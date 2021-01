La vie quotidienne pour Trevor Noah se forme plutôt bien ces jours-ci, car il a une nouvelle maison et une romance plus forte que jamais avec l’actrice Minka Kelly.

L’hôte de Le spectacle quotidien acheté un manoir Bel-Air de 11000 pieds carrés pour 27,5 millions de dollars plus tôt ce mois-ci, le Los Angeles Times rapports, ajoutant qu’il a vendu une ancienne maison Bel-Air au cours de l’été.

Selon le Fois, son tapis contemporain à flanc de colline s’inspire de l’architecture japonaise et ressemble à une collection de cubes empilés. La demeure de trois étages comprend six chambres et 11 salles de bains, un ascenseur, un spa et un hammam, une salle de cinéma et une piscine à débordement.

Mieux encore, il a un partenaire pour le rejoindre pour toutes ces projections de films, car sa relation avec sa petite amie Minka Kelly continue de prospérer.

« Ils sont toujours ensemble et très amoureux », a déclaré un initié à E! Des nouvelles sur les tourtereaux.

E! Nouvelles rapportées pour la première fois en août à propos de Trevor, 36 ans, et de la Les lumières du vendredi soir alun, avec une source partageant à ce moment-là que le couple se voyait depuis «plusieurs mois» et «devenait sérieux». À l’époque, le couple était resté chez lui à New York.