Trevor Noah et Minka Kelly sonnent pour son anniversaire avec une date publique rare

Trevor Noah et Minka Kelly célèbrent l’anniversaire de l’hôte de fin de soirée – style animal.

Le samedi 20 février Le spectacle quotidien hôte et Les lumières du vendredi soir L’actrice a quitté le confort de leur luxueuse maison de Los Angeles pour commémorer le 37e anniversaire de Trevor. Et comment exactement ont-ils marqué l’occasion? Avec In-N-Out, bien sûr.

Le couple discret a été repéré à leur service au volant In-N-Out local, où le couple a ramassé quelques cheeseburgers. Bien que nous ne connaissions pas la commande habituelle de Trevor et Minka, on ne peut que supposer qu’ils ont chacun commandé un double-double cheeseburger animal, avec des frites et un shake au chocolat.

Et pour ceux qui ne sont pas originaires de la côte ouest, le style animal est tout simplement un cheeseburger avec des oignons caramélisés et la sauce secrète de la franchise aka la perfection.

Plus tôt dans la journée, Minka a été photographiée en train de quitter un magasin Party City avec un bouquet de ballons à la main, probablement pour le garçon d’anniversaire.