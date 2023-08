Trevor Story est parti et court après une solide première semaine de retour dans la formation des Red Sox

Trevor Story a disputé cinq matchs des Red Sox. Il a frappé six fois au cours des deux premiers, il n’a pas encore lancé de course, et à part peut-être un jeu quand il était sur l’herbe, il n’a pas eu de moment défensif exceptionnel qui a vraiment changé un match.

Pourtant, FanGraphs et Baseball Reference conviennent déjà que son impact total a dépassé n’importe quel arrêt-court des Red Sox cette saison (autre que Pablo Reyes). Les deux sites donnent Story 0.2 WAR pour l’année. C’est mieux que le total de la saison pour Kiké Hernández, Yu Chang, Christian Arroyo ou David Hamilton.

Certes, la majeure partie de cela est due à un match – quatre coups sûrs, dont trois doubles, le feront – mais cela témoigne également de la capacité de Story à avoir un impact sur de nombreuses facettes du jeu.

« Vous le voyez jouer, la façon dont il se déplace (comme l’un de) nous arrêts-courts, c’est comme si ça ne pouvait pas être aussi facile », a déclaré le manager Alex Cora. « Il est rapide mais rapide. Vous le voyez courir, il est très rapide, mais dans le champ intérieur, il est si rapide. Son premier pas est incroyable. Espérons que, tout comme l’attaque est contagieuse, la défense est contagieuse, et ils le voient s’y prendre de la bonne manière et s’enfermer dans chaque lancer. J’espère que nous pourrons nous améliorer dans cet aspect.

Compte tenu de la déception accablante à l’arrêt-court cette saison, le récit du retour de Story s’est centré sur sa batte pour droitier (enfin, un arrêt-court qui peut frapper !) et son gant expérimenté (surtout si sa force de bras récupérée est aussi bonne que celle des Red Sox ont dit tout au long du processus de réadaptation).

Story a maintenant effectué 12 lancers, et il a déjà légèrement dépassé la vitesse maximale de l’année dernière, qu’il a atteinte en 415 lancers, d’un peu moins de 1 mph. Nous verrons où cela se terminera quand il aura vraiment besoin d’en déboucher un, mais il est clair que son bras va bien pour faire court. – Statistiques des Red Sox (@redsoxstats) 14 août 2023

Mais Story peut aussi courir, et Cora a parlé de son désir d’améliorer cet aspect de la liste des Red Sox. Plus rapide en défense, plus agressif sur les bases. Au cours des quatre dernières années de Story dans le Colorado, son score de course de base FanGraphs était le septième meilleur du baseball (devant les coureurs notables Adalberto Mondesi, Whit Merrifield, Mike Trout et Mookie Betts). Dimanche, il a volé deux sacs au gaucher des Detroit Tigers Eduardo Rodriguez, dont un vol de troisième qui a presque immédiatement conduit à une course.

« Peu de gens s’en prennent à Eduardo parce qu’il est si rapide au marbre », a déclaré Cora.

Avec un autre vol – il en a également volé un vendredi – Story sera à égalité pour les sixièmes bases les plus volées sur la liste des Red Sox cette saison. S’il continue à ce rythme, il pourrait facilement avoir le deuxième rang d’ici la fin du mois. Remarquablement, Masataka Yoshida a actuellement le deuxième total le plus élevé de l’équipe avec huit (il n’en a volé qu’une seule fois plus de cinq au Japon). Le troisième de l’équipe est Rob Refsnyder, qui compte moins de 200 apparitions au marbre, et le quatrième est Raimel Tapia, qui a été libéré en juin et a à peine joué lorsqu’il était actif. Jarren Duran, évidemment, mène l’équipe avec 23 buts volés en 25 tentatives.

« (Courir) est une grande partie de mon jeu », a déclaré Story. « J’ai un peu manqué de faire ce genre de choses. Vous savez, honnêtement en regardant Duran cette année, j’ai toujours été inspiré pour le faire, mais mec, juste le regarder changer le jeu et faire des ravages sur la défense, c’était un de mes grands objectifs quand je suis revenu à frapper le sol en courant et en quelque sorte le rattraper.

Le temps de jeu de Story a été échelonné au cours de sa première semaine de retour de la liste des blessés, et Cora a déclaré qu’il prévoyait que Story joue l’arrêt-court dans quatre des six matchs cette semaine, mais on s’attend à ce qu’il soit essentiellement un joueur de tous les jours d’ici la série de la semaine prochaine. à Houston.

Pas de souci de charge de travail pour Wink



Josh Winckowski (Nick Grace / Getty Images)

Tanner Houck devrait rejoindre la rotation des Red Sox la semaine prochaine, ce qui est un bon moment étant donné que Kutter Crawford approche de son plus haut total de manches depuis 2018. Crawford est resté efficace mais a reconnu dimanche se sentir « pas aussi frais » qu’il l’était au début de la saison. C’est à la fois compréhensible et apparemment inévitable.

Josh Winckowski, cependant, semble devenir plus fort à mesure que sa charge de travail augmente. Il a déjà disputé plus de matchs que jamais auparavant dans sa carrière, mais parce qu’il joue un rôle de relève, Winckowski n’a lancé que 63 manches, ce qui est à peu près à mi-chemin de son total de saison des trois dernières saisons en tant que partant. Sa vitesse moyenne de balle rapide a augmenté régulièrement d’un mois à l’autre cette saison, et la semaine dernière, il a atteint 99 mph.

« Je pense que le travail qu’il a fait pendant l’intersaison, c’était génial », a déclaré Cora. « Il est resté à Fort Myers, et il est allé au complexe presque tous les jours, et il a trouvé quelques choses mécaniquement qui – je ne sais pas s’il envisageait de lancer 99 à ce stade de la saison, mais il était très attaché à et il allait devenir un meilleur lanceur. Je pense aussi que les mentalités ont changé. L’année dernière, il était très conscient des oscillations et des ratés et des retraits au bâton, du manque de retraits au bâton. Et cette année, c’est l’inverse. C’est un peu comme aller là-bas et lancer.

Reyes pourrait-il rester?

Les Red Sox font face à plusieurs décisions de composition intéressantes cette intersaison. Une augmentation significative de l’arbitrage pour Nick Pivetta ? Ramener Luis Urías pour jouer deuxième ? Une offre qualificative pour James Paxton ? Un engagement à long terme avec Alex Verdugo ? (J’hésite même à évoquer celui-ci, mais devraient-ils protéger Noah Song du prochain brouillon de la règle 5?)

Parmi les choix les moins importants, il y a ce qu’il faut faire avec Pablo Reyes. Il sera bon marché, et tout ce que les Red Sox ont à faire est de lui proposer une offre de contrat pour le garder sous le contrôle de l’équipe, mais les gars qui signent des contrats de ligue mineure avec les A d’Oakland – et qui ne font pas partie de la liste des A – ont tendance à être des candidats non soumissionnaires assez évidents à la fin de l’année.

Reyes, cependant, a impressionné les Red Sox avec sa polyvalence défensive et son bâton droitier décent. Il a un 104 OPS + et des mesures défensives essentiellement moyennes. Il est également dans le 72e centile en vitesse de sprint.

« L’approche, nous l’aimons vraiment », a déclaré Cora. « Il est très patient. Il balance à droite (emplacements). … Dans l’ensemble, une bonne prise en charge par le front office.

Reyes aura 30 ans en septembre, mais il n’est même pas éligible à l’arbitrage, ce qui signifie que les Red Sox pourraient le ramener au minimum de la ligue. De tous les joueurs de champ intérieur que les Red Sox ont essayés cette saison, est-ce que quelqu’un aurait deviné que Reyes serait celui qui pousserait pour un rôle de banc au-delà de cette saison ?

Revisiter le commerce Vázquez

L’échange de Christian Vázquez l’an dernier continue de s’améliorer pour les Red Sox.

Le joueur de deuxième but Enmanuael Valdez a été une batte utile pour les Red Sox au début de la saison. Bien que sa défense manquait de manière prévisible, il a montré une certaine capacité de ligue majeure au marbre, et Baseball America le classe désormais comme la 17e meilleure perspective du système.

WILY3R❗️ Wilyer Abreu est allé 3 en 5 avec 3 circuits hier @WooSox gagner! pic.twitter.com/XJk410a1cX — Développement des joueurs des Red Sox (@RedSoxPlayerDev) 14 août 2023

Mais l’autre joueur acquis dans le cadre de l’accord, Wilyer Abreu, se place également fermement sur le radar des grandes ligues. Avec un match à trois circuits dimanche, Abreu a remporté les honneurs du joueur de la semaine de la Ligue internationale. Il a maintenant réussi six circuits à ses cinq derniers matchs et a un OPS de 0,901 pour l’année. Il ne frappe pas pour une tonne de moyenne, mais il obtient beaucoup de base et a un peu de pop qui pourrait faire de lui un candidat à la convocation la saison prochaine.

Au moment du commerce, L’athlétisme‘s Keith Law a désigné Abreu comme « de loin » le meilleur des deux espoirs impliqués, écrivant: « Abreu est un défenseur droit plus avec au moins un bras de 70, donc même s’il s’installe à 15 à 20 circuits par an mais avec beaucoup de marches et de doubles, il pourrait être un solide régulier.

Vázquez, quant à lui, a un 61 OPS + tout en partageant le temps avec les Twins.

Bien paraître en jaune

Le truc du maillot City Connect est bizarre, mais à ce stade, c’est essentiellement un fait scientifique que les Red Sox jouent mieux en jaune. Depuis l’introduction du design en 2021, les Red Sox ont une fiche de 26-6 dans leurs maillots City Connect, dont 11-2 cette saison. Dans n’importe quel autre maillot, ils sont 51-54 cette année. Après avoir été balayée le week-end dernier, l’équipe est passée aux maillots de nouveauté pour gagner cinq des sept et se remettre dans la catégorie «chance de combat».

Lundi matin dernier, les Red Sox n’avaient que 10,7% de chances de se qualifier pour les séries éliminatoires, selon FanGraphs. Ce lundi, ces chances étaient de 16,4 %. Toujours pas génial, mais imaginez ce qu’ils seraient sans le jaune.

(Photo du haut de l’histoire : David Butler II / USA Today)