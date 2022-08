Trevor Noah défend Kanye, dénonce la culture d’annulation: “Je suis très à l’aise de rejeter les êtres humains”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Trevor Noah a défendu Kanye West contre ses détracteurs cette semaine et a expliqué pourquoi il avait critiqué la décision d’interdire au rappeur de se produire aux Grammys plus tôt cette année lorsque le comédien était l’hôte.

“Les êtres humains sont un paradoxe”, a déclaré jeudi l’animateur du “Daily Show” sur le podcast “Awards Circuit”. “Nous pouvons aimer les gens que nous détestons, nous pouvons détester les gens que nous aimons. Les êtres humains dans leur ensemble sont un paradoxe compliqué. Et donc, je n’aime pas vivre dans un monde où nous jetons constamment les êtres humains comme des ordures .”

Noah a eu une altercation avec West avant les Grammy Awards d’avril lorsque le rappeur lui a lancé une insulte raciale sur les réseaux sociaux après que l’animateur d’un segment “Daily Show” l’ait accusé de “harceler” son ex Kim Kardashian.

Les Grammys ont interdit à West de se produire après sa publication sur Instagram, mais le comédien, qui a animé la cérémonie de remise des prix, a tweeté en mars qu’il n’avait rien à voir avec la décision et a déclaré qu’il avait demandé à la Recording Academy de “conseiller à Kanye de ne pas annuler Kanye”.

KIM KARDASHIAN “NE SUPPORTERA PAS” LE MEME INSULTANT DE KANYE A PROPOS DE SA DIVISION AVEC PETE DAVIDSON

PETE DAVIDSON S’ADRESSE À KANYE WEST DANS UN NOUVEAU STAND-UP

“Je suis devenu plus à l’aise pour dire ce que je pense dans des situations où j’ai l’impression que la foule oublie que nous avons affaire à des êtres humains”, a déclaré Noah sur le podcast. “C’est facile de rester à l’écart, de voir un accident de train arriver et de ne rien dire à ce sujet. Et puis après que le train s’écrase sur les rails, nous disons:” Oh, j’ai vu ça venir! Eh bien, alors pourquoi n’avez-vous rien dit ? Surtout si vous avez une sorte de plate-forme, vous avez une sorte d’obligation de dire la vérité. Vous savez, voyez quelque chose et dites quelque chose.

Il a déclaré que le rappeur lui avait fait une “impression indélébile” et que sa musique l’avait aidé à traverser différentes périodes de sa vie.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“Mais il y a aussi des moments où je dis, comme, ‘Mec, Kanye, toi, tu dérailles ici.’ Mais je peux toujours dire que “je tiens à toi en tant qu’être humain, c’est, c’est pourquoi je parle. Je ne vais pas ne pas m’occuper de toi, je ne vais pas te détester tout d’un coup”. ‘ C’est comme ça que j’essaie de voir le monde, c’est comme ça que j’espère que les gens me verront.”

Il s’est prononcé contre la culture d’annulation dans l’interview, affirmant que tout le monde devrait avoir la possibilité de “se racheter”.

“Je pense que nous sommes devenus très à l’aise de rejeter des êtres humains, de les jeter immédiatement et d’en faire des personnages irrémédiables”, a-t-il déclaré. “Alors qu’en fait, je pense que nous devrions tous avoir la possibilité de nous racheter. Nous devrions tous avoir la possibilité de nous racheter.”

West a été largement critiqué pour sa rhétorique contre Kardashian et son ancien petit ami Pete Davidson après la séparation de West et Kardashian. Sa dernière remarque est venue dans un post Instagram supprimé depuis dans lequel il a déclaré en plaisantant via une fausse page d’accueil du New York Times que Davidson était “mort à 28 ans” après la rupture de l’ancien “Saturday Night Live” avec Kardashian.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

West a fait d’autres commentaires qui semblent suggérer de la violence envers Davidson, y compris un clip vidéo du début de cette année dans lequel il rappe sur le fait d’avoir battu “Pete Davidson’s a—”. Dans la vidéo, une version animée de West kidnappe et enterre vivant un Davidson animé.