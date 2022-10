Trevor Noah a été aperçu en train d’embrasser Dua Lipa après une sortie à New York, des photos virales déclenchent des rumeurs de rencontres

On dirait qu’il y a un nouveau couple dans la ville ! Les spéculations sur la romance entre le comédien Trevor Noah et la chanteuse Dua Lipa ont commencé lorsqu’une photo de “baisers” des deux a commencé à faire le tour des réseaux sociaux.

Selon Fox News, les convives Noah et Lipa sont allés chez Miss Lily’s, un restaurant jamaïcain dans l’East Village de New York. Alors qu’ils se disaient au revoir à l’extérieur du restaurant, le couple a été vu à la caméra en train de s’embrasser. Lipa a enfilé un jean large avec une veste en cuir noir. De petits talons à imprimé léopard et un sac à main composaient ses accessoires. Noah a choisi de s’habiller tout en noir, avec une veste olive ajoutée par-dessus.

Les deux sont apparus “l’un dans l’autre” pendant le repas, selon Fox News.

“Ils se sont tranquillement assis loin de tout le monde au restaurant”, a déclaré un témoin au Daily Mail. “Il était clair qu’ils étaient l’un dans l’autre et se sont assis l’un près de l’autre tout au long du repas. Ils sont partis ensemble et ont marché, s’arrêtant pour de longues étreintes et au deuxième baiser avec des câlins.” Peu de temps avant d’annoncer son départ de “The Daily Show”, Noah a révélé sa date.





Pendant sept ans, il a animé le faux programme de nouvelles de Comedy Central. Noah sortait avec l’actrice Minka Kelly avant leur rendez-vous avec Lipa. Ils ont commencé à sortir ensemble au milieu de l’épidémie de coronavirus. Après une brève séparation en mai 2021, le couple se réconcilie en septembre 2021. En mai 2022, Noah et Kelly décident de se séparer.

Le comédien était “trop ​​concentré sur le travail et n’avait pas assez de temps pour une relation”, aurait déclaré une source au magazine People. La source a poursuivi : “Il est également de retour sur la scène des rencontres.”

Anwar Hadid et Lipa ont déjà été liés. Les deux ont initialement déclenché des spéculations sur la romance en juillet 2019, ils n’ont présenté publiquement leur relation qu’en novembre 2019. Ils sont sortis ensemble jusqu’en décembre 2021, date à laquelle c’était officiellement terminé.