Tri de la pile du dimanche, semaine 2 : Brandon Staley est au rouge après le début des Chargers 0-2, les Bills rebondissent gros

Les Chargers sont soit maudits, soit tout simplement mal entraînés. Sinon, comment pouvez-vous expliquer ce qui se passe semaine après semaine avec l’équipe de football de Brandon Staley ? Chaque semaine, les Chargers trouvent une nouvelle façon innovante de perdre des matchs de football. Que ce soit San Diego ou Los Angeles n’a aucune importance – les Chargers nous déçoivent depuis un moment maintenant. La dernière en date était une défaite en prolongation contre les Titans, qui présentait les Bolts comme favoris à trois points. En conséquence, le siège de Staley est désormais brûlant.

La défaite de dimanche lors de la deuxième semaine était un cas classique de Chargering, les Titans prenant une avance de trois points sur un panier avec 3:38 à jouer. Austin Ekeler était hors jeu, mais l’équipe de Staley avait encore beaucoup d’armes pour Justin Herbert, à commencer par Keenan Allen et Mike Williams et en passant par la recrue Quentin Johnston, le porteur de ballon suppléant Joshua Kelly et les ailiers rapprochés Donald Parham et Gerald Everett. Autant de temps passé contre une défense douteuse aurait dû absolument aboutir à quelques regards pour marquer un touché.

Au lieu de cela, les Chargers ont continué sur le terrain, entrant dans la zone rouge avec moins d’une minute à jouer. Staley n’a pas utilisé son premier temps mort avant d’être troisième et troisième de la ligne des sept verges des Titans avec 21 secondes à jouer. Je comprends que vous voulez vous assurer de ne pas laisser aux Titans le temps de gagner le match, mais les Chargers auraient dû attaquer de manière plus agressive au lieu de tremper et de tremper et de jouer pour la prolongation. Herbert a été rapidement limogé au troisième essai, les Chargers ont donné un coup de pied et nous avons obtenu du football gratuit.

Tout comme contre les Dolphins, les Chargers ont rapidement inversé leur plan, relâchant Herbert sur trois clichés consécutifs pour commencer la prolongation, les trois se terminant par des passes incomplètes, rendant le ballon aux Titans, le Tennessee n’ayant besoin que d’un panier pour voler une victoire. Yada yada yada, le ballon a traversé les montants sept jeux plus tard et les Chargers sont tombés à 0-2 pour commencer la saison.

Les Titans ont marqué 27 points dans ce match, la première fois que le Tennessee a dépassé les 20 points depuis la semaine 14 de l’année dernière et la première fois qu’ils ont marqué 27 points ou plus depuis la semaine 11, la seule fois où les Titans l’ont fait pendant toute la saison 2022. Contre les Saints la semaine dernière, les Titans ont à peine récolté 15 points et avaient l’air horribles en attaque.

Pourquoi est-ce important ? Parce que Brandon Staley est un entraîneur défensif et que les Chargers ne parviennent toujours pas à jouer une bonne défense. Le succès des passes des Dolphins la semaine dernière est bien documenté et la performance d’aujourd’hui pourrait être pire compte tenu de la mauvaise apparence des Titans lors de la semaine 1.

Staley est un coach en analytique qui a changé d’avis sur l’utilisation de l’analytique. Staley a lancé un quatrième et un 4 sur la ligne des 44 verges des Titans. En prolongation, il a demandé un temps mort sur un troisième et deux avec Derrick Henry sur la touche essayant de se reposer parce que sa défense n’était pas prête, seulement pour voir Henry revenir sur le terrain et, avec l’avantage du temps mort, choisir un premier down.

Les Bolts viennent de signer Herbert pour une prolongation de contrat massive et il semble bien qu’ils vont mettre complètement le feu à une autre de ses principales saisons. Los Angeles, de l’avis de tous, aurait pu débarquer Sean Payton cette intersaison, mais pour diverses raisons (argent, luttes de pouvoir, etc.), a décidé de maintenir le cap avec Staley. Maintenant, ils sont 0-2 et dos au mur à peine deux semaines après le début de la saison.

L’équipe des Bengals de l’année dernière est la seule équipe à 0-2 (sur 23) à participer aux séries éliminatoires depuis le NFL élargi à la tranche de sept équipes. Il n’y a rien de pire que de perdre une énorme avance en séries éliminatoires, mais rater les séries éliminatoires avec un Herbert en bonne santé est absolument admissible. Depuis le début de l’ère du Super Bowl, 34 équipes ont marqué plus de 50 points sans aucun revirement au cours de leurs deux premières semaines. Les Chargers sont la seule de ces équipes à débuter la saison 0-2.

Staley est actuellement le leader du club-house pour le premier entraîneur licencié. Ce congé de la semaine 5 se profile.

Les factures rebondissent considérablement

Perdre contre Aaron Rodgers n’aurait pas été un gros problème pour Josh Allen et les Bills. Mais lorsque Buffalo a perdu contre les Jets dirigés par Zach Wilson lundi soir lors de la première semaine, cela a provoqué une vague de panique autour de l’organisation des Bills. Moins d’une semaine après qu’Allen ait déploré la « même merde » un « jour différent » après la défaite, le candidat potentiel MVP a débouché sur les Raiders avec une performance de trois touchés dans une défaite contre les Raiders.

Les Bills étaient presque des favoris à deux chiffres dans ce match, ce n’était donc pas un choc de les voir gagner. Mais la performance a néanmoins été impressionnante et a rappelé brutalement que les impressions de la première semaine ne sont pas toujours fermes et rapides.

Allen a terminé le match 31 sur 37 pour 274 verges et trois touchés par la passe. Cela aurait pu être une performance vraiment scandaleuse si les Raiders avaient récolté plus de 10 points. Las Vegas est en fait sorti des portes et a marqué le premier, prenant une avance de 7-0 lors de son premier drive, mais les Bills ont essentiellement bloqué Jimmy Garoppolo and Co. pour le reste du match, ne permettant pas un drive de plus de 46 yards. le reste du temps tout en accumulant trois touchés pour prendre une avance de 21-7 à la mi-temps.

L’avance des Bills aurait pu être encore plus grande s’ils avaient converti un quatrième but sur la ligne d’un mètre des Raiders. Allen a fait circuler le ballon, une notion particulièrement intéressante puisque Stefon Diggs était apparemment le leader du vestiaire distribuer des discours à la mode tout au long de la semaine. Diggs n’était pas une roue grinçante – bien qu’il ait attrapé ses sept cibles sur 66 verges, c’est Gabe Davis qui a mené l’équipe en réception et Davis, Dawson Knox et Khalil Shakir qui ont attrapé les touchés d’Allen.

Le jeu précipité pour Buffalo a également été solide. James Cook a parcouru 123 verges en seulement 17 courses et Damien Harris et Latavius ​​Murray ont tous deux plongé dans la zone des buts pour marquer.

L’offensive de Buffalo a été efficace, variée et explosive. C’était un total de 180 par rapport à ce que nous avons vu les Bills faire lundi soir à New York après s’être vu offrir un espace libre en raison de la blessure de Rodgers lors de la première semaine. Personne n’avait besoin de paniquer à propos de la performance de Buffalo pour commencer la saison, mais c’était au moins Il est raisonnable d’être un peu nerveux si vous avez soutenu les Bills après avoir vu les problèmes de turnover d’Allen l’année dernière dans le semi-drame de l’intersaison et les mauvaises difficultés offensives de la semaine 1.

Il s’avère que les Jets pourraient simplement être la Kryptonite d’Allen et que les Bills se porteront très bien pour 2023.

Concernant les présages à Indy

Au cours des deux semaines de la saison, Anthony Richardson a été une montre amusante et il a fait des Colts une équipe de football convaincante grâce à ses compétences athlétiques et à son potentiel alléchant. Mais, mec, comment ne pas ressentir un peu d’inquiétude pour l’avenir à Indy en voyant Richardson subir également de multiples blessures lors des deux seuls matchs de saison régulière de sa carrière, toutes deux subies alors qu’il dirigeait le football.

Au cours de la première semaine, il s’agissait d’une blessure au genou gauche qui n’était pas considérée comme extrêmement grave, l’entraîneur-chef Shane Steichen affirmant que Richarddson aurait pu jouer plus tard si le match avait été plus serré. La blessure d’aujourd’hui est une commotion cérébrale subie après que le signaleur recrue se soit précipité pour son deuxième touché.

Richardson resterait en fait dans le jeu pendant deux séries supplémentaires avant d’être remplacé par Gardner Minshew, une décision qui a entraîné beaucoup de confusion avec le stand d’annonce et tous ceux qui regardaient/couvraient le match. Finalement, les Colts révéleraient qu’il était en cours d’évaluation pour une commotion cérébrale. Richardson n’avait plus tiré au cours des deux séries suivantes et il est clair que sa tête a frappé durement le gazon à ce sujet. La partie temporelle est donc un peu inquiétante du point de vue de la surveillance, en particulier compte tenu de l’histoire récente des Colts en matière de mauvaise gestion de la situation sanitaire des quarts-arrières de leur franchise.

Encore une fois : Richardson a un potentiel insensé et alléchant et il s’intègre parfaitement dans cette attaque. Mais même aussi gros monstre physique qu’il soit, il n’est pas nécessairement bâti comme Jalen Hurts (plus corpulent / trapu / comme un porteur de ballon). Et Cam Newton était également construit comme un ailier défensif, mais les blessures ont clairement raccourci sa carrière.

Espérons que Richardson va bien et ce ne sont que des premiers hasards, mais souffrir de blessures si tôt dans sa carrière professionnelle alors qu’il courait est définitivement un signal d’alarme à surveiller.

Le retour des béliers ?

L’équipe de Sean McVay a perdu dimanche, donc suggérer que les Rams sont « de retour » après une interruption d’un an sans être bons est un peu bizarre, mais écoutez-moi bien. Pour commencer, ils ont perdu contre les 49ers. Avec Brock Purdy jouant à un niveau élevé, les Niners pourraient être la meilleure équipe de tout le football à l’heure actuelle. Nous savions que leur effectif était fantastique, il s’agissait simplement de savoir si le poste de quart-arrière serait ou non un point d’interrogation au cours de la saison. Purdy a résolu cette question avec insistance. Kyle Shanahan possède également McVay, ayant remporté neuf matchs consécutifs de saison régulière contre les Rams.

Les Rams sont vraiment intéressants, car tout le monde les a enterrés avant la saison. Vegas leur a donné un total de 6,5 victoires, les gens ont parlé de McVay l’année dernière, le nom de Matthew Stafford a été évoqué dans de futures rumeurs commerciales hypothétiques. Les Rams ont été considérés comme l’une des pires équipes de la NFL et une menace pour le choix n ° 1 au classement général.

Deux semaines plus tard, cette notion semble assez ridicule, car les Rams ressemblent actuellement à un sérieux prétendant aux séries éliminatoires. Puka Nacua et Tutu Atwell sont apparus comme ayant reçu des menaces en l’absence de Cooper Kupp. Kyren Williams a été une révélation dans le match précipité, Cam Akers s’occupant de quelques… trucs ces derniers temps. Stafford a lancé deux choix dimanche, mais il a l’air en parfaite santé pour la première fois depuis la saison du Super Bowl et réalise des lancers de niveau élite que la plupart des êtres humains ne peuvent pas prétendre envisager de lancer. Aaron Donald est un PROBLÈME et deviendra à mon avis un prétendant au DPOY d’ici la mi-saison. Les Rams doivent rester en bonne santé et trouver un moyen d’aller 2-2 ou mieux contre les Bengals, les Steelers, les Eagles et les Cowboys (ils obtiennent également les Colts et les Cardinals, les deux doivent évidemment être des victoires) d’ici Halloween et ils ‘ sera là dans le mix.

Les cowboys répondent à l’autre question

Lorsque Dallas a battu les Giants la semaine dernière, il ne faisait aucun doute que la défense serait à nouveau une unité d’élite sous Dan Quinn. Mais nous n’avons rien appris sur l’offensive contre New York, principalement parce que Dak Prescott et ses coéquipiers de ce côté du ballon n’étaient pas obligés de faire grand-chose grâce au scénario général du jeu. Avec Mike McCarthy changeant de coordinateur offensif et prenant en charge les appels de jeu, il était important de savoir si Dallas pouvait être dangereux en attaque. Eh bien, il s’avère qu’ils le peuvent, car Dak, CeeDee Lamb et Tony Pollard ont fouetté une défense des Jets largement considérée comme une élite.

Pollard n’a réalisé en moyenne que 2,9 verges par course, mais il a semblé très efficace tard en accumulant 25 courses dans le match. C’était une forte indication qu’il pouvait être une vache légitime pour Dallas cette saison. Dak a réalisé 31 en 37 pour 255 verges, deux touchés et aucune interception. Il a FED Lamb, le ciblant 13 fois pour 11 attrapés et 143 verges. C’est quelque chose qui mérite d’être surveillé étant donné que les infractions précédentes de McCarthy à Green Bay mettaient généralement en vedette un récepteur alpha qui absorbait les cibles. Lamb correspond tout à fait à ce profil.

Zach Wilson et les Jets n’étaient pas à la hauteur de l’unité de Quinn, non pas que nous ayons besoin de plus de preuves que les Cowboys sont talentueux de ce côté du ballon. Micah Parson a enregistré le 10e match multi-sack de sa carrière. Seuls Reggie White (16 ans), Richard Dent (12 ans), Aldon Smith (12 ans), Shawne Merriman (12 ans) et Dwight Freeney (10 ans) peuvent prétendre cela… mais Parsons n’en est qu’à deux semaines de sa troisième année.

Les Cowboys sont désormais la 11e équipe de l’ère du Super Bowl à remporter ses deux premiers matchs avec un différentiel de points de 60 ou plus. (Curieusement, aucun d’entre eux n’a remporté le Super Bowl et un seul, les Raiders de 1976, a même atteint le Super Bowl.) Le différentiel de points nets de +60 des Cowboys est le deuxième plus grand nombre de l’histoire de la franchise.

En perdant 30 contre les Jets, les Cowboys ont montré un équilibre des deux côtés du ballon qui pourrait très bien en faire un prétendant légitime au Super Bowl en 2023.