments de balle ont touché la fille au-dessus d’un œil et sur un orteil, selon la décision du tribunal.

Betts a soutenu qu’il avait agi en état de légitime défense. Un juge a rejeté l’affaire avant le procès et la Cour d’appel du Kansas a confirmé cette décision. Mais le juge de la Cour suprême Dan Biles, écrivant pour une Cour suprême unanime de l’État, a déclaré que la loi du Kansas accorde l’immunité contre les poursuites pour la force utilisée spécifiquement contre un agresseur et ne mentionne pas les passants.

“Si la législature souhaite étendre l’immunité de légitime défense lorsqu’un spectateur innocent est blessé, elle peut le faire”, a écrit Biles. “En attendant, nous ne trouvons rien dans les statuts fournissant un bouclier général pour une conduite imprudente blessant un passant innocent qui n’était pas raisonnablement perçu comme un agresseur.”

Jess Hoeme, l’avocat de Betts, a déclaré qu’il pensait que Betts serait acquitté lors du procès, mais s’est dit préoccupé par le fait que la décision pourrait entraver l’application de la loi et mettre en danger les agents.

“Les agents des forces de l’ordre ont un travail très, très difficile à faire”, a déclaré Hoeme. “Lorsque les agents commencent à hésiter ou lorsqu’ils commencent à deviner leurs propres actions comme ça, les agents des forces de l’ordre vont se faire tuer.”

Hoeme a déclaré que la décision était “malheureuse” car Betts n’avait pas l’intention de blesser qui que ce soit en tirant et les balles se sont fragmentées.

Mais les procureurs ont fait valoir que Betts avait agi de manière imprudente en tirant sur le chien avec la fille à proximité. Une condamnation pour coups et blessures imprudents pour un primo-délinquant est passible d’une peine présumée de 18 mois de probation.

“Cela a réglé une question qui n’avait pas été réglée depuis l’adoption de la loi sur l’immunité en cas d’autodéfense au Kansas”, a déclaré le procureur du comté de Sedgwick, Marc Bennett, à propos de la décision de vendredi, ajoutant qu’il s’agissait d’une “question juridique difficile”.

