Trevor Noah et Dua Lipa repérés en train de s’embrasser, déclenchent des rumeurs de rencontres

Trevor Noah et la chanteuse Dua Lipa ont déclenché des rumeurs d’amour après avoir été aperçus apparemment en train de sortir ensemble mercredi soir.

Noah, 38 ans, et Lipa, 27 ans, ont dîné au restaurant jamaïcain Miss Lily’s, situé dans le quartier d’East Village à New York.

Les deux ont été photographiés en train de s’embrasser alors qu’ils se disaient au revoir devant le restaurant.

Lipa portait une veste en cuir noire associée à un jean large. Elle a accessoirisé la tenue avec de minuscules talons à imprimé léopard et un sac à main en peau de serpent. Noah a pris une route entièrement noire et a jeté une veste olive par-dessus.

TREVOR NOAH ANNONCE LA SORTIE DE « THE DAILY SHOW » APRÈS SEPT ANS

Un témoin a affirmé que le couple semblait “l’un dans l’autre” tout au long du repas.

“Ils étaient tranquillement assis loin de tout le monde au restaurant”, a déclaré un témoin au Daily Mail.

“Il était clair qu’ils étaient l’un dans l’autre et se sont assis l’un près de l’autre tout au long du repas. Ils sont partis ensemble et ont marché, s’arrêtant pour de longues étreintes et au deuxième baiser avec des câlins.”

Les représentants de Noah et Lipa n’ont pas répondu à la demande immédiate de commentaires de Fox News Digital.

La nouvelle du rendez-vous de Noah est arrivée peu de temps avant qu’il n’annonce sa sortie de “The Daily Show”. Il a animé l’émission d’information satirique sur Comedy Central pendant sept ans.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Avant son rendez-vous avec Lipa, Noah était en couple avec l’actrice Minka Kelly. Les deux ont commencé à se fréquenter au milieu de la pandémie de coronavirus. Le couple s’est brièvement séparé en mai 2021 mais était de retour ensemble en septembre 2021.

Noah et Kelly ont décidé d’arrêter en mai 2022.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Une source a confié au magazine People que l’humoriste était “trop ​​concentré sur le travail et n’avait pas assez de temps pour une relation”.

“Il est également de retour dans le jeu des rencontres”, a ajouté la source.

Lipa était auparavant liée à Anwar Hadid. Le couple a déclenché des rumeurs de relation pour la première fois en juillet 2019, mais a débuté sa romance en novembre 2019. Le couple est sorti jusqu’à ce que leur rupture soit confirmée en décembre 2021.