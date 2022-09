Tribu : l’Arizona a construit une barrière frontalière contre son gré

SAN DIEGO (AP) – La tribu indienne Cocopah a déclaré vendredi que l’État de l’Arizona avait agi contre sa volonté en empilant des conteneurs d’expédition sur ses terres pour empêcher les passages frontaliers illégaux.

La tribu a déterminé que l’État avait placé 42 conteneurs à double empilement sur ses terres près de Yuma, a déclaré Michael Fila de son bureau de gestion des urgences.

La tribu a écrit mardi aux responsables de l’État pour les informer de leurs découvertes et de leurs préoccupations. Fila a déclaré que les conteneurs bloquaient la moitié d’une route à deux voies, fermant une “voie d’évacuation vitale”.

Les conteneurs posent d’autres problèmes de sécurité, y compris s’ils tombent, a écrit Fila. Deux conteneurs se sont renversés pendant la construction le mois dernier pour des raisons qui ne sont pas claires.

“L’intégrité de la route elle-même a ensuite été endommagée par la machinerie lourde utilisée pour placer les conteneurs d’expédition” et a créé le danger pour les premiers intervenants de rester coincés, a déclaré Fila dans un e-mail partagé avec l’Associated Press.

La tribu a déclaré aux responsables de l’État lors d’une réunion le 17 août qu’elle ne voulait pas des barrières et attend une réponse à ses conclusions, a déclaré Jonathan Athens, un porte-parole de Cocopah.

“Nous avions clairement indiqué auparavant que nous ne voulions pas de conteneurs sur nos terres”, a-t-il déclaré.

Les découvertes de la tribu sont un revers potentiel pour le gouverneur Doug Ducey, qui a déclaré la semaine dernière que les barrières étaient “un grand pas en avant pour sécuriser notre frontière”. Malgré ses affirmations, les barrières n’ont jusqu’à présent pas réussi à faire une brèche significative dans les passages illégaux dans une zone où des centaines de personnes entrent quotidiennement dans le pays.

Le porte-parole de Ducey, CJ Karamargin, a déclaré vendredi qu’il était au courant de la lettre de la tribu mais qu’il n’avait aucun commentaire immédiat.

L’État a installé 130 conteneurs à double empilement dans la région de Yuma le mois dernier dans le but de combler les lacunes de l’imposant mur construit sous la présidence de Donald Trump qui étaient incomplets lorsqu’il a quitté ses fonctions l’année dernière. L’administration Biden a déclaré en juillet qu’elle comblerait les lacunes, mais Ducey a déclaré qu’il ne pouvait pas attendre et a engagé AshBritt Inc. pour installer des conteneurs d’expédition de la longueur de 13 terrains de football dans cinq zones.

Les conteneurs qui, selon la tribu, ont été installés sur des terres tribales s’étendent dans le désert, se terminant brusquement dans une zone où les migrants peuvent facilement en faire le tour.

La zone comprend des droits de passage permettant aux personnes extérieures à la tribu de voyager, ce qui peut avoir semé la confusion, a déclaré Fila. En tout cas, la tribu a déclaré que les responsables de l’État ne les avaient pas consultés avant de construire.

L’épisode rappelle les obstacles auxquels le gouvernement est confronté avec les barrières frontalières : difficulté à construire sur des terres tribales, notamment dans la nation Tohono O’odham en Arizona, et opposition des propriétaires fonciers, en particulier au Texas, où, contrairement à d’autres États frontaliers, beaucoup la propriété est une propriété privée. Les migrants contournent les murs.

Environ la moitié des rencontres avec des migrants traversant illégalement la frontière dans le secteur de la patrouille frontalière de Tucson, en Arizona, se produisent dans la nation Tohono O’odham, en hausse de 20% à 30% avant la construction de murs juste à l’extérieur des terres de la tribu, a déclaré John Modlin, le chef de secteur.

Le Cocopah a exprimé une forte opposition à un mur dans une lettre aux responsables américains en mai 2020, affirmant que la barrière couperait l’accès au fleuve et aux membres tribaux du Mexique.

La tribu a récemment publié une vidéo montrant son chef de police par intérim, Arlene Martinez, décrivant d’autres mesures de coopération avec la patrouille frontalière, telles que des caméras de surveillance et des capteurs au sol.

___

L’écrivain d’Associated Press Bob Christie à Phoenix a contribué.

Elliot Spagat, Associated Press