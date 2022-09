Tribunal de l’Oklahoma: la question sur les mauvaises herbes ne fera pas le scrutin de novembre

OKLAHOMA CITY (AP) – Une question d’État proposée sur l’opportunité de légaliser l’utilisation récréative de la marijuana dans l’Oklahoma n’apparaîtra pas sur le scrutin de novembre, a décidé la Cour suprême de l’État mercredi, portant un coup dur aux démocrates qui espéraient que la question dynamiserait les électeurs libéraux .

La Haute Cour a rejeté une demande des partisans de la question d’État 820 d’exiger que la commission électorale d’État imprime la question sur le bulletin de vote des élections générales.

“Il n’y a aucun moyen de rendre obligatoire l’inclusion de SQ820 sur le scrutin des élections générales de novembre 2022”, a écrit le juge Douglas Combs dans l’opinion majoritaire. “SQ820 sera voté par les habitants de l’Oklahoma, mais soit lors de la prochaine élection générale après le 8 novembre 2022, soit lors d’une élection spéciale fixée par le gouverneur ou la législature.”

Oklahomans for Sensible Marijuana Laws a recueilli suffisamment de signatures pour qualifier la question pour un vote à l’échelle de l’État, mais comme il a fallu plus de temps que d’habitude pour compter les signatures et pour que les tribunaux examinent plusieurs contestations judiciaires de la proposition, il n’y avait pas assez de temps pour imprimer le bulletins de vote avant les élections de novembre. Des responsables de la commission électorale de l’Oklahoma ont déclaré plus tôt cette année que la date limite légale pour convoquer une élection de question d’État pour novembre était le 29 août.

“Il est décevant que quelques personnes ayant leurs propres intérêts politiques aient pu utiliser le processus pour empêcher les électeurs de voter là-dessus en novembre”, a déclaré la directrice de campagne Michelle Tilley dans un communiqué. « Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue le chemin parcouru. Ceci est une grosse affaire. Maintenant, la phase de pétition est terminée, et les Oklahomans voteront pour légaliser la marijuana récréative ici, et nous pourrons bientôt réaliser tous les avantages que cela apportera à notre État.

Si elle est approuvée par les électeurs, la question légaliserait l’utilisation de la marijuana pour tout adulte de plus de 21 ans. Les ventes de marijuana seraient soumises à une taxe d’accise de 15% en plus de la taxe de vente standard, et les revenus qu’elle génère seraient utilisés pour aider à financer les municipalités locales, le système judiciaire, les écoles publiques, le traitement de la toxicomanie et le fonds général des recettes de l’État.

La proposition décrit également un processus judiciaire permettant aux personnes de demander la radiation ou le rejet de condamnations antérieures liées à la marijuana.

Le gouverneur républicain Kevin Stitt a déclaré qu’il s’opposait à la proposition et que la mosaïque de lois nationales sur la marijuana était devenue problématique.

« Est-ce que je souhaite que le gouvernement fédéral adopte la marijuana légalisée ? Oui. Je pense que cela résoudrait beaucoup de problèmes dans tous ces différents États », a déclaré Stitt lors d’une récente interview avec l’Associated Press. “Mais dans notre état, juste essayer de protéger notre état en ce moment, je ne pense pas que ce serait bon pour l’Oklahoma.”

Sean Murphy, l’Associated Press