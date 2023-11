Rovio Entertainment Corp.

Sortie boursière de Rovio Entertainment Corporation le 8 novembre 2023 à 8h45 EET

Tribunal arbitral désigné pour la procédure d’arbitrage concernant le rachat des actions minoritaires de Rovio Entertainment Corporation

Sega Europe Limitée («Séga“) a demandé le 1er septembre 2023 une procédure de rachat concernant la société Rovio Entertainment Corporation (“Rovio“) des actions minoritaires en soumettant une demande de nomination d’un tribunal arbitral et d’engager une procédure d’arbitrage conformément au chapitre 18, section 3 de la loi finlandaise sur les sociétés afin d’obtenir la propriété de toutes les actions émises et en circulation de Rovio. Sega a déposé sa demande de nomination d’un tribunal arbitral et d’ouverture d’une procédure d’arbitrage conformément au chapitre 18, article 5 de la loi finlandaise sur les sociétés le 29 septembre 2023.

Sega a été informé que le Conseil de rachat de la Chambre de commerce finlandaise a nommé un tribunal arbitral composé de trois membres pour la procédure d’arbitrage concernant le rachat des actions minoritaires de Rovio. Le tribunal arbitral est composé de l’avocate Ulla Vuokila (présidente), LL.M. (formé au banc) Lauri Länsman et l’avocat Teemu Taxell.

À propos de Rovio :

Rovio Entertainment Corporation est une société mondiale de jeux mobiles qui crée, développe et publie des jeux mobiles téléchargés plus de 5 milliards de fois. Rovio est surtout connu pour la marque mondiale Angry Birds, qui a débuté comme jeu mobile populaire en 2009, et a depuis évolué des jeux vers divers divertissements, animations et produits de consommation sous licence de marque. Rovio a produit The Angry Birds Movie (2016) et sa suite, The Angry Birds Movie 2, est sortie en 2019. La société propose plusieurs jeux mobiles et possède huit studios de jeux – un à Espoo (Finlande) et un à Stockholm (Suède). , un à Copenhague (Danemark), un à Barcelone (Espagne), deux à Montréal et un à Toronto (Canada). Les studios comprennent également une filiale à Izmir (Turquie) appelée Ruby Games, acquise en 2021. La plupart des employés sont basés en Finlande, où se trouve le siège de Rovio. Les actions de la société sont cotées à la liste principale de la bourse NASDAQ d’Helsinki sous le code commercial ROVIO. Sega Europe Limited a acquis plus de 90 pour cent des actions émises et en circulation de Rovio et radiera la société de la bourse NASDAQ d’Helsinki dès que les lois applicables le permettront.