Tribu du Dakota du Sud : les morts causées par la tempête « auraient pu être évitées »

Chaque souffle d’Honor Beauvais était une bataille alors qu’une tempête de neige battait la réserve Rosebud Sioux dans le Dakota du Sud.

La tante et l’oncle inquiets de l’asthmatique de 12 ans ont imploré de l’aide pour dégager un chemin vers leur ranch près de la communauté de Two Strike alors que son état empirait, ses poumons fragiles combattant une infection massive. Mais lorsqu’une ambulance a finalement réussi à passer, l’oncle d’Honor pratiquait déjà la RCR, a déclaré sa grand-mère, Rose Cordier-Beauvais.

Honor, dont le nom Lakota est Yuonihan Ihanble, a été déclaré mort le mois dernier à l’hôpital des services de santé indiens de la réserve, l’un des six décès qui, selon les chefs tribaux, “auraient pu être évités” s’il n’y avait pas eu une série de défaillances systémiques. Les cibles de la frustration incluent la gouverneure républicaine Kristi Noem, le Congrès américain, le service de santé indien et même – pour certains – la tribu elle-même.

“Nous étions tous sous le choc”, a déclaré Cordier-Beauvais, qui a rappelé que lorsque la neige s’est finalement suffisamment dégagée pour organiser les funérailles, la famille a distribué des jouets à d’autres enfants comme symbole de la façon dont il jouait avec ses frères et sœurs. “Il adorait leur donner des jouets.”

Alors que la tempête faisait rage, les familles ont manqué de carburant et deux personnes sont mortes de froid, dont une dans leur maison, a déclaré la tribu Rosebud Sioux dans une lettre ce mois-ci sollicitant une déclaration de catastrophe présidentielle.

La lettre décrivait la situation sur la réserve dans une région éloignée à la frontière sud de l’État avec le Nebraska, à 130 miles (environ 209 kilomètres) au sud-est de Rapid City, comme une “catastrophe”.

Et dans un discours cinglant sur l’état des tribus prononcé la semaine dernière à l’Assemblée législative de l’État, Peter Lengkeek, président de la tribu Crow Creek Sioux, a accusé les services d’urgence d’être «lents à réagir» alors que les tribus luttaient pour déblayer la neige, beaucoup utilisant ce il a décrit comme “un équipement obsolète et des ressources délabrées”.

Le porte-parole de Noem, Ian Fury, a déclaré que les affirmations faisaient partie d’un “faux récit” et “ne pouvaient pas être plus éloignées de la vérité”. Les services de santé indiens n’ont pas immédiatement renvoyé les messages électroniques de l’Associated Press demandant des commentaires.

Noem, qui est considéré comme un candidat potentiel à la Maison Blanche en 2024, a déclaré une urgence le 22 décembre pour répondre à la tempête hivernale et a activé la Garde nationale de l’État pour transporter du bois de chauffage à la tribu.

Mais à ce moment-là, la tribu des Rosebud Sioux était épuisée par une série de tempêtes commençant environ 10 jours auparavant, si violentes que ses dirigeants ont finalement loué deux hélicoptères pour larguer de la nourriture dans des endroits éloignés et sauver les personnes bloquées.

Le bois de chauffage, a déclaré OJ Semans, consultant pour la tribu, se présentait sous la forme de bûches non coupées, qui n’étaient pas immédiatement utilisables. La tribu a écrit dans sa lettre que les bénévoles continuent de travailler avec diligence pour faire couper le bois.

“C’était un coup politique qui n’a rien fait pour aider les personnes en difficulté”, a-t-il déclaré.

Tout a commencé le 12 décembre, lorsque la tribu a fermé ses bureaux afin que les gens puissent se préparer au premier assaut. La tempête a frappé sérieusement vers minuit, déversant en moyenne près de 2 pieds (0,61 mètre) de neige sur la réserve, la plupart le premier jour, a déclaré Alex Lamers, météorologue du National Weather Service.

Au moment où la tempête s’est calmée le 16 décembre, la réserve était également recouverte d’un quart de pouce de glace et des rafales de vent atteignant 55 mph avaient soufflé la neige en congères pouvant atteindre 25 pieds (7,6 mètres).

La tribu a émis un avis de non-voyage, sauf en cas d’urgence, menaçant d’une amende de 500 $ les contrevenants. Certains ont quand même voyagé et se sont retrouvés coincés, a déclaré la tribu, leurs véhicules abandonnés créant un danger pour les premiers intervenants.

À partir du 18 décembre, peu de temps après le départ du blizzard, il y a eu 11 jours consécutifs avec des températures inférieures à zéro. Les refroidissements éoliens étaient dangereux, atteignant -51 degrés Fahrenheit (-46,11 degrés Celsius) à leur plus bas. La durée et la sévérité du froid en ont fait l’une des pires étendues jamais enregistrées, a déclaré Lamers.

Puis, alors qu’un froid féroce et des tempêtes s’abattent sur une grande partie du reste du pays, faisant au moins 40 morts dans l’ouest de New York, un phénomène appelé blizzard au sol a frappé la réserve le 22 décembre. Des vents violents ont soufflé la neige existante sur le sol, et la visibilité est tombée à un quart de mile, a déclaré Lamers.

Le Bureau des affaires indiennes a envoyé du personnel pour aider, et la Maison Blanche a déclaré que la FEMA avait également parlé au président de la tribu. Mais les chasse-neige ont été paralysés par le froid, les températures glaciales transformant le carburant diesel et l’hydraulique en gel, a déclaré la tribu.

Shawn Bordeaux, un législateur démocrate de l’État et ancien membre du conseil tribal, manquait de chauffage au propane chez lui dans la réserve lorsque Noem a annoncé qu’elle envoyait la Garde nationale. Incapable de sortir et de magasiner, il n’avait pas de cadeaux de Noël pour ses enfants. Même pour ceux qui pouvaient sortir, les rayons des magasins se vidaient. Les stations-service manquaient d’essence.

“Je ne veux pas totalement étouffer le système, mais nous nous sommes en quelque sorte laissés à nous-mêmes”, a déclaré Bordeaux, qui critique fréquemment le gouverneur. “Elle nous a essentiellement laissé pendre.”

La tribu allègue également que le Congrès est responsable de ne pas avoir modifié les règles qui répartissent l’argent d’un programme de transport tribal entre les 574 tribus reconnues par le gouvernement fédéral.

Semans a déclaré que la dépendance du programme à prendre des décisions basées sur l’inscription tribale nuit aux Rosebud Sioux, car si son inscription de 33 210 membres est relativement modeste, son assise territoriale de près de 890 000 acres réparties sur cinq comtés est massive.

Cela signifiait qu’il n’y avait tout simplement pas assez d’équipement pour répondre, a déclaré Semans, qui a perdu deux membres de sa famille dans la tempête.

L’un d’eux, son cousin de 54 ans, Anthony DuBray, est mort de froid dehors, son corps retrouvé après Noël.

L’autre victime, son beau-frère, Douglas James Dillon Sr., a appelé à l’aide lors de la première tempête car son asthme était en train de s’aggraver. Mais se rendre à l’hôpital aurait signifié être transporté sur plus d’un quart de mile sur des bancs de neige jusqu’à la voiture de patrouille d’un adjoint.

Semans a déclaré qu’un aperçu à l’extérieur avait montré que c’était “presque impossible”, alors Dillon est allé se coucher. Il est décédé le 17 décembre à l’âge de 59 ans.

Semans et sa femme, Barbara, ont été enneigés pendant 15 jours, utilisant un radiateur au propane pour se protéger du froid après une panne de courant. Ils ont été déterrés juste à temps pour se rendre aux funérailles de Dillon 11 jours après sa mort.

“Même en colère n’atteint pas le niveau de la négligence”, a déclaré Semans. “C’était une atrocité”

Pour Honor, qui était aimé en tant que farceur, sa maladie est survenue au pire moment de la tempête.

C’était le 14 décembre et sa tante, Brooki Whipple, avec qui il passait les jours de semaine alors qu’elle et sa famille vivaient près de son école, devenait frénétique alors que Honor avait du mal à respirer.

La famille a demandé de l’aide et finalement un chasse-neige a dégagé la route menant à leur ranch. Cordier-Beauvais a déclaré que Honor et son oncle, Gary Whipple, sont immédiatement partis pour l’hôpital situé à seulement 4,8 kilomètres.

Là, Honor a reçu un diagnostic de grippe et a été renvoyé chez lui malgré le fait que Cordier-Beauvais, avec qui il a passé les week-ends et les étés, a appelé et dit au personnel de l’hôpital que la famille voulait qu’il soit admis parce qu’ils craignaient de sortir à nouveau.

Le lendemain, Honor était toujours en difficulté – et les routes étaient impraticables.

“En raison des vents violents”, a averti le Rosebud Sioux Tribe Highway Safety ce jour-là, “les routes tracées par les charrues sont rapidement comblées”.

Cordier-Beauvais, la directrice commerciale de la tribu, est restée au téléphone avec sa fille inquiète, qui avait accouché d’un petit garçon quelques jours plus tôt, priant pendant des heures d’efforts pour obtenir de l’aide pour dégager la route.

Mais l’aide est venue trop tard.

Un médecin a appelé pour annoncer la nouvelle à Brooki, qui était à la maison avec le bébé et sa fille si proche d’Honor que leur famille les appelait “les jumelles”.

« À notre manière Lakota, ce sont des frères et sœurs. Inséparables », a déclaré Cordier-Beauvais. “Elle ne s’en est pas bien tirée. Bien sûr, c’est une enfant et Brooki était tellement stressée. Mais elle avait son bébé et devait s’en occuper. Et c’était juste horrible.

Sans interruption du temps, Honor n’a pas été enterré pendant près de quatre semaines.

Lors des funérailles, Cordier-Beauvais a rappelé comment les amis les plus proches de son petit-fils passionné de basket-ball étaient des porteurs.

“Il leur manque tellement à tous”, a-t-elle déclaré.

