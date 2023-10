Triad Business Journal rend hommage à A&T Martin, Obare et Foster en tant qu’acteurs puissants

EAST GREENSBORO, Caroline du Nord (2 octobre 2023) – Le Triad Business Journal a nommé trois dirigeants de l’Université d’État agricole et technique de Caroline du Nord à son septième liste annuelle des Power Playersqui met en lumière le rôle important que jouent les dirigeants de la Triade dans le brillant avenir de la région.

Harold L. Martin Sr., chancelier de NC A&T, la doyenne de la Joint School of Nanoscience and Nanoengineering (JSNN) Sherine Obare, Ph.D., et le président-directeur général de Core Technology Molding Corp., Geoff Foster, font partie des 80 lauréats, qui ont démontré un engagement envers l’engagement communautaire et la croissance économique.

Martin, un ancien élève d’A&T, est le 12e chancelier de l’université et a apporté à ce poste plus de 30 ans d’expérience en leadership transformateur dans l’enseignement supérieur. Il est le premier ancien élève à occuper le poste de directeur général de l’université et le chancelier le plus ancien du système de l’Université de Caroline du Nord. Sous sa direction, A&T est la plus grande université historiquement noire du pays depuis 10 années consécutives et est reconnue cette année parmi les 25 universités les plus innovantes d’Amérique par US News & World Report. Le complexe de recherche et d’innovation en ingénierie Harold L. Martin Sr. de l’université porte son nom.

Obare supervise JSNN, une école de partenariat lancée il y a 14 ans entre A&T et l’Université de Caroline du Nord à Greensboro. Depuis qu’elle est devenue doyenne en 2019, Obare s’est efforcée d’atteindre son objectif de recruter et de retenir davantage de femmes dans le domaine des nanotechnologies. Elle supervise également les activités universitaires et de recherche du JSNN, pour lesquelles les membres du corps professoral ont reçu des financements d’organisations telles que les National Institutes for Health, la National Science Foundation et le département américain de la Défense.

Foster, un ancien élève d’A&T, est le fondateur de Core Molding Corp., une entreprise de moulage par injection. Vétéran de 25 ans dans le domaine des plastiques, il a obtenu un brevet américain pour son procédé en 1999. Il a également établi un vivier de talents pour son entreprise et l’industrie en tant que professeur adjoint à A&T dans le département de technologie d’ingénierie appliquée. Il est conseiller auprès de la Society of Plastics Engineers, siège au conseil des visiteurs d’A&T et a été reconnu comme petit homme d’affaires minoritaire de l’année par la Chambre de commerce de Greensboro en 2015 et comme ancien élève distingué de l’école des sciences et technologies d’A&T en 2017, parmi d’autres honneurs.

Les Power Players seront reconnus plus tard cette année avec une réception et dans une section spéciale le 27 octobre.