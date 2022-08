Tribunal : Dommages extraordinaires OK dans l’affaire de la « vie injustifiée »

SEATTLE (AP) – La Cour suprême de Washington déclare qu’en vertu de la loi de l’État, les juges peuvent accorder des dommages-intérêts extraordinaires dans une affaire dite de «vie injustifiée» où un enfant a des malformations congénitales ou des handicaps nécessitant des soins approfondis.

La décision unanime jeudi est intervenue dans le cas d’une femme qui est tombée enceinte en 2011 après qu’une clinique de santé financée par le gouvernement fédéral lui ait administré par erreur un vaccin contre la grippe au lieu du contraceptif Depo-Provera. Son enfant est né avec une maladie qui cause des retards cognitifs, un ralentissement de la parole et du langage, de l’épilepsie et des problèmes de vision.

À la suite d’un procès en 2020, le juge de district américain Robert Lasnik a accordé à l’enfant, Sandra, et à ses parents, Yesenia Pacheco et Luis Lemus, 10 millions de dollars – 7,5 millions de dollars pour ses dépenses médicales, éducatives et autres, et 2,5 millions de dollars de dommages et intérêts pour ses parents.

Le gouvernement fédéral a été condamné à payer les dommages parce que la clinique Neighborcare est financée par le gouvernement fédéral et sert des patients à faible revenu.

Le ministère de la Justice a fait appel devant la 9e US Circuit Court of Appeals. Il a fait valoir que, parce que la femme n’avait pas cherché à contrôler les naissances spécifiquement pour empêcher la naissance d’un enfant atteint de malformations congénitales, ce n’était pas un résultat prévisible de la négligence de la clinique. Les handicaps de l’enfant n’étaient pas non plus causés par la négligence de la clinique, a déclaré le DOJ.

Le gouvernement a déclaré qu’il ne devrait être responsable que des coûts associés à la grossesse et à l’accouchement – ​​environ 42 000 $ – et non des dommages-intérêts pour les soins continus et les dépenses consécutives à cet accouchement.

Le 9e circuit a demandé à la Cour suprême de Washington de clarifier la loi de l’État concernant les soins de santé génésique négligents, et dans une décision 9-0 rédigée par la juge Mary Yu, le tribunal a rejeté les arguments du gouvernement. Elle a noté que Washington est “l’un des rares États à reconnaître un large éventail de revendications des parents et des enfants”.

Mike Maxwell, un avocat de la famille, a déclaré que la décision devrait mettre fin à l’affaire après sept ans de litige, en disant: “Je ne sais pas ce qu’il reste à discuter.” Il a critiqué le gouvernement pour avoir fait appel.

“Tout cet appel n’a servi à rien d’autre que de retarder ses soins et de blesser davantage cet enfant”, a-t-il déclaré à l’Associated Press. « La route a été longue. Le gouvernement doit payer. »

Le bureau du procureur américain à Seattle n’a pas immédiatement publié de réponse à la décision.

L’enfant, qui a eu 10 ans ce mois-ci, continue de vivre avec ses parents dans la région d’Everett, a déclaré Maxwell. Elle est pour la plupart aveugle, souffre de convulsions, tombe souvent et est généralement «horriblement handicapée», mais sans que les dommages-intérêts accordés par le tribunal soient réellement payés, sa mère et son père – qui travaillent respectivement dans la restauration rapide et comme concierge – ont été incapables pour s’occuper d’elle.

Pacheco est une réfugiée salvadorienne qui a déménagé aux États-Unis à l’âge de 16 ans. Elle s’était rendue à la clinique pour une injection trimestrielle de Depo-Provera, une hormone utilisée pour le contrôle des naissances, mais une assistante médicale qui avait administré la grippe sans rendez-vous coups toute la journée lui ont donné le vaccin contre la grippe à la place.

La clinique n’a pas informé Pacheco de l’erreur jusqu’à ce qu’elle appelle pour prendre son prochain rendez-vous. À ce moment-là, elle était enceinte.

Gene Johnson (), l’Associated Press