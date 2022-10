Trevor Noah déchire hilarante les racistes inquiets de la “vente” de Rishi Sunak du Royaume-Uni à l’Inde

Alors que Rishi Sunak devient le nouveau Premier ministre britannique, il a des défis à relever alors que le Royaume-Uni traverse de graves troubles économiques. Beaucoup de choses ont été dites pour et contre le chef du Parti conservateur, mais le commentaire de Trevor Noah sur la situation en a bien saisi l’aspect raciste. “Il est indien, il est hindou et il n’a que 42 ans, ce qui signifie qu’il servira probablement jusqu’à ses 42 ans et demi”, a plaisanté l’animateur du Daily Show. Sunak est le troisième Premier ministre britannique cette année.

Appelant Sunak le premier Premier ministre britannique qui est un « casse-croûte absolu », Trevor a montré une photo de qui il affronte dans ce département : Boris Johnson. Il a ensuite affronté les personnes qui ne sont pas satisfaites que Sunak prenne la place non pas à cause de sa politique ou de sa personnalité, mais parce qu’il est un homme brun. Il a montré un segment d’une émission de radio britannique, où un orateur a déclaré que puisque la plupart des Britanniques sont blancs, ils aimeraient voir un Premier ministre blanc.

Trevor parle des “racistes d’Angleterre”, du vote pour le Brexit qui a “directement conduit” Rishi Sunak à devenir Premier ministre. Dans un moment qui a suscité des applaudissements enthousiastes, Trevor a demandé de quoi les racistes avaient peur. Étaient-ils inquiets que Sunak puisse un jour monter sur un podium et déclarer qu’il « vendait tout le pays à l’Inde » (avec un accent indien stéréotypé) ? “C’est vrai, c’est l’heure de la vengeance, ba******, joyeux Diwali…”

Rencontrez Rishi Sunak, le nouveau Premier ministre britannique qui n’a que 42 ans, ce qui signifie qu’il servira probablement bien dans ses 42 ans et demi pic.twitter.com/I7fP8Ohi0j – L’émission quotidienne (@TheDailyShow) 25 octobre 2022

Excellente édition Rishi Sunak de The Daily Show ! “Je vends tout le pays à l’Inde, vous ********”. Faut regarder !! 😂😂😂 https://t.co/1eOPAMgWme — Vineet Tripathi 🕉️🇮🇳 (@TripathiVineet7) 26 octobre 2022

“Pouvez-vous IMAGINER si les Anglais blancs voulaient diriger des pays où les gens ne leur ressemblaient pas ? !! ” 😄😄😄 https://t.co/rBMnC5S9gp — Cathy Green (@CathyGreen67) 25 octobre 2022

“Pouvez-vous imaginer si les Anglais blancs voulaient gouverner des pays où personne ne leur ressemblait ?” OR! https://t.co/0v267P1Vcj — KratosOfPortugal (@KratosPRT) 25 octobre 2022

C’est délicieux à bien des égards… jusqu’à ce que vous réalisiez que nous sommes vraiment (à juste titre) une risée. https://t.co/AZkJtSdhbO — Fionna O’Leary, 🕯🇪🇺 (@fascinatorfun) 25 octobre 2022

Trevor semble avoir gagné juste avec ce dernier morceau si rien d’autre, si les commentaires sont quelque chose à dire.

