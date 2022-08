Tribu: un incendie de forêt en Californie près de l’Oregon provoque la mort de poissons

HAPPY CAMP, Californie (AP) – Un dangereux incendie de forêt dans une région éloignée juste au sud de la frontière de l’Oregon semble avoir causé la mort de dizaines de milliers de poissons de la rivière Klamath, a déclaré la tribu Karuk.

La tribu a déclaré dans un communiqué que les poissons morts de toutes les espèces avaient été retrouvés vendredi près de Happy Camp, en Californie, le long du bras principal de la rivière Klamath.

On ne sait pas exactement ce qui cause la mort des poissons, mais les biologistes de la tribu pensent qu’une crue soudaine causée par de fortes pluies sur la zone brûlée a provoqué une énorme coulée de débris qui est entrée dans la rivière, a déclaré Craig Tucker, un porte-parole de la tribu.

Les Karuk travaillent avec les Yurok, une autre tribu du nord de la Californie, et des agences étatiques et fédérales pour accéder à la zone d’incendie afin d’avoir une meilleure idée de ce qui s’est passé et de l’étendue du problème.

On ne sait toujours pas si la mortalité des poissons sera localisée ou se propagera plus en aval, affectant d’autres poissons.

Une photo du Karuk prise à environ 32 kilomètres en aval de la crue éclair montrait plusieurs dizaines de poissons morts le ventre au milieu de bâtons et d’autres débris dans une eau épaisse et brune le long de la rive du fleuve.

L’incendie de McKinney, qui a brûlé plus de 90 miles carrés (233 kilomètres carrés) dans la forêt nationale de Klamath, a anéanti cette semaine le pittoresque hameau de Klamath River, où vivaient environ 200 personnes. Les flammes ont tué quatre personnes dans la petite communauté et réduit la plupart des maisons et des entreprises en cendres.

Les scientifiques ont déclaré que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. Dans tout l’Ouest américain, une méga-sécheresse de 22 ans s’est tellement aggravée en 2021 que la région connaît désormais la période la plus sèche depuis au moins 1 200 ans.

Lorsqu’il a commencé, l’incendie de McKinney n’a brûlé que plusieurs centaines d’acres et les pompiers pensaient qu’ils le maîtriseraient rapidement. Mais les orages sont arrivés avec des rafales féroces qui, en quelques heures, l’avaient poussé dans une conflagration imparable.

L’incendie était contenu à 30% samedi.

La tuerie de poissons a été un coup dur pour les tribus Karuk et Yurok, qui se battent depuis des années pour protéger les fragiles populations de saumons de la rivière Klamath. Le saumon est vénéré par la tribu Karuk et la tribu Yurok, la deuxième plus grande tribu amérindienne de Californie.

L’espèce de poisson en voie de disparition au niveau fédéral a souffert de faibles débits dans la rivière Klamath ces dernières années et un parasite mortel pour le saumon a prospéré dans les eaux plus chaudes et plus lentes l’été dernier, tuant des poissons en grand nombre.

Après des années de négociations, quatre barrages sur le cours inférieur du fleuve qui entravent la migration des saumons sont sur le point d’être supprimés l’année prochaine dans le cadre de ce qui serait le plus grand projet de démolition de barrages de l’histoire des États-Unis dans le but d’aider les poissons à se rétablir.

The Associated Press