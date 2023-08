Trey Lance ou Sam Darnold : les 49ers restent indécis sur le QB remplaçant de Brock Purdy

L’entraîneur des 49ers de San Francisco, Kyle Shanahan, n’a pas encore décidé qui sera le quart-arrière n°2 derrière Brock Purdy et a déclaré que Sam Darnold et Trey Lance pourraient alterner le poste tout au long de la saison.

Lance et Darnold ont partagé les tâches de quart-arrière suppléant tout au long du camp d’entraînement, en alternant celui qui obtient le travail principal derrière Purdy.

Les Niners n’ont souvent gardé que deux quarts sur la liste initiale de 53 joueurs au cours des six premières années de Shanahan à San Francisco, mais pourraient en opter pour trois cette saison.

Les équipes sont autorisées à désigner un troisième quart-arrière d’urgence les jours de match cette saison, à condition que ce joueur figure sur la liste de 53 joueurs – un changement de règle mis en place après que les 49ers aient manqué de QB en bonne santé lors du match pour le titre NFC.

« Vous en gardez trois quand vous en avez trois », a déclaré Shanahan mardi. « C’est difficile avec un effectif de 53 joueurs. Vous aimeriez en garder deux pour pouvoir obtenir une autre position quelque part. … Pour ce qui nous est arrivé une fois sur 10 000 matchs ou quoi que ce soit, je ne pense pas les gens vont changer de liste à cause de cela. Mais si vous en avez un troisième que vous ne voulez pas perdre, alors c’est ce que vous devez faire.

Les Niners choisiront probablement de le faire parce qu’ils veulent garder Darnold et Lance sur la liste. Shanahan a déclaré qu’il prendrait une décision concernant le remplaçant avant le match d’ouverture de la saison à Pittsburgh le 10 septembre, mais a ajouté que cela pourrait changer en fonction des affrontements et de la façon dont les deux se comportent à l’entraînement.

Lance a commencé le premier match hors-concours et a joué la première mi-temps avec Darnold entrant et jouant la majeure partie de la seconde mi-temps. L’ordre a été inversé la semaine dernière avec Darnold entrant pour le deuxième entraînement du match après le remplacement de Purdy et jouant jusqu’à la fin du troisième quart, lorsque Lance est entré en jeu et a terminé le match.

Shanahan prévoit de donner à Purdy et à l’offensive de la première équipe son plus grand temps de jeu lors de la finale hors-concours vendredi soir contre les Chargers, mais attendra après l’entraînement de mercredi pour déterminer l’ordre pour Lance et Darnold.

Montée du QB des 49ers Brock Purdy et chute de Trey Lance

Lance n’a pas répondu aux attentes qui se sont accrues lorsque San Francisco a échangé trois choix de première ronde pour le repêcher troisième au classement général en 2021. Il n’a commencé que quatre matchs au cours de ses deux premières saisons, remplaçant Jimmy Garoppolo, blessé, pendant deux matchs en tant que recrue et a débuté deux matchs la saison dernière avant de se blesser à la cheville qui a mis fin à la saison.

Shanahan a déclaré qu’il pensait que Lance était revenu en tant que meilleur quart-arrière. Bien qu’il ait connu des difficultés lors du match d’ouverture et au début de la semaine dernière, il a montré des éclairs positifs avec deux buts tardifs alors que Shanahan a déclaré qu’il avait vu des progrès.

« Je pense qu’il en a tiré quelque chose de positif parce que mentalement, il a vraiment vu ce qu’il devait améliorer en regardant les autres gars passer par là », a déclaré Shanahan. « Cela a été assez bien documenté, mais je pense qu’il s’est amélioré sur ce point avant de revenir et maintenant, s’améliorer avant son retour lui a permis de s’améliorer beaucoup à travers toutes ces répétitions. »

Comment Trey Lance a pris du retard sur les QB des 49ers Brock Purdy et Sam Darnold

Darnold a également été choisi troisième au classement général par les Jets en 2018, mais il a connu des difficultés au cours de ses cinq premières saisons avec New York et la Caroline et tente de revitaliser sa carrière à San Francisco.

« Il a été très constant dans tout », a déclaré Shanahan. « Il n’est pas arrivé dès le premier jour en possédant tout parce qu’on ne peut pas quand on n’a pas l’expérience. Mais chaque jour où il l’a fait, il s’est amélioré. et mieux et il a l’air de plus en plus à l’aise dans tout ce qu’il fait. »

Par ailleurs, Shanahan a déclaré qu’il n’était pas surpris que le contrat du joueur défensif de l’année Nick Bosa dure aussi longtemps et ne s’inquiète pas de savoir s’il sera de retour à temps pour commencer la saison.

Bosa recherche un accord à long terme pour remplacer l’option de cinquième année de son contrat de recrue et pourrait conclure un accord qui serait le plus riche jamais obtenu pour un joueur défensif.

À moins de trois semaines du début de la saison, Bosa aura peu de temps pour se mettre au courant une fois qu’un accord sera conclu. Mais Shanahan pense que ce ne sera pas un problème puisque Bosa a excellé en tant que recrue malgré son absence pendant la majeure partie du camp en raison d’une blessure à la cheville.

« C’est différent pour chaque joueur », a déclaré Shanahan à propos du temps d’entraînement nécessaire. « J’ai autant confiance en Nick qu’avec n’importe quel joueur que j’ai côtoyé. Vous voulez toujours que ce soit plus de temps. J’aurais aimé que ce soit trois semaines. J’aurais aimé que ce soit cinq semaines. Je ne sais pas combien de semaines cela va durer. , mais tu en voudrais toujours plus.

Reportage de l’Associated Press.

