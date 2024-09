Trey Abdella est un nouveau genre d’artiste bad boy

Dans les peintures gigantesques de Trey Abdella, le rêve américain est vivant et en bonne santé – ou du moins relié à une sorte de terrible machine inventée dans un moment de désespoir, qui maintient le sang en mouvement, ne serait-ce que par un détail technique. Ses magnifiques personnages blonds ont des yeux bleu vif, mais aucune chaleur ; leur peau grisâtre ressemble à celle d’un cadavre.

Abdella a grandi en Virginie-Occidentale, entouré de la pauvreté et de gens qui allaient voter pour « Make America Great Again ». Il s’est installé à New York en 2013 après avoir suivi une ancienne petite amie qui s’était fait remarquer dans leur département artistique de l’université de Virginie-Occidentale par son ambition inhabituelle. Dans cette ville, Abdella a été transféré à la School of Visual Arts et s’est spécialisé en illustration. La façon dont ses images racontent des histoires – souvent, elles s’écartent de l’illustration pour se tourner vers le cinéma – trahit ce passé.

Trey Abdella : Le temps ne guérit pas toutes les blessures2023. © Trey Abdella; Photo Shark Senesac; Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Vito Schnabel

Mais chaque point a un contrepoint dans l’œuvre d’Abdella, signe clair de son impulsion anticonformiste. Dans chaque vision d’une Amérique heureuse, un côté sombre fait surface, de sorte qu’aucun tableau n’est jamais qu’une simple illustration. Au lieu de cela, chaque scène – une blonde stressée à Noël, des hommes partis à la pêche, une citrouille-lanterne si menaçante qu’on s’inquiète pour la femme du tableau qui l’a sculptée – est soit déchirée, soit rapiécée par une sorte d’intervention sculpturale. Le temps ne guérit pas toutes les blessures (2022) est une peinture de tarte aux cerises de 2,4 mètres de haut, avec un scintillement scintillant grâce à un ventilateur holographique 3D. Ce moment de magie est si spectaculairement faux, et si peu intéressé par le fait d’être une illusion convaincante, qu’il faudrait être fou pour se laisser séduire par son éclat.

L’œuvre peut être décrite comme typique des années 1950 (les peintures de Norman Rockwell et les catalogues Sears en fournissent tous deux les images sources) ; des années 1980 (par son volume sonore et sa taille, et par une énergie de mauvais garçon qui, de manière impressionnante, ne sent pas le privilège) ; et des années 1990 (par son emprunt à David Lynch, ainsi qu’à l’enfance d’Abdella elle-même). Tout cela témoigne de la façon dont son sujet, le déclin américain, semble à la fois intemporel et actuel.

Trey Abdella : Scellé par un baiser2023. © Trey Abdella; Photo Shark Senesac; Avec l’aimable autorisation de l’artiste et de la galerie Vito Schnabel

Pour son exposition phare à New York l’automne dernier, intitulée « Under the Skin » chez David Lewis et Vito Schnabel, Abdella s’est concentré sur des peintures qui ressemblent à des publicités, mais sales. Leurs surfaces sont rugueuses, pas brillantes. La vedette de l’exposition était une sculpture énorme qui visualisait le titre de l’exposition de manière assez littérale : une représentation de la peau en coupe transversale de 3 mètres de haut qui ressemble à une part de gâteau avec des couches de veines, de follicules pileux et de globules rouges. Une couche inférieure laisse place à de la terre pleine de lapins fouisseurs sous la forme d’hologrammes, d’animatroniques et d’un distributeur de Pez. Au centre de tout cela, un train motorisé fait des tours de piste. La touche finale est un moustique géant avec une lampe à lave sur son thorax ; le tout est fait d’un tas de détritus américains stupides.

L’atelier d’Abdella, dans le quartier de Carroll Gardens à Brooklyn, regorge de ce genre d’objets, comme une maison de poupée en plastique et un faux cerf que les chasseurs utilisent pour s’entraîner au tir (« J’ai grandi avec des carcasses de cerfs partout dans ma maison », explique-t-il). En décrivant la façon dont il commence ses peintures avec un plan, mais « tombe ensuite dans des trous de lapin » – comme la fois où il a passé des heures sur YouTube et dans un magasin d’aquariums pour comprendre comment faire en sorte qu’un tableau, Sealed with a Kiss (2023), pompe du sang – Abdella s’est révélé être un véritable iconoclaste. Il semble trouver une catharsis en prenant des images de l’Amérique et en les foutant en l’air. Ou, mieux encore, en les remettant dans le droit chemin.