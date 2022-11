Tri-Valley vs St. Teresa – Shaw Local

Gagner des titres d’État n’est pas facile.

Les deux programmes impliqués dans la finale de classe 2A l’ont fait. Tri-Valley était le plus récent vainqueur des deux alors que les Vikings dirigeaient le tableau pour remporter le titre en 2015.

La quête pour revenir a été une progression progressive. Les Vikings n’ont pas pu passer le deuxième tour pendant trois ans après la victoire du titre, puis après un quart de finale en 2018, Tri-Valley n’a même pas fait les séries éliminatoires en 2019. La saison 2021 a cependant trouvé un renversement presque complet alors que le Les Vikings se sont qualifiés pour les demi-finales avant de se retirer.

Sainte Thérèse a apparemment été dans la conversation pour remporter un titre d’État pendant une grande partie de la dernière décennie, mais les demi-finales étaient devenues un obstacle difficile à franchir pour le programme. Il avait abandonné les trois dernières demi-finales auxquelles il participait (2018, 2020, 2021) avant cette saison.

Sainte Thérèse a également grimpé au sommet de la montagne, mais cela ne s’est pas produit depuis 1979.

Voici un aperçu des deux équipes qui s’affrontent dans le match pour le titre de classe 2A.

Tri-Vallée (11-2)

L’entraîneur-chef: Josh Roop

Apparition du dernier jeu de titre d’État : 2015, gagné 41-8 contre Auburn

Chemin d’accès à l’état

• a battu Clifton Central, 44-0

• a battu Wilmington, 28-21

• a battu Knoxville, 46-22

• a battu Maroa-Forsyth, 36-6

Pilier offensif

Blake Regenold, RB/LB : Il n’y a pas beaucoup de porteurs de ballon plus productifs dans l’état de l’Illinois. Le power back a porté son jeu à un niveau beaucoup plus élevé en séries éliminatoires, se précipitant pour un record des séries éliminatoires de classe 2A de 417 verges en quart de finale contre Knoxville.

Défenseur fidèle

TJ Klein, DT : Si un adversaire ne fait pas attention à Klein, il fera probablement exploser tout ce qu’il essaie de faire. Avec 17 plaqués pour perte, Klein est généralement responsable de causer des ravages sur tout ce qui tente de faire du foin au milieu du terrain.

Le joker

Andy Knox, QB/DB : Les nombres de passes de Knox ne sont pas époustouflants, mais ils sont plus que suffisants pour garder les adversaires honnêtes. Mais ce que Cox peut faire, c’est utiliser ses pieds pour maintenir les chaînes en mouvement si les gens compensent trop en essayant d’arrêter Regenold. Il a brisé deux passes de touché de plus de 50 verges au deuxième tour contre Wilmington.

Livre de statistiques

• Tri-Valley a marqué 340 points en première mi-temps tout en n’en accordant que 79 aux adversaires.

• Les Vikings se sont précipités pour un peu moins de 4 000 verges cette saison, mais ont suffisamment de passes pour ne pas permettre aux adversaires de les arrêter.

• L’unité défensive de Tri-Valley a tenu les meilleurs adversaires en échec toute la saison alors que quatre des six matchs où les adversaires ont été tenus à un touché ou moins étaient contre des équipes qui se sont qualifiées pour les séries éliminatoires.

Le maigre

L’élan est une chose difficile à caractériser, mais les Vikings en ont trouvé une tonne lorsqu’ils ont renversé les champions en titre de l’État à Wilmington au deuxième tour. Ils ont maintenant surfé sur la vague pour remporter des victoires convaincantes sur Knoxville et Maroa-Forsyth et jouent aussi bien au football qu’ils pourraient l’espérer à cette période de l’année.

Decatur Sainte Thérèse (13-0)

L’entraîneur-chef: Mark Ramsey (335-110, 40 ans)

Apparition du dernier jeu de titre d’État : 2016, perdu 35-7 contre Forreston

Chemin d’accès à l’état

• a battu Chester, 49-0

• a battu Athènes, 59-33

• a battu Pana, 37-12

• a battu Johnston City, 39-15

Pilier offensif

Royce Harper, RB/LB : Harper remplit une longue lignée de porteurs de ballon exceptionnels, plus récemment un rôle rempli par les vedettes Denim Cook et Jacardia Wright. Harper fait également ce que ces arrières avaient tendance à faire, rompre d’énormes gains sur la plupart des courses. Harper a une moyenne de plus de 11 verges par course et marque un touché au rythme d’environ un score toutes les six courses.

Défenseur fidèle

Amare Wallace, WR/DB : Wallace abaisse la flèche du secondaire et a accumulé une équipe de 102 plaqués. Il n’hésite pas non plus à attaquer le champ arrière et a inscrit 11 sacs et 15,5 plaqués pour la défaite.

Le joker

Jaccarion Jones, FB/LB : Jones peut être une charge absolue à gérer lorsqu’il reçoit le ballon, car à 5 pieds 9 pouces et 253 livres, il peut infliger plus de punitions qu’il n’est susceptible d’accepter. Il a amassé près de 750 verges au sol en à peine plus de 100 courses.

Livre de statistiques

• Les adversaires se sont en fait précipités pour plus de verges que St. Teresa cette saison, mais il y a une différence assez substantielle dans le nombre de passes en faveur de St. Teresa et un secondaire opportuniste a réussi 13 passes cette année.

• 18 des 22 partants attendus de St. Teresa sont des seniors, bien que sept positions des deux côtés du ballon soient occupées par des artistes à double sens.

• Mis à part une victoire 18-0 contre Effingham lors du premier match de la saison, St. Teresa a marqué au moins 37 points dans tous les autres matchs cette saison.

Le maigre

St. Teresa a finalement franchi le mur des demi-finales après avoir perdu à ce tour lors de chacune des trois dernières saisons disputées en séries éliminatoires, perdant deux fois contre Nashville. Bien que les Bulldogs soient régulièrement en discussion pour une équipe qui pourrait éventuellement remporter un championnat d’État, ils n’ont pas réellement scellé l’accord depuis une victoire dans le titre de classe 2A en 1979.