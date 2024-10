Triangle of Views de Fethi Sahraoui, remporte le prix Eiger du livre photo africain de l’année 2024

Fethi Sahraoui remporte l’édition 2024 du prix Eiger du livre photo africain de l’année.

L’édition 2024 du Prix Eiger du livre photo africain de l’année a vu une multitude de soumissions de livres photo provenant de tout le continent africain. Si les séries photographiques allaient du documentaire à des projets plus artistiques ou conceptuels, les formats des livres participants étaient tout aussi divers.

Cette diversité a joué un rôle crucial dans la décision du jury lors de la sélection du lauréat. Parmi les quatre finalistes – Léonard Pongo (Belgique, Congo), Asmaa Waguih Eltobi (Egypte), Sabelo Mlangeni (Afrique du Sud) et Fethi Sahraoui (Algérie) – c’est ce dernier qui a séduit le jury avec son livre Triangle de vuespublié aux éditions algériennes La Chambre Claire en 2022.

Le titre est approprié, car le livre prend la forme d’un triangle équilatéral une fois fermé. Une fois ouvert, il devient un carré, ou deux mains tendues, placées côte à côte, paumes tournées vers le haut. Ces deux mains nous présentent deux projets documentaires au long cours sur lesquels le photographe algérien travaille depuis 2015 et 2016. Le premier, intitulé Stadiumphilia, se concentre sur les stades de football algériens. Elles servent de prétexte pour explorer l’expérience collective masculine du temps et de l’espace. De ces scènes de foule en noir et blanc se dégagent une certaine grâce et poésie visuelle, que l’on retrouve également dans la deuxième partie du livre, Escaping the Heatwave.

Pour ce projet, le photographe a suivi un groupe de jeunes hommes, les mêmes du stade, alors qu’ils tentaient d’échapper à la chaleur intense des villes de Mascara et Relizane. Ces paysages naturels et urbains désolés sont ponctués de baignades, au cours desquelles on retrouve la joie et l’énergie qui animaient ces jeunes hommes lors des affluences du stade. Les images en pleine page nous invitent à plonger en eux.

Influencé par Robert Capa et Henri Cartier-Bresson, Fethi Sahraoui a le don de capter le potentiel narratif d’une image, qu’il utilise pour nous raconter l’Algérie moderne, offrant un portrait unique qui entremêle son histoire personnelle et la mémoire collective.

Fethi Sahraoui Triangle de vues a reçu le premier prix du livre photo africain Eiger de l’année 2024, avec 12 500 $, dont 2 500 $ seront attribués à chacun des trois finalistes. La Fondation Eiger espère que ces prix contribueront au développement continu de la photographie africaine, suscitant de nouveaux projets passionnants de la part de chacun de ces photographes talentueux.

La Fondation Eiger remercie chaleureusement tous les photographes et éditeurs qui ont participé au concours de cette année pour leurs œuvres exceptionnelles. Une reconnaissance particulière va au Inside Out Centre de Johannesburg pour son soutien inestimable et la bonne coordination de la remise des prix.

Nous attendons avec impatience l’édition de l’année prochaine du Prix Eiger du livre photo africain de l’année et sommes ravis d’accueillir d’autres candidatures convaincantes en provenance du vibrant continent africain.