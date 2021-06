Trevor Noah trolle Jeffrey Toobin sur le scandale de la masturbation avec un clip VP

Trevor Noah du Daily Show s’est moqué de Jeffery Toobin de CNN à propos du scandale de la masturbation au zoom qui s’est produit l’année dernière.

Faisant référence à son retour sur la chaîne, Noah s’est rendu sur Twitter pour publier un clip édité du vice-président Kamala Harris qui disait « ne venez pas », faisant référence à l’acte méchant présumé.

Trevor Noah s’est moqué de Jeffery Toobin (photo) à son retour sur CNN à la suite d’un scandale de masturbation Zoom l’année dernière Crédit : AP

Il a posté un clip du vice-président de Kamala, Kamala Harris, qui disait « ne venez pas », faisant référence à l’acte méchant présumé Crédit : Reuters

Toobin avait fait la une des journaux en 2020 après avoir été surpris en train de se masturber lors d’un appel Zoom à propos d’un podcast de l’élection présidentielle pour WNYC et The New Yorker.

Selon ses collègues, Toobin aurait incliné la caméra de l’ordinateur, se serait touché et aurait embrassé quelqu’un qui n’était pas l’un de ses collègues.

Peu de temps après l’incident, Toobin s’est excusé dans une déclaration en disant : « J’ai fait une erreur embarrassante et stupide, croyant que j’étais hors caméra.

« Je m’excuse auprès de ma femme, de ma famille, de mes amis et de mes collègues. »

Il a ensuite été suspendu du New Yorker, son rédacteur en chef, David Remnick, publiant une déclaration au personnel concernant l’incident : « Comme vous l’avez peut-être lu dans divers reportages aujourd’hui, l’un de nos écrivains, Jeff Toobin, a été suspendu après un incident lors d’un appel Zoom la semaine dernière.

« Soyez assurés que nous prenons ces questions au sérieux et que nous les examinons. Meilleur, David. »

L’écrivain a été rapidement licencié du New Yorker après 27 ans, mais a été maintenu à CNN après avoir obtenu un congé jusqu’au 10 juin 2021.

Il n’a repris son rôle que jeudi, où il a été interviewé par la présentatrice Alisyn Camerota sur l’incident.

Jeffery Toobin n’était revenu sur CNN que jeudi après un congé Crédit : CNN

Il avait été accusé de se masturber lors d’un appel Zoom en octobre 2020 Crédit : Getty

Son retour à l’écran a incité Trevor Noah à se moquer de son collègue présentateur de télévision à propos de l’incident Crédit : Getty

Le présentateur de nouvelles a demandé « à quoi diable pensiez-vous », ce à quoi Toobin a répondu « Eh bien, évidemment, je ne pensais pas très bien ou très bien, et c’était quelque chose qui était inexplicable pour moi. »

Un jour plus tard, Trevor Noah a réagi au retour prévu en se moquant de son collègue présentateur de télévision via un clip de Kamala Harris dirigé par des insinuations.

Il était sous-titré, Jeffrey Toobin apparaît à nouveau sur CNN ‘accompagné d’un clip du vice-président disant « ne venez pas ».

La publication a suscité un certain nombre de réponses sur Twitter alors que les fans faisaient part de leurs sentiments sur la « blague » faite par Noah.

L’un d’eux a dit : « Ce n’est pas drôle d’utiliser le vice-président (vice-président) des États-Unis d’Amérique. Je t’aime quand même ! »

Un autre a ajouté : « Omg ! C’est tout à fait faux !

D’autres ont également réagi au retour de Toobin sur la chaîne jeudi.

« J’ai vu son premier ministre sur CNN hier, il n’y avait pas de contournement du problème, j’étais même gêné de le regarder », a admis l’un d’eux.

Un autre a simplement dit: « C’est mal à tant de niveaux de le revoir à l’antenne. »