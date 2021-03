«Cette année, le festival met à nouveau en lumière la résilience et la créativité de notre ville, et tout comme nous l’avons fait depuis le début, Bloomberg est heureux de soutenir cette grande tradition, qui contribuera une fois de plus à élever l’esprit de notre ville», a déclaré l’ancien major new-yorkais Michael Bloomberg et fondateur de Bloomberg Philanthropies, un partisan régulier de Tribeca.

Les grands festivals de cinéma – le Festival international du film de Berlin et le Festival du film SXSW à Austin, au Texas – se sont jusqu’à présent tournés vers des éditions virtuelles. (L’année dernière, Tribeca a également mis en ligne une petite section de films.) Mais avec l’augmentation des vaccinations et la saisonnalité potentielle du virus, l’été s’annonce plus prometteur pour les plus grands festivals de cinéma du monde. Le Festival de Cannes, qui se tient généralement en mai, vise un festival en personne en juillet.

