DIFFUSEUR Trevor Philips pleure la mort de sa fille aînée, 36 ans, décédée après 22 ans de lutte contre l’anorexie.

Sushila Phillips, journaliste indépendante, est décédée « paisiblement, dans son propre lit » dimanche.

Sushila Phillips est décédée dimanche à l’âge de 36 ans

La perte tragique a été annoncée sur les réseaux sociaux par sa jeune sœur Holiday, 33 ans.

Le message déchirant se lit comme suit: « Chère belle communauté – ma sœur bien-aimée Sushi est décédée dimanche matin.

«Elle est allée paisiblement, dans son propre lit, dans les bras de notre maman. Exactement comme elle l’aurait voulu.

«Même jusqu’à la fin, elle remerciait tout le monde autour d’elle. Après son départ, j’ai trouvé toute une pile de cartes de remerciement non écrites sur son bureau, nous pensons qu’elles devaient les envoyer aux nombreuses infirmières qui se sont occupées d’elle.

« Alors qu’une grande partie de sa vie souffrait, son héritage sera une gratitude inconditionnelle. »

Mme Philips a ajouté que sa sœur était reconnaissante pour toute « l’effusion d’amour et de soutien ».

Elle a poursuivi: «Ma sœur et moi rêvions si souvent l’une de l’autre et dans nos rêves, l’autre était toujours un oiseau (si étrange?!).

La mort de Sushila a été annoncée sur les réseaux sociaux par sa sœur Holiday Crédit: Rex Features

«Si vous pouvez ménager un moment aujourd’hui, peut-être pourriez-vous lever les yeux vers le ciel et apercevoir un oiseau et lui souhaiter bonne chance.

« A ma sœur bien-aimée – Va doucement petit oiseau vers le grand au-delà. Il y a mille bras qui t’attendent pour t’embrasser. Pour te dire que tu es enfin libre. Aime toujours, ta petite sœur xxx. »

D’innombrables hommages ont été laissés sur sa publication sur Facebook et Instagram, beaucoup offrant leurs condoléances.

M. Philips a parlé du combat de sa fille contre l’anorexie dans un article du Times le mois dernier, où il comparait les difficultés de sa fille à celles décrites par Meghan.

Il a écrit: «J’ai trop de peau dans le jeu pour être neutre sur la dispute déclenchée cette semaine par le duc et la duchesse de Sussex.

«Et même si je n’ai heureusement jamais sombré dans le désespoir décrit par la duchesse, notre famille a passé plus de deux décennies à regarder, impuissante, ma fille aînée lutter contre un grave trouble de l’alimentation.

«Des heures avant d’écrire ces mots, elle et moi avons fait nos adieux à un seuil familier: l’unité spécialisée à laquelle elle se confie périodiquement lorsque la lutte quotidienne contre ses démons s’avère trop épuisante.

«Aucun de nous ne peut vraiment savoir ce que le duc et la duchesse ont vécu lorsqu’ils parlent des conséquences néfastes sur leur santé mentale.

Philips a parlé du combat de sa fille contre l’anorexie

«Mais je sais ce que ça fait de devoir épingler votre adolescente au sol d’une voiture qui roule pour l’empêcher de se jeter par la porte.

«Je comprends ce que c’est d’entendre qu’elle ne vivra peut-être pas assez longtemps pour aller à l’université.

«J’ai rencontré les filles avec qui elle partageait les barrières infernales réservées aux plus en détresse, et j’ai appris à ne pas détourner le regard quand elle me dit que je ne reverrai jamais l’une d’elles parce qu’elle s’est suicidée», écrit-il. concluant qu’il ne «prend pas les paroles de la duchesse à la légère».