tribunal de Mumbai interdit temporairement à Kamaal Khan de publier des vidéos et des commentaires sur Salman Khan | Nouvelles des gens

Mumbai : mercredi, un tribunal a temporairement empêché l’acteur Kamaal R Khan de mettre en ligne des messages ou des vidéos diffamatoires sur les réseaux sociaux contre la superstar de Bollywood Salman Khan et a estimé que la réputation d’une personne est « le trésor le plus pur et le parfum le plus précieux de la vie ».

Le juge du tribunal civil CV Marathe a rendu cette ordonnance provisoire dans le cadre d’une action en diffamation déposée par Salman Khan contre Kamaal Khan.

La superstar et ses entreprises avaient déposé une plainte pour une série de tweets et de vidéos diffamatoires publiés par Kamaal Khan contre Salman Khan. En plus de faire des commentaires diffamatoires, Kamaal Khan avait également accusé Being Human, une marque déposée de Salman Khan, d’être impliqué dans la fraude, la manipulation et le blanchiment d’argent, selon la plainte déposée par DSK Legal.

Mercredi, le tribunal a empêché Kamaal Khan et ses agents de créer et de télécharger directement ou indirectement des vidéos, de publier, de republier, de tweeter, de re-tweeter, de donner des interviews, de correspondre, de communiquer, de télécharger, d’imprimer, de publier, de republier tout autre ou autres contenus, publications, messages, tweets, vidéos, interviews, communications et correspondance diffamatoires/diffamatoires concernant Salman Khan, son entreprise, ses projets présents ou futurs, y compris « Radhe » (un film de Salman Khan sorti le mois dernier) .

Cette injonction temporaire se poursuivra jusqu’à la disposition définitive de la poursuite.

Le tribunal, dans son ordonnance, a jugé qu’une personne est identifiée par son nom et qu’une bonne réputation vaut mieux que de grandes richesses. « Une bonne réputation est un élément de sécurité personnelle et est protégée par la constitution au même titre que le droit de jouir de la vie, de la liberté et de la propriété », a-t-il déclaré. La réputation n’est « pas seulement un sel de la vie, mais le trésor le plus pur et le parfum le plus précieux de la vie. La réputation et l’honneur ne sont pas moins précieux pour les hommes bons que la sécurité corporelle et la liberté », a déclaré le juge.

Le tribunal a estimé que Kamaal Khan avait dépassé les limites de la liberté et avait fait des remarques diffamatoires à première vue sur les films de l’acteur qui sont » passibles de poursuites « . « Si le défendeur (Kamaal Khan) est autorisé à continuer à utiliser de tels propos diffamatoires contre le plaignant (Salman Khan), ils causeront une perte irréparable à l’image du plaignant dans la société », a-t-il déclaré. Le tribunal a ajourné l’affaire jusqu’au 2 août.