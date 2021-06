Trevor Phillips invoque les funérailles de sa fille après la violation de Hancock Covid

Trevor Phillips, le présentateur de Sky News, a rappelé la mort et les funérailles récentes de sa fille pour interroger un ministre du gouvernement sur l’hypocrisie du secrétaire à la Santé désormais déchu, Matt Hancock, qui a violé la règle du coronavirus.

Après quelques minutes d’interrogation en direct du secrétaire d’Irlande du Nord, Brandon Lewis, M. Phillips a déclaré qu’il voulait « faire quelque chose que je ne ferais pas normalement et vous poser une question personnelle et privée ».

Il a poursuivi: «Au cours des deux derniers jours, les députés sont venus essentiellement défendre le Premier ministre et Matt Hancock.

« Les photos que nous avons vues datent du 6 mai. Le 11 mai, ma famille a enterré ma fille décédée non pas du Covid mais pendant le confinement. Trois cents membres de notre famille et de nos amis se sont présentés en ligne, mais la plupart d’entre eux n’étaient pas autorisés à être près de la tombe, même si c’était à l’air libre, en raison de la règle des 30.

« Et à cause des instructions de M. Hancock. »

Avant de laisser à M. Lewis la chance de répondre, M. Phillips a terminé en disant : « Maintenant, la prochaine fois que l’un de vous me dit quoi faire dans ma vie privée, expliquez-moi pourquoi je ne devrais pas simplement vous dire où descendre. »

M. Lewis n’a pas reconnu la perte de M. Phillips et a déclaré: « Écoutez, j’accepte absolument la frustration, voire la colère, des gens et des situations qu’ils ont traversées. »

« J’ai perdu des amis dont je n’ai pas pu assister aux funérailles, c’est une situation tellement tragique pour chacun d’entre nous, c’est pourquoi il est si important pour nous tous de faire ce que nous pouvons pour rester et les membres de la famille en sécurité.

Il a de nouveau défendu l’ancien secrétaire à la Santé et a ajouté: « Ce que Matt a fait était mal et c’est pourquoi il s’est excusé et a reconnu cela. »

M. Phillips, qui couvre l’émission politique du dimanche matin de Sophy Ridge sur Sky News, faisait référence à la mort de sa fille décédée en avril après avoir vécu avec le trouble de l’alimentation anorexie pendant plus de deux décennies.

Sushila Phillips, qui travaillait comme journaliste indépendante, « est décédée paisiblement dans son propre lit » avec ses parents à ses côtés, selon les informations de l’époque. Elle avait 36 ​​ans lorsqu’elle est décédée.

Cela survient après la démission de M. Hancock samedi soir, à la suite d’une fuite de séquences de vidéosurveillance de lui lors d’un rendez-vous avec l’aide du gouvernement Gina Coladangelo dans son bureau du ministère de la Santé.

Il reste député et rejoindra les députés conservateurs, remplacés au poste de secrétaire à la santé par l’ancien chancelier Sajid Javid.

Pour toute personne aux prises avec les problèmes soulevés dans cet article, la ligne d’assistance de l’association caritative Beat est disponible 365 jours par an au 0808 801 0677.

Le NCFED offre de l’information, des ressources et des conseils aux personnes souffrant de troubles de l’alimentation, ainsi que leurs réseaux de soutien. Visite troubles-alimentaires.org.uk ou appelez le 0845 838 2040.