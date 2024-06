Trezeguet sur les critiques de la Juventus, conseils à Thiago Motta et à l’Italie à l’Euro 2024

David Trezeguet a commenté les récentes critiques à l’égard de la Juventus, quelques conseils pour le nouvel entraîneur Thiago Motta et ce qui manque au club avant la nouvelle saison.

Les Bianconeri sont en pleine mutation à l’approche du mercato estival, ayant décidé de démarrer un nouveau projet sous la direction de l’entraîneur italo-brésilien suite au limogeage dramatique de Massimiliano Allegri le mois dernier.

La Juventus se prépare pour un été important et a déjà identifié un certain nombre de cibles clés, notamment Michele Di Gregorio de Monza, Teun Koopmeiners de l’Atalanta et Riccardo Calafiori de Bologne. Ils travaillent également à la mise en place d’un nouveau contrat pour Adrien Rabiot.

Trezeguet s’exprime sur la Juventus

S’exprimant lors de la Coupe du Monde de la Juventus Academy via TMWTrezeguet a d’abord expliqué ce qu’il ressent lors de l’événement.

« Je suis heureux à chaque fois que je reviens à Turin, à la Juventus, un honneur. Je suis revenu pour une bonne raison, pour ces académies de Turin où les enfants sont les plus heureux, et je suis content pour eux.

On lui a demandé si la Vieille Dame pouvait donner de la joie à ses fans.

« Elles doivent! Leur histoire fait partie d’une équipe gagnante. Au-delà de la Coppa Italia et d’une bonne saison, ici ils vous demandent plus. Nous devons nous améliorer et travailler beaucoup. Tous les changements qui auront lieu, je crois que la Juve doit redevenir des héros.

Trezeguet a donné son avis sur les récentes critiques envers la Juventus.

« Un avis de la presse. La Juve a toujours été habituée à gagner et c’est pourquoi les critiques arrivent, j’ai vu des améliorations et nous devons continuer dans cette voie. De plus, l’Inter et Naples étaient les protagonistes, et ce n’est pas bon pour la Juve.

« En ce qui concerne l’année à venir, nous travaillons bien, il y aura la Ligue des champions, la Coupe du monde des clubs et il y a la ligue à jouer. »

Il lui a été demandé de donner quelques conseils au nouvel entraîneur Thiago Motta.

« Si Thiago Motta arrive, c’est un jeune entraîneur, il sait très bien où il arrive, il sait très bien ce qu’il devra faire, et il faut l’attendre, même si malheureusement la Juve n’a pas le temps.

« Je pense qu’il a fait un bon match à Bologne, certes à la Juve, tout est différent, mais je pense qu’il a une identité.

« Évidemment, la Juve veut aussi changer quelque chose au niveau tactique-technique, et nous devrons attendre que cela devienne intéressant et applicable à la Juve. »

Trezeguet a commenté ce qui manque encore à la Juventus pour réduire l’écart.

« Il y avait un manque de cohérence. Il y a eu des moments où le résultat n’est pas sorti et l’Inter a trouvé un écart important.

« La Juventus doit gagner les matchs qui comptent plus que bien jouer et elle ne l’a pas fait. Nous devons repenser au bon vieux temps, nous devons gagner !

Il a évoqué le prochain mercato estival.

« Nous avons besoin d’achats ciblés visant une croissance significative car ils auront la Ligue des champions, la Coppa Italia, la Serie A. Nous avons besoin d’une équipe plus forte et plus importante et ce sera à Giuntoli de travailler. »

Trezeguet a été invité à donner ses favoris pour le Championnat d’Europe et les chances de l’Italie au tournoi.

« La France est favorite. Italie, Spalletti a été clair, l’Italie ne doit pas se cacher derrière son histoire et doit être le protagoniste, elle doit gagner. Ils ont grandi et maintenant ils doivent gagner.

Enfin, Trezeguet a donné quelques conseils à Rabiot, à qui il reste moins de trois semaines de contrat à Turin.

« Je pense que c’est un joueur très important pour la Juve, ce sera à lui d’y réfléchir attentivement, de réfléchir s’il a cette idée de prolonger sa relation pour gagner. C’est la chose la plus importante qu’il doit avoir à l’esprit.