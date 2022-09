Trevor Noah quitte “The Daily Show” après 7 ans

La “démangeaison de sept ans” concerne le comédien sud-africain Trevor Noah alors qu’il a décidé de rompre sa relation avec “The Daily Show”.

Jeudi, l’animateur a annoncé qu’il quitterait l’émission qui, selon lui, a été l’un des “plus grands défis” et des “joies” de sa vie.

Il y a sept ans, à la surprise de nombreux téléspectateurs, le natif de Johannesburg a succédé au bien-aimé John Stewart et dans sa déclaration de départ, Noah a déclaré qu’il “n’avait jamais imaginé” qu’il serait choisi pour diriger une plate-forme aussi appréciée. Lorsqu’il a commencé le concert, il était très surveillé pour ses vieux tweets antisémites et ses routines comiques où il dénigrait les femmes autochtones, mais il a continué à conquérir le cœur des fans de “The Daily Show”.

Alors que l’anniversaire de “The Daily Show” approchait, le commentateur politique a déclaré jeudi 29 septembre,

“Je me suis retrouvé à penser tout au long du temps, à tout ce que nous avons traversé… et j’ai réalisé qu’après sept ans, mon temps était écoulé.”

Noah ne veut plus être lié au bureau d’un hôte – il aspire désespérément à la liberté. L’homme de 38 ans a déclaré qu’il lui manquait “d’apprendre d’autres langues, d’aller dans d’autres pays et de faire des spectacles et d’être partout à faire tout”.

Il ajouta,

«Je suis vraiment reconnaissant envers chaque personne qui est ici et même les personnes qui ne le sont pas parce qu’elles ont fait de grandes choses. C’est une chose bizarre à dire, je ne suis pas doué pour les adieux et ce n’est pas instantané, je ne disparais pas, ne vous inquiétez pas. Je suis vraiment reconnaissant à un réseau qui a cru en ce comédien aléatoire que personne ne connaissait de ce côté du monde.

Peu de temps avant que Noah partage sa nouvelle avec le monde, Décideur a révélé qu’il annoncerait son départ.

Paramount a ensuite confirmé le rapport à Variété avec une déclaration qui disait;

“Nous sommes reconnaissants à Trevor pour notre incroyable partenariat au cours des sept dernières années. Sans calendrier pour son départ, nous travaillons ensemble sur les prochaines étapes. Alors que nous regardons vers l’avenir, nous sommes ravis du prochain chapitre de l’histoire de plus de 25 ans de “The Daily Show”, car il continue de redéfinir la culture à travers des commentaires sociaux pointus et hilarants, aidant le public à donner un sens au monde qui l’entoure.

Ce n’est pas la première fois que Noah fait la une des journaux cette semaine.

Il a récemment été aperçu en train de se mettre à l’aise avec la chanteuse Doua Lipa. Le couple a été vu en train de dîner romantiquement dans la Grosse Pomme mercredi soir et un Courrier quotidien La source a noté que les deux “sont partis ensemble et ont marché”, s’arrêtant de temps en temps “pour de longues étreintes” et “s’embrassant”.

Peut-être que Trevor veut passer un peu plus de temps libre avec son nouveau truc. Il se produit à haut niveau depuis plusieurs années et mérite de remplir sa vie d’expériences et de princesses pop qui lui apportent de la joie.

Le passage de Noah au « Daily Show » marque sans aucun doute la fin d’une époque et, selon les mots de nos frères Philly, Boyz 2 Men ; “C’est si difficile de dire au revoir” mais nous savons que le voyage de talk-show de ce comédien charismatique ne fait que commencer.