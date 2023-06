Tribunal du juge Judy : le juge préféré des États-Unis domine désormais l’empire du streaming à 80 ans

Lorsque la juge Judy Sheindlin a mis fin à sa série à succès, « Judge Judy », en 2021 après 25 ans d’antenne, il semblait qu’elle quittait le banc.

Mais c’était loin d’être le cas. Au lieu de cela, elle a déplacé son style de salle d’audience signature vers Freevee, le service de streaming financé par la publicité d’Amazon, et a lancé sa nouvelle série, « Judy Justice », plus tard cette année-là.

« Nous sommes partis en haut, ce qui est parfait », a déclaré Sheindlin à People à propos de la fin de « Judge Judy ». « Amazon m’a fait confiance pour dire : ‘Faisons-le en streaming. Laissez-vous faire dans une nouvelle version avec de nouvelles personnes.’ Et je suis ravi ! »

L’émission est rapidement devenue l’émission originale n ° 1 de Freevee avec plus de 150 millions de téléspectateurs au cours des deux dernières années. Le spectacle a également obtenu un deuxième renouvellement de saison cette année.

Maintenant, Sheindlin a trois émissions supplémentaires qui sortent sur Freevee, continuant à étendre son empire de salle d’audience et essayant de faire des stars de plusieurs membres de la famille.

« La juge Judy séduit le public en raison de sa capacité à être directe, authentique et divertissante », a déclaré Kathy Fielder, présidente et chef de la direction de Kathy Fielder Design, à Fox News Digital. « Elle peut être brutalement honnête, et tout comme la télé-réalité, nous savons que l’Amérique aime un peu, voire beaucoup, le drame. Elle résout de vrais cas dans sa salle d’audience, les cas eux-mêmes ne sont pas des acteurs ou scénarisés. »

« Ce qui distingue Judge Judy, ce n’est pas seulement ses notes incroyables… mais aussi son impact culturel. Les gens sont attirés par son authenticité et sa relativité. Dans un monde de célébrités, les téléspectateurs ont soif de quelque chose de réel, et Judge Judy offre exactement cela », a déclaré Dhomonique. Murphy, fondateur de la bonne méthode.

Lorsque sa série originale, « Judge Judy », a commencé en 1996, Sheindlin avait déjà fait la une des journaux pour sa dure réputation de juge aux affaires familiales à New York. Elle avait été présentée dans un profil du Los Angeles Times et dans un segment « 60 minutes » qui mettait en valeur ses capacités naturelles devant la caméra.

« J’espérais que nous aurions une course de trois ou quatre ans et que mon mari et moi pourrions nous permettre un appartement de deux chambres à un pâté de maisons de la plage en Floride comme lieu de retraite », a déclaré Sheindlin dans un People 2021 entretien. « Nous étions fonctionnaires. Nous avions cinq enfants qui étaient tous scolarisés, la plupart étant allés à l’université. Nous avons essayé de faire en sorte qu’ils ne soient pas accablés par de lourdes dettes. »

« Judge Judy » a largement dépassé les espoirs de Sheindlin et est devenu un succès. À la fin de sa course, Sheindlin gagnait un salaire de 47 millions de dollars et récoltait également 100 millions de dollars en vendant les droits de sa bibliothèque d’épisodes à CBS, selon Forbes, faisant d’elle l’animatrice la mieux payée à la télévision.

Mais le règlement des affaires de petites créances n’était pas la seule chose que Sheindlin traitait à la télévision.

En 2014, elle lance l’émission judiciaire « Hot Bench » en syndication, première étape de son empire grandissant.

Dans les coulisses, Sheindlin aurait également été une négociatrice acharnée en ce qui concerne son salaire et ses contrats.

Au cours d’un procès contre l’agent de talent Richard Lawrence et sa société, Rebel Entertainment Partners, qui ont allégué que la société de production de CBS et CBS Television Studios, Big Ticket Television, avait nié les bénéfices de l’agence artistique de l’émission, les transcriptions judiciaires obtenues par The Hollywood Reporter ont révélé sa franchise approche des négociations.

« Ils me paient l’argent qu’ils font parce qu’ils n’ont pas le choix. Ils ne peuvent pas en trouver un autre. Ils ont essayé de trouver un autre Judy. S’ils trouvent un autre Judy, tant mieux pour eux. Jusqu’à présent, ils n’ont pas, » dit-elle.

Au total, Sheindlin vaut entre 400 et 460 millions de dollars.

Compte tenu du succès financier et d’audience que Sheindlin a connu à la télévision, cela a peut-être été une surprise lorsqu’elle est passée à un service de streaming.

Mais selon Doug Eldridge d’Achilles PR, Sheindlin savait quand faire un geste commercial avisé.

« Elle a vu l’astéroïde dans l’atmosphère – pour des émissions comme la sienne à la télévision – et a pris la décision de passer au streaming », a déclaré Eldridge à Fox News Digital. « Alors que sa syndication garantira qu’elle ne s’éteindra jamais, ses nouveaux projets passant au streaming signifient que son contenu créatif sera apprécié par une nouvelle génération – une avec des habitudes et des préférences de visionnage différentes. Pour cette génération, il ne s’agit pas seulement de changer ce que vous servez, mais comment vous le servez. Le pivot de Sheindlin vers le streaming a accompli les deux.

Le pivot permet également à Sheindlin de diversifier son approche des séries télévisées de salle d’audience.

Comme l’a dit Murphy, « … les plateformes de streaming offrent souvent une liberté de création et une flexibilité aux créateurs de contenu. Elles offrent la possibilité d’expérimenter différents formats, techniques de narration et d’atteindre des publics divers. Ce changement permet à Judge Judy d’explorer de nouvelles avenues, d’étendre sa marque et potentiellement interagir avec un plus large éventail de téléspectateurs. »

En plus de « Judy Justice », Sheindlin a déjà deux autres émissions diffusées sur Freevee, dont une troisième est toujours en préparation.

Le premier est « Tribunal Justice », qui met en vedette son fils, Adam Levy.

Dans un récent profil du New York Times sur Sheindlin et son empire, elle a abordé les préoccupations de népotisme au milieu de la conversation en cours qui domine le divertissement.

« Écoutez, tout le monde veut être dans le secteur du divertissement – ​​c’est glamour », a-t-elle déclaré au point de vente. « Mais tout le monde n’a pas la capacité de se connecter avec un public et d’avoir une crédibilité juridique. Adam est un avocat méticuleux avec une personnalité. »

Levy est un ancien procureur de district du comté de Putnam à New York qui a commencé sa carrière en tant que procureur à Long Island.

« L’éléphant dans la pièce est le népotisme », a déclaré Levy au New York Times lors d’une interview à propos de l’émission et de sa mère. « Si Judy n’était pas la créatrice et la productrice exécutive, je ne serais pas là. Je le sais. Mais en mettant cela de côté une minute, je sais que je suis bon dans ce que je fais dans une salle d’audience. »

Il a ajouté: « J’ai travaillé trop dur pour développer ma réputation d’avocat, en tant que personne substantielle qui respecte vraiment la loi et le processus judiciaire, pour être diminué de cette façon. »

Les autres membres de la famille de Sheindlin entrent également dans son empire judiciaire. Sa petite-fille, Sarah Rose Levy, apparaît comme auxiliaire juridique dans « Judy Justice ».

Sa troisième série, « Justice on Trial », explorera des affaires judiciaires marquantes et mettra en vedette son gendre, Daniel T. Mentzer, un avocat de la défense pénale à New York.

Et bien que le népotisme puisse avoir mauvaise réputation, ce n’est certainement pas une garantie de succès.

« Bien qu’il soit naturel de se demander s’ils auront le même attrait que la juge Judy elle-même, il est important de reconnaître que chaque individu apporte ses talents et ses forces uniques à la table », a déclaré Murphy.

« Ayant grandi dans une famille plongée dans l’industrie des médias et du divertissement, le fils de la juge Judy, Adam Levy, son gendre et sa petite-fille ont probablement hérité de leur juste part de compétences et de connaissances. Cependant, le succès et l’attrait de tout spectacle dépend de divers facteurs, y compris le contenu, la présentation et la réception du public. »

« La juge Judy semble intégrer ces membres de la famille afin qu’il y ait un niveau de familiarité entre son public et sa famille », a déclaré Fielder. « Ils ont certainement le potentiel d’avoir le même attrait que Judy, d’autant plus qu’ils semblent avoir le facteur divertissement, le pouvoir des stars et le sens des affaires pour développer leurs propres marques, sans parler du nom de Judy pour les soutenir. »

Et comme le note Eldridge, l’approche d’intégration de la famille de Sheindlin dans l’empire n’est pas un simple cas de copier-coller.

« La grande chose à propos du nouveau portefeuille de Sheindlin est qu’aucune des émissions n’est destinée à être un rechapage » Judge Judy « . Tout son nouveau contenu en production joue sur le succès et l’attrait du nom de la marque plus large Judge Judy, mais rien de tout cela est une tentative de « reconstruire le Colisée » », a-t-il déclaré. « Au lieu de cela, il s’agit d’un pivot vers une variété de microsites (au lieu d’une grande arène), dont chacun fait appel à un public plus petit et segmenté. D’une série de reconstitutions de crimes réels à un panel de trois personnes qui ne repose pas sur sur une personne chargée de remplir la robe incroyablement grande laissée par le petit Sheindlin. »

Sheindlin aura 81 ans en octobre et est engagée pour apparaître dans « Judy Justice » jusqu’en 2025, date à laquelle elle aura 83 ans. Et elle ne semble pas avoir intérêt à ralentir.

En 2021, elle a déclaré au Hollywood Reporter qu’elle n’était « pas du tout fatiguée » et ne voyait aucune raison de se retirer de la télévision.

« Je ne joue ni au golf ni au tennis. Je n’ai aucune envie d’apprendre à jouer au mahjong, aux échecs ou aux dames. Je sais ce que j’aime faire », a déclaré Sheindlin au point de vente. « Pourquoi, à mon stade de la vie, j’essaierais de trouver autre chose alors que je sais déjà ce que j’aime ? »

Fielder a convenu qu’il n’y avait aucune raison pour que Sheindlin ralentisse: « Eighty est le nouveau 60. Si elle peut continuer à développer sa marque et laisser son héritage, tout en traçant des chemins pour que les membres de sa famille aient des carrières réussies à part entière, elle est va continuer à le faire », a-t-elle déclaré.

« Sheindlin est plus sexy que jamais », a ajouté Eldridge. « Elle produit du contenu primé dans un tout nouveau format, tout en capturant une génération différente de téléspectateurs-consommateurs dans le processus. »

Il a poursuivi: « Financièrement parlant, ‘Judge Judy’ a été une machine à imprimer de l’argent pendant des décennies, mais il y a une différence entre le besoin de continuer et le désir de se développer. Pour Sheindlin, c’est probablement ce dernier, d’autant plus qu’elle tire ses enfants dans l’équation créative. C’est probablement une question d’héritage – non seulement de savoir que le sien est en sécurité et que sa famille est financièrement solide, mais aussi la paix qui vient de savoir qu’eux aussi ont trouvé « leur truc ».

Sheindlin en a certainement inspiré beaucoup avec son approche sensée et ses relations simples devant les tribunaux, et son empire en constante expansion continue d’être digne d’admiration.

« L’impact du juge Judy sur la télévision et les domaines juridiques est indéniable », a déclaré Murphy. « En élargissant son empire, elle peut continuer à avoir un impact durable, laissant un héritage qui s’étend au-delà de sa propre émission de télévision. Elle peut également être intéressée à encadrer et à soutenir les talents en herbe, en utilisant son expertise et son expérience pour façonner l’avenir de l’industrie. . »

« Judy Justice » et « Tribunal Justice » sont actuellement disponibles sur Freevee. La date de sortie de « Justice on Trial » n’a pas encore été annoncée.