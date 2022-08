Trevor Story revient dans la formation des Red Sox en difficulté

BOSTON (AP) – Le joueur de deuxième but des Red Sox, Trevor Story, est revenu dans la formation de départ pour le match de samedi contre Tampa Bay après avoir raté un peu plus de six semaines en raison d’une petite fracture près du poignet droit après avoir été touché par un lancer.

Story était sur la liste des blessés avec une ecchymose depuis le 14 juillet après avoir été touché à la main droite avec un lancer lors d’un match le 12 juillet du droitier de Tampa Bay Corey Kluber. Un deuxième examen d’opinion fin juillet a révélé une fracture capillaire près du poignet.

Il a commencé au deuxième samedi et a été classé sixième dans l’ordre des frappeurs. Dans ce qui a été une première saison en dents de scie avec Boston, il a une moyenne de 0,221 avec 15 circuits et 58 points produits.

Le manager Alex Cora a déclaré avant le match que le plan était de donner Story Sunday.

Il a eu deux départs en cure de désintoxication avec Double-A Portland. Un prévu pour vendredi a été plu.

“Physiquement, il va bien”, a déclaré Cora. « En ce qui concerne le timing, nous sommes sur le point de voir. Il a fait quelques changements, nettoyé certaines choses au niveau du swing. Ça a l’air différent. Espérons que cela le fera démarrer tout de suite.

L’histoire, âgée de 29 ans, a signé un contrat de 140 millions de dollars sur six ans avec les Red Sox lors de l’entraînement de printemps après avoir passé ses six premières saisons dans la ligue majeure avec le Colorado.

Pour lui faire de la place sur la liste, le club a envoyé le voltigeur Jarren Duran au Triple-A Worcester. Duran, 25 ans, a commencé 47 matchs avec les Red Sox et a frappé .220 avec 17 points produits.

“Il a besoin de jouer. Il doit y aller et jouer », a déclaré Cora à propos de la rétrogradation de Duran. « Il y a des choses qu’il doit faire mieux offensivement. Il comprend ça.

Les Red Sox sont essentiellement tombés hors de la chasse aux jokers de l’AL, traînant la troisième et dernière place de huit matchs avec trois équipes devant eux.

Ken Powtak, Associated Press