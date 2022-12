Trevor Noah rend hommage aux femmes noires lors de la signature finale du “Daily Show”

Welp, cela fait sept ans que Trevor Noah a remplacé le grand John Stewart pour animer Le spectacle quotidienet jeudi, l’humoriste sud-africain, qui avait annoncé en septembre son départ, a filmé son dernier épisode.

Mais avant son envoi final, il a laissé son public avec un discours d’adieu émouvant qui comprenait un certain nombre de leçons qu’il a apprises au cours de son mandat en tant qu’animateur du Daily Show, un merci à ses fidèles partisans et, surtout, un «merci spécial à Femme noire.”

“Je me souviens quand nous avons commencé le spectacle, nous ne pouvions pas avoir assez de monde pour remplir le public”, a déclaré Noah. “Merci aux personnes qui regardent, aux personnes qui partagent les clips, à tous ceux qui ont eu une opinion, à tous ceux qui ont été assez gentils et aimables.”

Noah a remercié tous ceux qui ont regardé son émission, y compris ceux qui “détestaient regarder” parce que l’émission “obtenait toujours les cotes d’écoute”. Mais c’est quand il a commencé à parler des femmes noires et de ce qu’elles avaient fait pour le façonner et son intelligence qu’il a commencé à avoir des larmes et des émotions et, eh bien, ceux d’entre nous qui aiment aussi les femmes noires—nous connaissons le sentiment.

“J’ai souvent été crédité d’avoir ces grandes idées”, a déclaré Noah. “Qui pensez-vous m’enseigne? Selon vous, qui m’a façonné, nourri et formé ? Je dis toujours aux gens, si vous voulez vraiment en savoir plus sur l’Amérique, parlez aux femmes noires.

Attendez pendant que je prends une boîte de mouchoirs. Non pas que je sois sur le point de commencer à pleurer aussi ou quoi que ce soit, j’ai juste ce nez qui coule.

Oh, taisez-vous, vous pleurez tous un peu aussi.

“Contrairement à tout le monde, les femmes noires ne peuvent pas se permettre de f ** k et de découvrir”, a poursuivi Noah. “Les Noirs comprennent à quel point c’est difficile quand les choses tournent mal, surtout en Amérique ou partout où les Noirs existent– que ce soit au Brésil, que ce soit en Afrique du Sud, où que ce soit,– quand les choses vont mal, les Noirs savent que ça empire pour eux. Mais les femmes noires en particulier, elles savent ce qu’est la merde.” “Je vais vous dire maintenant, rendez-vous service : si vous voulez vraiment savoir quoi faire ou comment le faire ou peut-être la meilleure façon ou la manière la plus équitable, parlez aux femmes noires”, a-t-il ajouté. “Ils sont en grande partie la raison pour laquelle je suis ici.”

Et c’est pourquoi, mes amis, la voix et la contribution de Trevor Noah au spectacle nous manqueront.

Heureusement, ce n’est pas parce qu’il quitte The Daily Show qu’on ne peut plus le suivre partout où il va. En novembre, il a publié un tweet annonçant sa tournée Off The Record 2023.

Alors, souhaitons bonne chance à Noah dans tous ses projets futurs et remercions-le pour son passage à la télévision tard dans la nuit, un média qui a cruellement besoin de plus de voix noires si nous sommes parfaitement honnêtes.