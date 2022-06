‘Trevor: The Musical’ Review: Il sort

Trevor est un garçon fictif avec un impact dans le monde réel. En 1995, « Trevor », un film de 23 minutes sur l’élève de huitième victime d’intimidation, a remporté l’Oscar du court métrage d’action en direct; trois ans plus tard, ses créateurs ont fondé le Trevor Project, une organisation d’intervention de crise pour les jeunes LGBTQ, et ont récemment autorisé le metteur en scène Marc Bruni à retravailler l’histoire en une comédie musicale Off Broadway résolument déchiquetée qui s’est déroulée l’automne dernier pendant huit semaines et vit sur dans l’enregistrement filmé énergique et tonalement discordant de Robin Abrams.

Se déroulant en 1981, l’histoire est datée par conception pour évoquer une époque moins permissive et plus inarticulée. Trevor (Holden William Hagelberger) tâtonne pour expliquer ses sentiments pour un sportif de football (Sammy Dell), même à lui-même. « C’est comme, je suis comme, je ne sais pas », chantonne-t-il. Pour obtenir de l’aide, le garçon confus crie à sa déesse Diana (Yasmeen Sulieman) – Ross, pas le Romain – qui apparaît, pailletée et scintillante, pour chanter ses plus grands succès (qui reçoivent des applaudissements plus forts que les chansons originales de la série).