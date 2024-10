Tribeca alignera Robert de Niro et Whoopi Goldberg parle alors qu’il entre en Europe avec le premier festival Tribeca de Lisbonne

Tribeca Enterprises, la société à l’origine du Tribeca Festival de New York, se prépare à lancer la première édition du Tribeca Festival Lisboa.

Se déroulant dans la capitale portugaise du 17 au 19 octobre, l’édition européenne du festival mélangera des films indépendants américains et une sélection de films, podcasts, séries, musiques et discussions portugaises.

Les points forts de l’édition inaugurale du festival incluent le grand gagnant de Tribeca de cette année, « Griffin in the Summer », réalisé par Nicholas Colia, le lauréat de la Palme d’Or de Sean Baker, « Anora », et le film vedette de Sundance d’Alessandra Lacorazza, « In The Summers ». Les premières portugaises incluent « Jazzy », réalisé par Morrisa Maltz et produit par l’actrice nominée aux Oscars Lily Gladstone et « Ezra » de Tony Goldwyn, avec un casting de stars comprenant le fondateur de Tribeca, Robert De Niro, Vera Farmiga, Rose Byrne et Whoopi Goldberg. .

Goldberg et De Niro seront également en ville pour prendre la parole lors de panels aux côtés d’autres noms éminents de l’industrie tels que la réalisatrice Patty Jenkins, l’acteur Griffin Dunne et la co-fondatrice, PDG et présidente exécutive de Tribeca Enterprises, Jane Rosenthal. Du côté portugais, les panélistes comprennent le comédien Ricardo Araújo Pereira, l’actrice/réalisatrice Daniela Ruah et l’acteur César Mourão.

« Cela nous semblait parfaitement logique », a déclaré Cara Cusumano, directrice du festival et vice-présidente principale de la programmation chez Tribeca. Variété de l’inspiration initiale de l’itération portugaise du festival. « Nous avons toujours été un festival international et notre public est véritablement mondial. Nous avons organisé des événements comme celui-ci depuis le Tribeca Doha Festival en 2009, qui était peut-être le premier festival du genre à voir un festival lancé dans le cadre d’une expansion internationale.

« Lisbonne a connu une renaissance créative ces dernières années, la ville investissant de manière significative dans son infrastructure culturelle et artistique », a ajouté Rosenthal. « Que nous soyons dans le Lower Manhattan ou à Lisbonne, notre objectif reste le même : découvrir, amplifier et soutenir les meilleurs artistes indépendants du monde entier. »

« Lisbonne est un endroit passionnant dans lequel nous pouvons nous impliquer, avec une scène artistique et cinématographique émergente tellement cool. Sur le plan curatorial, c’était intéressant car nous sommes passés d’un festival de 12 jours avec plus de 500 événements à un festival de 2,5 jours avec huit créneaux de projection. Comment présenter une programmation cinématographique cohérente et l’identité Tribeca ? Je suis vraiment fier de ce que nous avons mis en place et je pense que le programme offre un aperçu de ce qui se passe actuellement dans le cinéma indépendant américain.

Du point de vue de la programmation, le Tribeca Festival Lisboa a été organisé dans le cadre d’un partenariat entre l’équipe de programmation de Tribeca et le conglomérat médiatique portugais Grupo Impresa.

« Dès le début, il s’agit d’un effort de collaboration, avec plusieurs équipes travaillant en synchronisation pour amener l’un des plus grands événements de culture pop au monde à Lisbonne », a déclaré Mónica Serrano, directrice marketing de Grupo Impresa. Variété.

« Nous avons cherché à créer un festival qui réinvente le format traditionnel, un festival qui dynamise la ville », a poursuivi Serrano. « Nous avons envisagé de l’héberger dans une autre partie de Lisbonne, en incorporant des éléments extérieurs et en mélangeant la vie urbaine avec la culture pop pour créer une expérience véritablement immersive. Le Beato Innovation District est apparu comme le cadre idéal, avec son paysage évolutif et son esprit décontracté et créatif qui s’aligne parfaitement avec la philosophie de Tribeca. C’est comme le quartier Tribeca de Lisbonne.

Cet enthousiasme est également partagé par les cinéastes participants. Marlee et Karlee Rodrigues, également connues sous le nom de Rodrigues Sisters, ont déclaré Variété qu’ils ont immédiatement contacté l’équipe de Tribeca dès qu’ils ont entendu parler du festival naissant. Leur court métrage « Os Sonhos Continuam (The Dreams Continue) » sera présenté en première mondiale à Tribeca Lisboa, un « rêve » pour le duo de cinéastes portugais émergents.

« L’impact d’un festival comme celui-ci à Lisbonne est énorme », a souligné Karlee. « Tout un bassin de cinéastes peut être représenté sur l’écran Tribeca en incluant nos histoires portugaises. Cette plateforme nous est offerte non seulement pour amplifier nos histoires en tant que Portugais, mais aussi celles de nos ancêtres. C’est incroyablement affirmatif et valorisant de voir nos histoires et notre communauté vues sur cette scène mondiale.

Interrogée sur les possibilités de réseautage offertes par un tel événement, Karlee a déclaré qu’elle avait déjà constaté un certain intérêt pour leur travail suite à l’annonce du programme Tribeca Lisboa. « Nous voulons ensuite réaliser un long métrage et, depuis l’annonce que notre court métrage serait projeté à Tribeca, il y a eu tellement d’intérêt américain pour l’histoire portugaise que nous voulons raconter. C’est incroyablement enrichissant parce que nous sentons que nous pouvons être authentiquement nous-mêmes en tant que cinéastes portugais et également être appréciés au sein de la communauté américaine.

« En tant que cinéastes indépendants, nous comptons sur les festivals et les entreprises comme Tribeca pour diffuser nos films », a déclaré Morissa Maltz, réalisatrice de « Jazzy ». Variété. « Pouvoir aller plus loin et organiser ce festival à Lisbonne où nous pouvons rencontrer d’autres cinéastes et des gens de l’industrie est une chose très importante. »

« En tant que cinéastes indépendants, nous allons un peu à l’encontre du système en essayant de repousser ces limites pour nous-mêmes », a ajouté Maltz. « C’est incroyable ce que Tribeca fait en créant des opportunités et des publics différents et en élargissant le monde du cinéma indépendant. »

Quant à l’avenir, Serrano espère que la collaboration entre les pays pourra « évoluer vers un partenariat durable », tandis que Rosenthal a souligné la mission du festival : « La revitalisation d’une ville passe toujours par les arts, et nous voyons beaucoup d’opportunités de collaboration avec des partenaires partageant les mêmes idées à travers le monde. Il y a certainement plus à l’horizon pour Tribeca.

