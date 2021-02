Dans la course aux Oscars, les thespians répandent l’amour.

Le thriller de salle d’audience d’Aaron Sorkin « Le procès de Chicago 7 », le film de guerre de Spike Lee « Da 5 Bloods », le drame familial coréen américain de Lee Isaac Chung « Minari » et l’adaptation d’August Wilson « Ma Rainey’s Black Bottom » ont chacun remporté trois nominations Screen Actors Guild Awards de l’année, annoncés jeudi.

« Mank » a remporté un grand nombre de nominations aux Golden Globes mercredi, mais n’a marqué qu’un seul honneur SAG: meilleur acteur pour Gary Oldman. Comparés aux fluctuations sauvages des Golden Globes, les SAG Awards sont un bon baromètre pour les Oscars à venir le 25 avril, puisque les acteurs constituent le plus grand bloc de vote aux Oscars.

«Chicago 7», «Da 5 Bloods», «Ma Rainey» et «Minari» se disputeront tous le premier prix de SAG – distribution exceptionnelle dans un film, sa version du meilleur film – contre la pièce d’époque de Regina King «One Night in Miami . » (« Chicago 7 » et « Bloods » ont également chacun remporté une nomination pour un ensemble de cascades.)

La star de « Nomadland », Frances McDormand, qui a remporté il y a trois ans la meilleure actrice principale pour « Three Billboards Outside Ebbing, Missouri », est de retour dans la catégorie, aux côtés de Carey Mulligan (« Promising Young Woman »), Viola Davis (« Ma Rainey’s Black Bottom « ), Amy Adams ( » Hillbilly Elegy « ) et Vanessa Kirby ( » Pieces of a Woman « ).

La course des principaux acteurs masculins comprend le regretté Chadwick Boseman (« Ma Rainey »), Riz Ahmed (« Sound of Metal »), Anthony Hopkins (« The Father »), Steven Yeun (« Minari ») et Oldman.

La co-star d’Oldman, Amanda Seyfried, a encaissé une nomination au Globe pour « Mank », mais a raté une nomination SAG pour le soutien de l’acteur féminin. La catégorie SAG est composée d’Olivia Colman (« Le Père »), Maria Bakalova (« Borat Subsequent Moviefilm »), Yuh-jung Youn (« Minari »), Helena Zengel (« Nouvelles du monde ») et Glenn Close ( » Hillbilly Elegy « ).

Le contingent d’acteurs masculins de soutien comprend Leslie Odom Jr. (« Une nuit à Miami »), Daniel Kaluuya (« Judas et le Messie noir »), Jared Leto (« Les petites choses »), Boseman (« Da 5 Bloods »), et Sacha Baron Cohen («Chicago 7»).

Boseman a établi un record pour la plupart des nominations SAG en un an avec quatre: deux hochements de tête individuels, plus les honneurs d’ensemble pour «Ma Rainey» et «Da 5 Bloods». C’était une sélection très diversifiée dans l’ensemble, avec huit des 20 nominations d’acteur au total allant à des personnes de couleur et la catégorie ensemble comprenant trois castes principalement noires et une qui était principalement asiatique.

Dans les catégories télévisées les plus populaires, « The Crown » remporte deux victoires consécutives pour les drames contre « Better Call Saul », « Bridgerton », « Lovecraft Country » et « Ozark », tandis que Emmy chéri « Schitt’s Creek » le fera affrontez «Dead to Me», «The Flight Attendant», «The Great» et «Ted Lasso» pour un ensemble comique exceptionnel.

Plutôt que de tenir une cérémonie en direct au milieu du COVID-19, les SAG Awards seront diffusés le 4 avril sur TNT et TBS (9 ET / 6 PT) avec une émission spéciale d’une heure réinventée qui, selon la guilde, « met en valeur et étend notre signature Ouverture de «Je suis un acteur» et rend hommage aux performances exceptionnelles de l’année écoulée. «

Voici les nominés pour les SAG Awards de cette année:

FILMS

Ensemble cast

«Da 5 Bloods»

«Fond noir de Ma Rainey»

«Minari»

«Une nuit à Miami»

«Le procès du Chicago 7»

Acteur

Riz Ahmed, «Sound of Metal»

Chadwick Boseman, «Le fond noir de Ma Rainey»

Anthony Hopkins, «Le père»

Gary Oldman, «Mank»

Steven Yeun, «Minari»

Actrice

Amy Adams, «Hillbilly Elegy»

Viola Davis, «Le fond noir de Ma Rainey»

Vanessa Kirby, «Morceaux de femme»

Frances McDormand, «Nomadland»

Carey Mulligan, «Jeune femme prometteuse»

Second ROLE

Sacha Baron Cohen, «Le procès du Chicago 7»

Chadwick Boseman, «Da 5 Bloods»

Daniel Kaluuya, «Judas et le Messie noir»

Jared Leto, «Les petites choses»

Leslie Odom Jr., «Une nuit à Miami»

Acteur féminin de soutien

Maria Bakalova, «Borat Subsequent Moviefilm»

Glenn Close, «Hillbilly Elegy»

Olivia Colman, «Le père»

Yuh-jung Youn, «Minari»

Helena Zengel, «Nouvelles du monde»

TÉLÉVISION

Ensemble dans une série dramatique

« Tu ferais mieux d’appeler Saul »

«Bridgerton»

« La Couronne »

«Pays Lovecraft»

«Ozark»

Ensemble dans une série comique

« Mort pour moi »

« L’hôtesse de l’air »

« Le grand »

«Schitt’s Creek»

«Ted Lasso»

Acteur dans une série dramatique

Jason Bateman, «Ozark»

Sterling K. Brown, «C’est nous»

Josh O’Connor, «La Couronne»

Bob Odenkirk, «Mieux appeler Saul»

Page Regé-Jean, «Bridgerton»

Actrice dans une série dramatique

Gillian Anderson, «La Couronne»

Olivia Colman, «La Couronne»

Emma Corrin, «La Couronne»

Julia Garner, «Ozark»

Laura Linney, «Ozark»

Acteur dans une série comique

Nicholas Hoult, «Le grand»

Daniel Levy, «Schitt’s Creek»

Eugene Levy, «Schitt’s Creek»

Jason Sudeikis, «Ted Lasso»

Ramy Youssef, «Ramy»

Actrice dans une série comique

Christina Applegate, «Dead to Me»

Linda Cardellini, «Morte pour moi»

Kaley Cuoco, «l’agent de bord»

Annie Murphy, «Schitt’s Creek»

Catherine O’Hara, «Schitt’s Creek»

Acteur dans un téléfilm ou une mini-série

Bill Camp, «Le gambit de la reine»

Daveed Diggs, «Hamilton»

Hugh Grant, «The Undoing»

Ethan Hawke, «The Good Lord Bird»

Mark Ruffalo, « Je sais que cela est vrai »

Actrice dans un téléfilm ou une mini-série

Cate Blanchett, «Mme. Amérique »

Michaela Coel, «Je peux te détruire»

Nicole Kidman, «L’annulation»

Anya Taylor-Joy, «Le gambit de la reine»

Kerry Washington, «Petits feux partout»