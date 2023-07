Tribit FlyBuds C1 Review: Une alternative abordable aux AirPods

En un coup d’œil Note d’expert Avantages Incroyable autonomie de la batterie

Depuis 2017, Tribit a pris l’habitude de créer des appareils audio innovants et performants à des prix défiant la concurrence.

Avec ses FlyBuds C1, la société chinoise propose un produit très similaire aux AirPods d’Apple pour la moitié du prix. Selon Tribit, ils ont également une meilleure capacité de transmission que les autres écouteurs de la même gamme, avec une connectivité stable et un son équilibré.

Mais est-ce la vraie affaire? J’ai eu la chance de pouvoir les essayer et d’avoir toutes les réponses dont vous avez besoin.

Conception

Ultra confortable

Design moderne

Contrôles physiques

Le design des FlyBuds C1 donne une impression de solidité et de durabilité, ce qui est rassurant pour un casque milieu de gamme. Le modèle testé est une paire sans fil noire, avec de petits flashs rouges dans les zones extérieures, que j’apprécie pour leur discrétion. Leur forme, et celle du boîtier, est similaire à celle des AirPods bien connus, bien que ces derniers soient beaucoup plus fins.

FlyBuds C1 à gauche / AirPods Pro à droite Mathilde Vicente / Fonderie

Ils sont logés dans un boîtier ovale légèrement texturé qui les empêche de glisser de vos mains. De plus, les écouteurs sont sécurisés par un aimant placé dans chaque trou, ils restent donc en place sans crainte d’être perdus ou tombés une fois l’étui ouvert.

Pour plus de confort, Tribit comprend différentes tailles d’embouts auriculaires à fixer sur les écouteurs, afin qu’ils puissent s’adapter aux oreilles du porteur. Grâce à la matière en silicone, ils sont très agréables à porter et, une fois le bon angle trouvé, tombent rarement.

Chaque écouteur est équipé de micro-boutons physiques à retour haptique direct qui permettent de gérer la lecture de musique et les appels, ou encore d’activer l’assistant vocal (qui malheureusement ne fonctionnait pas chez nous) et de régler le volume. Ceux-ci sont situés sur les tiges, et sont pratiques dans les situations qui nécessitent un réglage plus fréquent du casque, comme lors de séances de sport.

Mathilde Vicente / Fonderie

Tribit a doté ces oreillettes d’une protection IPX5 pour une résistance aux éclaboussures et à la transpiration.

Connexion

Bluetooth stable

Configuration simplifiée

Comme vous pouvez le constater, les Tribit FlyBud C1 sont des écouteurs sans fil qui se connectent à votre smartphone ou à votre ordinateur via la technologie Bluetooth 5.0 et prennent en charge les codecs AAC, AptX et SBC.

Le jumelage est simple et direct. Il suffit de placer les écouteurs dans leur étui, puis d’appuyer quelques secondes sur le bouton avant de les rechercher dans les paramètres Bluetooth de votre téléphone.

La connexion était très stable lors de nos tests, avec une portée allant jusqu’à huit mètres. Après avoir couplé une fois avec votre smartphone, ils le feront automatiquement les prochaines fois, sans avoir besoin de passer par les paramètres.

Performances audio

Bonne réduction de bruit active, sauf pendant les appels

Son clair et équilibré

Après les avoir testés en écoutant différents styles de musique (afropop, rock et jazz), j’ai été plus qu’agréablement surpris par l’expérience.

Ils utilisent la technologie 4 microphones ENC et CVC 8.0 pour réduire le bruit de fond de 90%, selon la marque. Personnellement, je ne peux ni confirmer ni infirmer ces informations, mais je les ai trouvées très efficaces pour attendre à la gare, flâner dans le centre-ville ou travailler dans un bureau.

J’ai trouvé le son très équilibré, immersif et optimisé, un résultat surprenant pour un si petit prix. Les médiums sonnent doux et chauds, les aigus sont clairs malgré un léger manque de brillance, et les graves sont puissants et bien réglés.

Pour mettre les micros à l’épreuve, j’ai passé plusieurs appels au cours desquels les voix étaient distinctes et bien restituées. C’est cependant lors de ces appels que le système de réduction active du bruit a montré ses faiblesses, laissant passer une partie des sons environnants.

Mathilde Vicente / Fonderie

Cette performance est rendue possible par l’intégration de la puce Qualcomm QCC3040 aptX, qui offre une transmission encore meilleure, avec une connectivité en augmentation de 75 %. De plus, il prend en charge l’audio 16 bits avec une fréquence d’échantillonnage de 48 kHz, ce qui se traduit par une qualité CD, avec une précision étonnamment élevée dans toutes les directions – comme s’ils incorporaient la technologie surround.

Ils adoptent la technologie ENC et CVC 8.0 à 4 microphones pour réduire le bruit de fond de 90%

Pour finir, j’aurais aimé pouvoir ajuster et personnaliser l’audio à l’aide d’une application compagnon. Cependant, à ce prix, il n’est pas surprenant qu’il n’y en ait pas. Si cela ne vous suffit pas, vous voudrez peut-être envisager le modèle FlyBuds C1 Pro, disponible pour 79,99 £ sur Amazon.

Autonomie et charge de la batterie

Autonomie de 50 heures avec étui

Recharge plus ou moins rapide

La consommation d’énergie a été réduite de 30% grâce à la technologie avancée de la puce Qualcomm QCC340, vous offrant 60 heures d’autonomie avec le boîtier Flybuds C1, qui peut être rechargé en deux heures à l’aide du câble USB-C fourni.

Sans le câble, et sur une seule charge, vous pouvez vous attendre à une écoute d’une dizaine d’heures. Cette autonomie est bien supérieure à des écouteurs similaires voire haut de gamme.

Sur la face avant du boîtier, on retrouve 4 petits voyants LED permettant de connaître l’état de la batterie et celui des écouteurs.

Mathilde Vicente / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

À seulement 74,99 $ / 59,99 £ (et encore plus réduits au moment de la rédaction), les Tribit FlyBuds C1 sont des prétendants très abordables et redoutables parmi les meilleurs écouteurs 100% sans fil bon marché. Aux États-Unis, vous pouvez les obtenir auprès de Tribit et Amazon – les lecteurs britanniques peuvent simplement les obtenir auprès d’Amazon.

Et si vous voulez dépenser moins, gardez à l’esprit que les écouteurs sans fil avec ANC pour environ ce prix sont très rares. Ici, vous aurez une paire d’écouteurs qui offre un rapport qualité-prix exceptionnel, avec des fonctionnalités étonnamment haut de gamme.

Vous pouvez voir d’autres options dans notre liste des meilleurs écouteurs bon marché et des meilleurs vrais écouteurs sans fil.

Verdict

Les FlyBuds C1 offrent une réduction active du bruit pour un prix compétitif, une superbe qualité audio grâce à des technologies avancées comme le mode ANC et une autonomie impressionnante.

De plus, ils ont un design agréable inspiré des AirPod et sont très confortables, surtout dans le temps. L’absence d’application compagnon est dommage, tout comme l’absence de recharge sans fil.

Cela dit, si vous choisissez d’acheter le FlyBuds C1, vous ne serez pas déçu. Ils sont parfaitement capables de tenir le coup, le tout pour un prix alléchant.

Cette revue est une pièce traduite et localisée – vous pouvez trouver l’article original de Mathilde Vicente sur Tech Advisor France.

