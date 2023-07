Trevor Reed, qui a été libéré lors d’un échange américano-russe en 2022, blessé lors d’un combat en Ukraine

Le vétéran du Corps des Marines américain Trevor Reed, qui a été libéré lors d’un échange de prisonniers avec la Russie négocié par l’administration Biden en 2022, a été blessé récemment alors qu’il combattait pour l’Ukraine dans l’est de ce pays, a appris CBS News.

Plusieurs sources disent à CBS que Reed a été évacué d’Ukraine par une organisation non gouvernementale et devrait se remettre de ces blessures. Deux sources confirment qu’il est soigné dans une installation militaire à Landstuhl, en Allemagne. Reed a subi une lacération à une extrémité.

L’administration Biden est au courant de la blessure de Reed en Ukraine et de son voyage en Allemagne pour se faire soigner. Un responsable de l’administration a déclaré dans un communiqué : « Je veux être clair ici : M. Reed n’était engagé dans aucune activité au nom du gouvernement américain. Le gouvernement américain a été extrêmement explicite en avertissant les Américains de ne pas se rendre en Ukraine, et encore moins de participer aux combats là-bas.

Le responsable a également déclaré que les citoyens américains qui se rendent en Ukraine pour rejoindre les combats là-bas « font face à des risques importants, y compris le risque très réel de capture ou de mort ».

« Les États-Unis ne sont pas en mesure de fournir une assistance pour évacuer les citoyens américains d’Ukraine, y compris les Américains qui pourraient décider de se rendre en Ukraine pour participer à la guerre en cours », a déclaré le responsable.

L’ancien gouverneur du Nouveau-Mexique, Bill Richardson, qui a aidé à négocier la libération de Reed l’année dernière, a publié une déclaration disant : « Quelles que soient les circonstances qui ont conduit à ses blessures en Ukraine, il est important de s’assurer que Trevor Reed reçoive les meilleurs soins possibles afin qu’il puisse retourner en toute sécurité dans sa famille. Nous avons travaillé dur pour garantir le retour de Trevor de Russie. C’est un vétéran et il doit être traité avec soin.

Reed avait été arrêté à Moscou en 2019 et le Département d’État le considérait comme détenu à tort. Deux Américains sont toujours détenus à tort en Russie : Paul Whelan, un vétéran de l’US Marine Corps, et un journaliste du Wall Street Journal Evan Gershkovitchemprisonné depuis mars et accusé d’espionnage. Whelan est détenu en Russie depuis décembre 2018 et purge une peine de 16 ans de prison pour espionnage. Les États-Unis ont déclaré que les deux hommes étaient détenus à tort par la Russie.

Deux sources confirment également que Reed devrait commencer ses études à l’université de Georgetown le mois prochain.

Le porte-parole de la famille Reed, Jonathan Franks, a déclaré dans une déclaration à CBS News : « Nous refusons poliment de commenter cette histoire ».

David Whelan, frère du prisonnier Paul Whelan, a déclaré dans un communiqué : « Je suis désolé d’apprendre qu’il a été blessé. Mais la libération d’un otage n’est pas un aboutissement. Ils doivent vivre avec les conséquences après le départ des preneurs d’otages et d’autres. Je ne peux pas imaginer la colère, la vengeance et le chagrin qu’ils doivent ressentir. J’espère qu’il trouvera un peu de paix maintenant.

Le Messager a été le premier à signaler les blessures et l’évacuation de Reed.

Sarah Barth et Caitlin Yilek ont ​​contribué à ce rapport.

