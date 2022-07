Trey Lance commence officiellement le quart-arrière des 49ers de San Francisco, tandis que Deebo Samuel se présente au camp d’entraînement | Nouvelles de la NFL

Trey Lance devrait commencer pour les 49ers lors de la saison 2022

L’ère Trey Lance à San Francisco a officiellement commencé.

L’entraîneur-chef Kyle Shanahan a déclaré aux journalistes mardi que le vétéran Jimmy Garoppolo avait été informé qu’il ne figurait pas dans les plans de l’équipe cette saison. Lance, qui entame sa deuxième saison dans la NFL, prendra la relève en tant que quart partant.

“Jimmy comprend où nous en sommes, nous comprenons où nous en sommes”, a déclaré Shanahan, flanqué du directeur général John Lynch.

“Je ne peux pas vous dire à quel point j’ai apprécié que Jimmy et lui soient ici et j’apprécie donc ce qu’il a fait pour nous l’année dernière, et nous a amenés très près du Super Bowl, mais nous sommes passés à Trey.”

Garoppolo a subi une opération à l’épaule pendant la saison morte, ce qui, selon Shanahan, a entravé la capacité des 49ers à l’échanger. Maintenant en bonne santé, Garoppolo suivra une routine de lancer sur le côté mais ne fera pas partie de la liste active du camp d’entraînement.

“Nous ne prévoyons pas (Garoppolo) de s’entraîner avec l’équipe et des choses comme ça, et nous le prendrons au jour le jour et parlerons constamment avec lui et espérons que nous pourrons trouver le meilleur pour les deux parties”, a déclaré Shanahan.

Lynch a également déclaré que le receveur vedette Deebo Samuel était dans le camp, bien qu’il ait demandé à être échangé en avril lors d’une impasse contractuelle.

Lynch a déclaré que bien qu’une résolution ne soit pas imminente, les deux parties travaillent à une seule.

“Nous avons eu des discussions vraiment productives et substantielles”, a déclaré Lynch. “Je ne veux pas exciter tout le monde que quelque chose est imminent parce que nous n’en sommes pas encore là. Mais nous espérons vraiment que, dans un proche avenir, nous pourrons annoncer quelque chose d’excitant pour toutes les personnes impliquées. Alors c’est bien.

“Deebo est ici aujourd’hui, et nous sommes ravis d’aller de l’avant avec lui au sein de cette équipe.”

Samuel a récemment demandé l’échange dans la foulée de sa saison d’évasion.

Il se dirige vers la dernière année de son contrat de recrue de 7,25 millions de dollars et devrait gagner 3,99 millions de dollars cette année avec un plafond salarial de 4,89 millions de dollars, selon Spotrac.

Samuel a fait le Pro Bowl et la première équipe All-Pro la saison dernière après avoir prouvé son efficacité à la fois en tant que porteur de ballon et receveur de passes. Il a effectué 77 réceptions pour 1 405 verges (18,2 verges par attrapé en tête de la ligue) et six touchés, et il a ajouté 59 courses pour 365 verges et huit touchés.

Garoppolo, 30 ans, porte un plafond de 26,95 millions de dollars pour 2022, la dernière saison d’un contrat de 137,5 millions de dollars sur cinq ans qu’il a signé avec San Francisco en février 2018.

Il est allé 9-6 en tant que partant la saison dernière, complétant 68,3% de ses passes pour 3 810 verges avec 20 touchés et 12 interceptions.