Tribunal de Pennsylvanie: les bulletins de vote dans des enveloppes non datées ne compteront pas

HARRISBURG, Pennsylvanie (AP) – Les responsables de la Pennsylvanie ne peuvent pas compter les votes des bulletins de vote par correspondance ou par correspondance qui manquent de dates précises et manuscrites sur leurs enveloppes de retour, la Cour suprême de l’État a statué à l’unanimité mardi, une semaine avant le début de la tabulation dans les courses pour le gouverneur, le Sénat américain et la législature de l’État.

Le tribunal a ordonné aux commissions électorales des comtés de « séparer et conserver » ces bulletins de vote.

Les juges se sont partagés 3 contre 3 sur la question de savoir si rendre les dates d’enveloppe obligatoires en vertu de la loi de l’État violerait les dispositions de la loi américaine sur les droits civils de 1964, qui stipule que les erreurs ou omissions immatérielles ne doivent pas être utilisées pour empêcher le vote.

Les avis écrits exposant le raisonnement du tribunal n’étaient pas disponibles dans l’immédiat.

Les comtés de Pennsylvanie ont signalé avoir reçu plus de 850 000 bulletins de vote par correspondance remplis sur les quelque 1,4 million que les électeurs ont demandés. Environ 70 % des demandes proviennent de démocrates et environ 20 % de républicains.

Des responsables de divers comtés ont déclaré qu’ils mettaient déjà des bulletins de vote sans date sur les enveloppes de retour dans des piles séparées en prévision d’une décision de justice. Certains comtés peuvent essayer d’informer les électeurs que leurs bulletins de vote manquent les dates, offrant à ces électeurs la possibilité de se rendre dans leurs bureaux électoraux pour les corriger.

Sur la question de la loi fédérale sur les droits civils, les juges démocrates Debra Todd, Christine Donohue et David Wecht ont vu une violation de la loi fédérale, contrairement au démocrate Kevin Dougherty et aux républicains Kevin Brobson et Sallie Mundy.

Le statut des bulletins de vote sans enveloppes correctement datées a fait l’objet de litiges à plusieurs reprises depuis que l’utilisation du vote par correspondance a été considérablement étendue en Pennsylvanie en vertu d’une loi d’État adoptée en 2019.

Dans le cas actuel, les organisations étatiques et nationales du Parti républicain et plusieurs électeurs du GOP ont demandé un examen immédiat par la Cour suprême, contournant les tribunaux inférieurs, une fois qu’il est devenu clair que certains responsables du comté prévoyaient de rejeter les bulletins de vote sans les dates appropriées et que d’autres devaient les compter. . Les électeurs individuels ont été écartés de l’affaire par ordonnance de la Haute Cour.

La semaine dernière, des responsables du Département d’État sous la direction du gouverneur démocrate Tom Wolf ont fait valoir dans un mémoire que la loi de l’État entre 1945 et 1968 ordonnait aux conseils électoraux des comtés de mettre de côté les bulletins de vote par correspondance lorsque la date de l’enveloppe était postérieure à la date de l’élection.

Mais une modification de la loi de l’État en 1968, ont-ils déclaré, a supprimé d’une section du code électoral “l’obligation pour les comtés de mettre de côté les bulletins de vote en fonction de la date figurant sur l’enveloppe de retour des bulletins de vote”.

Les dates ne sont pas utilisées pour vérifier si les bulletins de vote sont reçus à temps pour compter le jour du scrutin ; cela se produit lorsque les comtés les horodatent à leur arrivée. Il a également été prouvé qu’au moins certains comtés de Pennsylvanie ont jugé n’importe quelle date acceptable, même des dates dans le futur.

Les plaideurs républicains ont exhorté les juges à statuer sur la base du langage de la loi de l’État, selon lequel les électeurs « doivent… remplir, dater et signer la déclaration » imprimée sur l’enveloppe extérieure du bulletin de vote. » Comme alternative, ils ont demandé aux juges de séparer les bulletins de vote des enveloppes de retour non datées ou mal datées.

La 3e Cour d’appel du circuit des États-Unis a statué en mai que les dates n’étaient pas obligatoires, mais récemment, la Cour suprême des États-Unis a jugé cette décision sans objet, ce qui a conduit au litige actuel.

Lors de l’élection présidentielle de 2020, Philadelphie a déclaré avoir reçu près de 381 000 bulletins de vote par correspondance. Parmi ceux-ci, il a enregistré environ 8 300 bulletins de vote non datés.

Mark Scolforo, Associated Press