Tri-Valley livre des jeux d’embrayage pour renverser Wilmington au deuxième tour de classe 2A – Shaw Local

WILMINGTON – Le match éliminatoire de classe 2A de samedi soir entre Tri-Valley et Wilmington a comporté 39 jeux consécutifs avant même que l’une ou l’autre des équipes ne pense à tenter une passe.

Mais ces jeux de passes extrêmement isolés se sont avérés cruciaux et ont été exécutés beaucoup plus souvent par Tri-Valley car ils ont remporté une victoire âprement disputée 28-21.

Tri-Valley (9-2) affronte désormais Knoxville (9-2) en quart de finale le week-end prochain. Knoxville a battu Bismarck-Henning 48-29 lors de son match de deuxième tour. Wilmington, qui défendait son championnat d’État de classe 2A, a terminé avec un dossier de 9-2.

Tri-Valley tirait de l’arrière 14-12 au deuxième quart. Il semblait que cela resterait ainsi avant la pause de la mi-temps, mais le quart-arrière des Vikings Andy Knox, qui jusque-là n’avait fait que des dégâts avec ses pieds, a commencé à travailler avec son bras lanceur, complétant une frappe de 27 verges à Grant. Fátima.

Cela a permis aux Vikings de traverser le milieu de terrain, mais trois jeux en cours n’ont marqué que très peu de plus et au quatrième essai, Tri-Valley n’avait que peu d’options autres que d’essayer d’attaquer dans les airs. Knox a de nouveau livré, lançant une passe à Blake Regenold, qui a franchi la ligne de 1 mètre avant d’être plaqué. Regenold s’est ensuite écrasé lors du jeu suivant pour envoyer les Vikings dans les vestiaires avec une avance surprenante et un camion plein de confiance.

“Nos enfants croyaient les uns aux autres et ils croyaient en nous en tant qu’entraîneurs”, a déclaré Josh Roop, entraîneur de Tri-Valley. “J’avais juste l’impression que c’était un effort d’équipe total.”

Tri-Valley a été géré assez facilement par Wilmington lors des demi-finales de l’an dernier. Les Wildcats ont envoyé les Vikings 42-14 en route vers le titre 2A. Il semblait que l’histoire était sur le point de se répéter tôt samedi.

Tri-Valley a pris un risque énorme tôt et a tenté de tenter sa chance au quatrième essai. Les Vikings étaient bourrés et Wilmington n’a dû couvrir que 29 verges pour se placer sur le tableau de bord grâce à un gardien de 2 verges du quart-arrière Ryder Meents.

Mais contrairement à la précédente rencontre avec les Wildcats, Tri-Valley n’a montré aucun signe de repli. Knox a franchi la ligne sur un gardien et a marqué à 61 mètres pour ramener les Vikings à moins de 7-6. Et, après qu’un long trajet ait permis à Wilmington de marquer un autre score grâce à Colin James, Knox a récidivé, courant pour un touché de 80 verges, ce qui a ramené les Vikings à moins de 14-12.

“Ils savaient que ça allait être un mauvais match et qu’ils allaient devoir jouer un style de jeu qu’ils n’aiment pas jouer”, a déclaré Roop. “La chose dont je suis le plus fier, c’est qu’ils étaient prêts à le faire et ils l’ont fait.”

Wilmington semblait sur le point de revenir dans son rythme, mais plusieurs choses inhabituelles des Wildcats ont commencé à s’infiltrer. La possession inaugurale des Wildcats en seconde période était prometteuse, mais une pénalité de maintien à l’intérieur de la ligne de 20 verges les a poussés dans un long essai de placement sur le terrain, qui a été raté.

La prochaine possession des Wildcats s’est soldée par un revirement, l’un des trois revirements en seconde période dont ils souffriraient.

Pendant ce temps, Tri-Valley a de nouveau utilisé sa nouvelle attaque aérienne avec plus de succès, marquant finalement sur une passe de 5 mètres de Knox à Cade Danko pour pousser son avance à 28-14 avec 9:39 à faire.

Wilmington a réduit son déficit à un score sur le gardien de 2 verges de Meent avec 2:20 restants, mais Tri-Valley a pu saler le temps restant.

“Ils [Tri-Valley] sont venus ici pour la deuxième année consécutive et ils étaient prêts à partir », a déclaré l’entraîneur de Wilmington, Jeff Reents. « Et nous ne pouvions tout simplement pas surmonter cette bosse. Quand ils ont eu le vent et nous ont dépassés. Nous avons eu de bonnes couvertures, mais ils ont fait les jeux.