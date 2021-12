Trevor Noah du Daily Show poursuit un médecin new-yorkais en justice pour avoir causé des « blessures permanentes »

Le comédien et animateur de télévision sud-africain Trevor Noah a poursuivi son médecin et un hôpital de New York en justice pour négligence pendant le traitement. Dans un procès, il a allégué que la négligence du médecin et de l’hôpital l’avait amené à « subir des blessures permanentes, graves et graves ». Il a également allégué que le médecin n’avait pas fourni de traitement médical approprié, ainsi que l’absence de consentement approprié et éclairé pour le traitement de la part de l’hôte. Il a subi ladite intervention chirurgicale en 2020. Dans sa plainte, l’hôte du Daily Show a blâmé l’Hôpital de chirurgie spéciale (HSS) de New York et le Dr Riley J. Williams III car ils n’ont pas réussi à diagnostiquer correctement sa maladie et son état, a rapporté CNN. . Selon ses affirmations, ils ont effectué une intervention chirurgicale « par négligence et ne l’ont pas référé à des spécialistes pour le traitement de sa maladie ».

La plainte légale informait que la star de Comedy Central avait reçu un traitement de HSS et Williams III entre le 25 août 2020 et le 17 décembre 2020. Il a subi une intervention chirurgicale le 23 novembre. Cependant, la plainte ne donnait aucun détail sur la nature de Noah. blessure et chirurgie.

D’août à décembre 2020, Noah a dû subir des blessures et des douleurs, à la fois physiques et mentales, selon la plainte. Noé était « confiné au lit » et cela lui a fait subir « la perte de la jouissance de la vie ». Le traitement fourni par HSS et le Dr Williams III a également empêché Noah de faire son travail pendant une longue période.

La plainte indiquait en outre que certaines des blessures de Noah sont permanentes et qu’il continuera à souffrir.

Un porte-parole de HSS a confirmé à CNN avoir reçu une plainte déposée au nom de Noah. Dans un communiqué, le porte-parole a déclaré que l’administration de l’hôpital avait partagé une réfutation détaillée des « affirmations » faites par Noah. Le porte-parole de HSS a qualifié les allégations de Noah de « sans fondement ».

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici.