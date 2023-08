Triathlon Ireland dit qu’il n’a pas «sanctionné» la course de natation Ironman dans laquelle deux hommes sont morts à Co Cork | Nouvelles du monde

Triathlon Ireland a déclaré que ses officiels n’avaient pas sanctionné une course de natation dans laquelle deux concurrents sont morts.

Les hommes, dans la quarantaine et la soixantaine, a eu des difficultés lors d’incidents distincts lors de l’étape de natation de l’événement Ironman à Youghal, Co Cork dimanche.

Le directeur général de Triathlon Ireland, Darren Coombes, a déclaré que les officiels n’avaient pas sanctionné la course de natation en raison de « conditions défavorables ce jour-là ».

Il a déclaré: « Pour l’événement Ironman Cork, conformément à la pratique normale, les responsables techniques de Triathlon Ireland se sont rendus avant le début de la course pour examiner les conditions et effectuer une évaluation de la sécurité aquatique.

« En raison des conditions défavorables du jour, les responsables techniques de Triathlon Ireland ont confirmé aux organisateurs de la course qu’il n’était pas possible de sanctionner la course.

« Comme une enquête est en cours, à ce stade, il ne serait pas approprié pour nous de faire d’autres commentaires uniquement pour déclarer que Triathlon Ireland fournira toute l’assistance dont les autorités auront besoin. »

M. Coombes a également nommé les deux hommes décédés comme Ivan Chittenden et Brendan Wall.

« Nous réitérons nos plus sincères condoléances aux familles », a-t-il ajouté.

« La communauté du triathlon est une communauté très proche et cette perte a eu un effet dévastateur sur nous tous. »

Les deux hommes ont été sortis de l’eau par les services d’urgence après avoir rencontré des difficultés, mais ont été déclarés morts sur les lieux.

La police irlandaise a déclaré qu’elle enquêtait et que le coroner avait été informé.

L’événement avait été reporté de samedi en raison d’inondations et de mauvaises conditions de parcours après la tempête Betty.

Il consistait en une natation de 1,9 km dans la baie de Youghal, un parcours de vélo de 90 km et une course à pied de 21,1 km.

La natation avait déjà été coupée de 3,8 km en raison des mauvaises conditions météorologiques.

La course s’est poursuivie et les concurrents ont été autorisés à terminer malgré la double tragédie de la première partie de la course.

Dans un communiqué, les organisateurs de l’événement ont déclaré: « Nous sommes profondément attristés de confirmer le décès de deux participants à la course à l’Ironman 70.3 Ireland, Cork 2023.

« Pendant la partie natation de la course de dimanche, le personnel de sécurité a fourni des soins médicaux immédiats après avoir reconnu que les athlètes avaient besoin d’aide.

« Nous partageons nos plus sincères condoléances avec les familles et les amis des athlètes et continuerons de leur offrir notre soutien alors qu’ils traversent cette période très difficile.

« Nous remercions le personnel de sécurité et les premiers intervenants qui ont travaillé rapidement pour fournir une assistance médicale aux athlètes.

« Dans le respect de la vie privée des familles et des athlètes, nous n’aurons pas d’autre commentaire. »

Le conseil du comté de Cork a déclaré dans un communiqué qu’il était « profondément attristé par la perte tragique ».