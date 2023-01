Tribunal de l’Alaska: Anchorage Democrat qualifié pour un siège à la Chambre

JUNEAU, Alaska (AP) – Une Cour suprême de l’Alaska divisée a statué vendredi qu’un démocrate d’Anchorage qui avait remporté une course à la State House était un candidat qualifié.

Plus tôt cette semaine, le juge de la Cour supérieure Herman Walker Jr. a rendu une décision concluant que la démocrate Jennifer « Jennie » Armstrong remplissait les conditions de résidence et acceptant les résultats des élections de novembre. Sa décision a été portée en appel par la républicaine Liz Vazquez, qui a perdu contre Armstrong, et quatre autres qui l’avaient rejointe pour contester la victoire d’Armstrong.

Une brève ordonnance de la Cour suprême de l’État, peu après avoir entendu les arguments dans l’affaire vendredi, a simplement déclaré : « Nous confirmons la conclusion ultime de la Cour supérieure selon laquelle Mme Armstrong était une candidate qualifiée comme l’exige la loi. Une décision complète suivra.

Trois juges ont entendu l’affaire : le juge en chef Daniel Winfree et les juges Jennifer Henderson et Susan Carney. Carney a exprimé sa dissidence, écrivant qu’elle annulerait la conclusion de Walker selon laquelle Armstrong était qualifié.

Le procès de Vazquez alléguait qu’Armstrong n’avait pas été résident de l’Alaska pendant au moins trois ans immédiatement avant de déposer sa candidature et qu’Armstrong n’était donc pas qualifié pour le poste.

En vertu de la constitution de l’État, pour siéger à la législature, il faut être un “électeur qualifié qui réside en Alaska depuis au moins trois ans et du district dans lequel il a été élu pendant au moins un an, précédant immédiatement son dépôt de candidature”. La date limite de dépôt était le 1er juin.

Les avocats de Vazquez et des autres plaignants dans les documents judiciaires ont déclaré que les preuves étayaient l’affirmation selon laquelle la résidence d’Armstrong n’avait commencé qu’au moins le 8 juin 2019. L’avocate de Vazquez, Stacey Stone, a présenté des arguments similaires vendredi.

Le procès avait souligné des éléments tels qu’une publication sur les réseaux sociaux, des demandes de permis de pêche et la date à laquelle Armstrong s’est inscrit pour voter.

“Bien qu’Armstrong puisse croire subjectivement qu’elle est devenue résidente de l’Alaska lorsqu’elle” s’est présentée, a baissé la tête et a décidé “le 20 mai 2019, les preuves objectives disent le contraire”, ont écrit Stone et les autres avocats des plaignants devant le tribunal. documents.

Armstrong a déclaré qu’elle avait déménagé en Alaska le 20 mai 2019. Elle a déclaré que c’était à ce moment-là qu’elle et son mari avaient discuté et décidé qu’elle emménagerait avec lui à Anchorage. Elle a témoigné que ses publications sur les réseaux sociaux n’étaient pas toujours contemporaines et qu’une demande de permis de pêche de 2022 retraçant sa résidence jusqu’en mai 2019 était plus précise que les demandes précédentes.

Walker, dans sa décision, a déclaré qu’il avait découvert qu’Armstrong était devenu résident le 20 mai 2019, sur la base des preuves qui lui avaient été fournies. Il a déclaré que la loi de l’État permettait à un résident de quitter temporairement l’Alaska et de conserver sa résidence tant qu’il avait l’intention de revenir. Il a déclaré qu’Armstrong était parti pour des engagements antérieurs le 20 mai 2019 et qu’il était revenu le 8 juin 2019.

Il a dit qu’il avait trouvé que son absence à partir du 20 mai 2019 était temporaire et qu’elle “maintenait son intention de revenir pendant son absence”.

Becky Bohrer, L’Associated Press