Tribeca 2021 : Retour au cinéma et nouveau doc ​​de Dave Chappelle

Samedi soir, en sautant de mon siège pour laisser quelqu’un me dépasser au Radio City Music Hall, j’ai renversé mon vin rouge sur l’étranger assis à côté de moi. Je l’ai juste glissé sur ses genoux, sur son jean. Grosses taches sombres, visibles même dans la pénombre. La faute de fête la plus embarrassante du monde.

Il m’a assuré avec force et à plusieurs reprises que tout allait bien, pas de problème du tout, c’était de vieux jeans qu’il allait jeter de toute façon – merci, gentil étranger – mais alors que nous nous rassions, j’étais à la fois horrifié et ravi. Horrifié, parce que ce n’est qu’une erreur de débutant. Ravi, parce que, eh bien, mettez-vous à ma place : j’ai renversé du vin sur l’inconnu assis à côté du mien. Au Radio City Music Hall. J’étais assez proche de quelqu’un d’autre pour renverser du vin dessus, et je buvais du vin, et nous étions dans l’une des salles de concert les plus célèbres au monde, la plus spacieuse de New York. Emballé jusqu’aux ouïes, tout le monde vacciné. Prêt à voir un film (et un concert, bien que nous ne connaissions pas encore cette partie).

Il a été Si longtemps. Tellement plus longtemps que je n’aurais pu le croire 15 mois plus tôt. Je me suis assis étonné dans mon siège par ce qui venait de se passer, en m’asseyant entouré de gens dans un lieu auguste, alors que le film était présenté et que les titres d’ouverture commençaient à rouler. DAVE CHAPELLE : CETTE FOIS CET ENDROIT flashé sur l’écran.

Le film de clôture du Tribeca Festival a commencé à jouer, relatant plusieurs mois de spectacles en plein air et socialement éloignés dans un champ de petite ville de l’Ohio que Chappelle et un assortiment de comédiens de premier plan – Michelle Wolf, Jon Stewart, Hannibal Buress, David Letterman , Chris Rock, Sarah Silverman, Bob Saget, Trevor Noah, encore et encore – mis en place près du domicile de Chappelle pendant l’été 2020.

Réalisé par les documentaristes chevronnés Julia Reichert et Steve Bognar (lauréats de l’Oscar 2020 du meilleur documentaire pour Usine américaine) – qui vivent dans la même ville que Chappelle, Yellow Springs, la maison d’Antioch College, près de Dayton – le film a capturé bien plus qu’une série d’actes debout. C’est le meilleur film que j’ai vu à ce jour pour résumer l’ambiance très particulière qui a frappé tant d’Américains pendant la pandémie de Covid-19, dans une communauté qui prenait très au sérieux la menace à la vie posée par le virus, et essayait toujours de trouver un moyen pour habitent. Les gens qui recevaient des écouvillons géants se bouchaient le nez tous les jours. Crises existentielles. Équilibrer l’amour du prochain avec le fait de rester loin du voisin. Aux prises avec le meurtre de George Floyd et tout ce qui a suivi. Nous voyons Wolf, qui était dans l’Ohio pour un spectacle le 14 mars et a fini par vivre avec Chappelle et sa famille dans les mois qui ont suivi, faisant une salade dans la cuisine de Chappelle en sueurs et une queue de cheval, parlant d’essayer de faire face. La caméra capture une troupe de comédiens qui semblent incroyablement soulagés de simplement raconter des blagues à un groupe d’Ohioiens masqués, assis dans de petits cercles peints à la bombe, aussi surpris que quiconque d’être là.

J’ai regardé le film et j’ai pensé à ma propre ville, New York, qui a été si durement touchée et qui a pris vie le mois dernier. (Le fait que la moitié des comédiens arrivant pour se produire à Chappelle’s venaient de New York et aient émergé d’un avion clignotant dans la lumière comme s’il s’agissait de femmes taupes récemment libérées, n’a pas fait de mal.) événement en personne à grande échelle organisé dans la ville depuis mars 2020, avec des films et une télévision en plein air très fréquentés projections éparpillées dans les arrondissements et quelques autres événements. Au cours des 10 jours du festival à la mi-juin, le gouverneur a annoncé que nous avions atteint un seuil clé : 70 % des résidents de l’État de New York de plus de 18 ans avaient reçu au moins un vaccin et toutes les restrictions légales ont été immédiatement levées.

Dave Chappelle : Cette fois, cet endroit était différent des autres; il a été montré à l’intérieur d’un lieu, avec le statut vaccinal vérifié à la porte, aucune distanciation sociale ni masque requis. Et cela a marqué le premier événement au Radio City Music Hall depuis le début de la pandémie.

Tout le festival, pour être honnête, ressemblait à un tapis roulant se transformant en quelque chose d’étrangement normal, tout en jetant un regard prudent jeter un coup d’œil par-dessus son épaule. Parfois, c’était comme si nous croisions tous les doigts, espérant que la chose dont nous commencions à parler au passé, pour notre coin du monde, pourrait en fait rester là. Je ne veux pas le salir, après tout.

La liste des films était pleine de films réalisés pendant ou à propos de la pandémie, ou les deux. J’ai regardé l’une des comédies romantiques les plus charmantes de Roshan Sethi 7 jours, tout en étant perché sur un siège sur la place MetroTech de Brooklyn, sous un grand écran. C’est l’histoire de Ravi (Karan Soni) et Rita (Geraldine Viswanathan), qui ont un rendez-vous avec leurs parents mais finissent en quarantaine ensemble lorsque des blocages surviennent soudainement. J’ai grimacé quand j’ai réalisé la prémisse, mais avec une intrigue centrée sur l’amitié qui grandissait lentement et la connexion plus profonde du couple, je me suis détendu et j’ai apprécié leur alchimie.

Le Tribeca Festival a conservé une composante virtuelle – un élément clé de chaque film festival depuis plus d’un an maintenant — et donc chez moi sur mon canapé, où j’ai également assisté à Sundance, et au Toronto Film Festival, et quelques autres au cours des 15 derniers mois, j’ai regardé Les rugissantes années 20. Réalisé par Elisabeth Vogler, le film suit 24 Parisiens au cours d’un long après-midi continu, en duo et en solo. Au fur et à mesure que les personnages se croisent, la caméra s’éloigne pour en suivre un autre. Rappelant celle de Richard Linklater Fainéant (ou des livres comme Mme Dalloway et Ulysse), il évoquait la pandémie de Paris sans se focaliser sur la pandémie — et tout a été tourné à l’été 2020. On peut ressentir la même anticipation et la même anxiété des personnages. Nous avons vécu cela, ou une version de cela, ensemble.

Bien sûr, tous les films du festival n’étaient pas liés à une pandémie. Accepté, un documentaire formidable de Dan Chen, plonge dans l’école de Louisiane TM Landry Prep, qui connaît un succès choquant, puis est bouleversé lorsqu’un scandale éclate. Le film tourne intelligemment sur un sou, examinant comment les mythes sont créés et comment les documentaristes et les médias sociaux viraux peuvent aider par inadvertance à mentir. Ultrason, un thriller d’horreur intellectuel complexe et stupéfiant, tisse une métaphore subtile de l’éclairage au gaz qui alimente les relations abusives dans son histoire palpitante.

Certains films n’étaient pas liés à une pandémie, mais le ressentaient néanmoins. Le thriller brillant Le novice, qui ressemble à un cousin de Cygne noir et Les Ajustements, plonge dans la psyché d’une étudiante qui est poussée à bout par son besoin désespéré de gagner, de réussir, d’être bon dans quelque chose – une obsession qui peut sembler trop familière. Dans un autre film, Études italiennes, Vanessa Kirby joue un auteur à succès qui subit soudainement un épisode dissociatif et commence à errer dans les rues de New York, parlant aux adolescents qu’elle rencontre, essayant de comprendre où elle appartient. Tout un film à regarder assis avec un public sur la pelouse de Battery Park, en écoutant les sons de cette même ville tout autour de nous.

Puis il y a eu la sélection phare du festival, Pas de mouvement soudain, le prochain film de casse à combustion lente de Steven Soderbergh. Ou est-ce? Le film parle de la folie de faire confiance à qui que ce soit, tourné dans un style qui évoque des films similaires des années 1950. Mais Soderbergh et son incroyable casting étoilé (Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Jon Hamm, Amy Seimetz, Julia Fox, Noah Jupe, Ray Liotta, Kieran Culkin, Bill Duke et la liste est longue) ont tourné le film l’automne dernier, à Detroit, dans une « bulle de production », et bien que cela n’ait rien à voir avec l’histoire, il est difficile de l’oublier. (Le film est fantastique, mais ne sera diffusé sur HBO Max que le 1er juillet, alors peut-être que l’influence de la pandémie est toujours palpable.)

Nous parlons depuis le début de la pandémie de ce à quoi ressembleraient les films pandémiques, lesquels d’entre eux seraient géniaux et lesquels seraient affreux, et si nous passerons quelques années à regarder les mauvais avant de pouvoir voir les bonnes. Un événement historique si grand, si perturbateur, avec des pertes de vies au niveau d’une guerre et des effets inévitables sur notre vie quotidienne, n’a pas pu s’empêcher d’affecter l’industrie du divertissement également. Nous verrons les résultats pendant longtemps.

Assis à Radio City, après avoir regardé deux semaines de films aux prises avec cette réalité, j’ai compris d’une nouvelle manière à quel point le futur proche sera probablement étrange. être. C’est comme se réveiller d’un cauchemar, sauf que le cauchemar se cache toujours dans les coins et apparaît toujours aux informations du soir. Comme les comédiens à l’écran, nous avons émergé en clignotant dans un monde familier mais légèrement réarrangé. En me promenant dans New York, que j’ai à peine quitté depuis le début de la pandémie, j’ai ressenti le même sentiment qui se produit lorsque je retourne visiter ma ville natale après des mois d’absence – tout est pareil, mais c’est aussi très différent.

Après le film, Dave Chappelle est arrivé. Le vrai Dave Chappelle, sur une vraie scène, pas dans un champ dans l’Ohio mais juste là à New York. Il a présenté DJ Clark Kent, qui a amené une série d’artistes hip-hop des cinq arrondissements de New York, ainsi que Long Island et Newark. Coton tige. A$AP Ferg. Fantôme Killah. Talib Kweli. Gros Joe. La foule s’est déchaînée. Nous avons sauté sur nos pieds et avons commencé à danser, moi-même et le gars sur qui j’ai renversé du vin inclus. Un écran derrière les artistes montrait les rues de New York. Quand tout fut fini vers minuit, j’ai traversé un Times Square bondé jusqu’au métro, et pour une fois, je n’étais pas fou de la foule et de toutes les lumières.

Je ne sais pas si nous sommes de retour, vraiment, et la peur rôde toujours. Mais je serai ici en espérant que la lumière au bout du tunnel soit réelle et en regardant les films qui la rendent plus lumineuse.